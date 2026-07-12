Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdi

·39·Sport
Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdi

2026 yilgi jahon chempionati chorakfinalida Angliya milliy jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Mayamidagi hal qiluvchi bahsda Jud Bellinghem ikki gol urib, uchrashuv qahramoniga aylandi.

Angliya endi final yo‘lida Argentina — Shveysariya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Bellinghem ikki gol bilan taqdirni hal qildi

AQSHning Mayami shahrida o‘tgan chorakfinal bahsi keskin kurashlar ostida kechdi. Norvegiya raqibga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, Angliya imkoniyatlardan samaraliroq foydalandi.

Uchrashuvda inglizlar safidagi har ikki golga Jud Bellinghem mualliflik qildi. Yarimhimoyachi muhim pallada yetakchilikni o‘z qo‘liga olib, jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.

Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi aniqlandi

Ikki gol urgan Bellinghem bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

U nafaqat natijali harakatlari, balki yarim himoyadagi faolligi, to‘p nazorati va hujumlarni tashkil etishdagi ishtiroki bilan ham ajralib turdi.

Norvegiyaning yurishi chorakfinalda to‘xtadi

Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiya turnir davomida yaxshi taassurot qoldirdi. Biroq chorakfinalda Angliya to‘sig‘idan o‘ta olmadi.

2:1 hisobidagi mag‘lubiyat Norvegiyaning jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi.

Angliyaning yarimfinaldagi raqibi kim bo‘ladi?

Angliya milliy jamoasi yarimfinalda Argentina — Shveysariya uchrashuvi g‘olibi bilan to‘qnash keladi.

Bahs 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Atlanta shahridagi «Mercedes-Benz Stadium» o‘yingohida bo‘lib o‘tadi.

Endi asosiy savol — Bellinghem yarimfinalda ham Angliyaning bosh qahramoni bo‘la oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaArgentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaBugun, 10:11Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiLionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 10:07Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi