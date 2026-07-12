Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdi
2026 yilgi jahon chempionati chorakfinalida Angliya milliy jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Mayamidagi hal qiluvchi bahsda Jud Bellinghem ikki gol urib, uchrashuv qahramoniga aylandi.
Angliya endi final yo‘lida Argentina — Shveysariya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Bellinghem ikki gol bilan taqdirni hal qildi
AQSHning Mayami shahrida o‘tgan chorakfinal bahsi keskin kurashlar ostida kechdi. Norvegiya raqibga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, Angliya imkoniyatlardan samaraliroq foydalandi.
Uchrashuvda inglizlar safidagi har ikki golga Jud Bellinghem mualliflik qildi. Yarimhimoyachi muhim pallada yetakchilikni o‘z qo‘liga olib, jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.
Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi aniqlandi
Ikki gol urgan Bellinghem bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
U nafaqat natijali harakatlari, balki yarim himoyadagi faolligi, to‘p nazorati va hujumlarni tashkil etishdagi ishtiroki bilan ham ajralib turdi.
Norvegiyaning yurishi chorakfinalda to‘xtadi
Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiya turnir davomida yaxshi taassurot qoldirdi. Biroq chorakfinalda Angliya to‘sig‘idan o‘ta olmadi.
2:1 hisobidagi mag‘lubiyat Norvegiyaning jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi.
Angliyaning yarimfinaldagi raqibi kim bo‘ladi?
Angliya milliy jamoasi yarimfinalda Argentina — Shveysariya uchrashuvi g‘olibi bilan to‘qnash keladi.
Bahs 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Atlanta shahridagi «Mercedes-Benz Stadium» o‘yingohida bo‘lib o‘tadi.
Endi asosiy savol — Bellinghem yarimfinalda ham Angliyaning bosh qahramoni bo‘la oladimi?
…