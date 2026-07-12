Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldi
Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining chorak finalida Norvegiya ustidan qiyin gʻalabaga erishib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Mayami stadionida kechgan bahsda inglizlarning asosiy yulduzi Jud Bellingem yana bir bor oʻzini koʻrsatib, jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi. Mazkur gʻalaba „uch sherlar“ni Argentinaga qarshi boʻladigan murosasiz yarim final bahsiga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Garchi Angliya toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olgan boʻlsa-da, Janubiy Floridaning jazirama havosi futbolchilarning harakatiga sezilarli taʼsir oʻtkazdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 36-daqiqada Norvegiya hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Andreas Schjelderupning uzatmasidan soʻng toʻp kutilmaganda darvoza ustuniga tegib, darvoza toʻridan joy oldi. Erling Xoland va uning jamoadoshlari bu vaziyatda biroz omadga ham tayanishdi.
Bellinghamning „benefisi“ va VAR qarorlariBirinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Jud Bellingem sahnaga chiqdi. Anthony Gordonning uzatmasidan soʻng u toʻpni mahorat bilan nazorat qilib, kuchsizroq oyogʻida darvozaning pastki burchagini aniq nishonga oldi. Ikkinchi boʻlimda esa dramatik voqealar davom etdi. Norvegiyalik Torbjorn Heggem burchak zarbasidan soʻng gol urgan boʻlsa-da, VAR tizimi Erling Xoland raqib himoyachisini turtgani uchun golni bekor qildi.
Asosiy vaqtda gʻolib aniqlanmagach, jamoalar qoʻshimcha boʻlimlarga murojaat qilishdi. Bu yerda ham Jud Bellingem oʻz soʻzini aytdi. Morgan Rogersning zarbasini darvozabon qaytarganidan soʻng, Bellingham hammadan chaqqonroq harakat qilib, gʻalaba golini kiritdi. Angliya mudofaa chizigʻi, xususan Dan Burn qolgan daqiqalarda ishonchli oʻyin namoyish etib, hisobni saqlab qoldi.
Tomas Tuxelning noroziligiGʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻyindan soʻng oʻz noroziligini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis jamoasining oʻyinini „texnik jihatdan sifatsiz“ deb atadi va shogirdlaridan koʻproq narsa kutganini taʼkidladi. Tuxel uchun natija muhim boʻlsa-da, u oʻyin uslubi va maydondagi tartib borasida jiddiy eʼtirozlar bildirdi.
Shunga qaramay, Angliya uchun eng muhimi — natija. Jamoa endi Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan yarim finalda Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina bilan toʻqnash keladi. Bu oʻyin butun dunyo futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda. Jud Bellingem esa ushbu turnirda Angliyaning haqiqiy yetakchisiga aylanib ulgurdi.
…