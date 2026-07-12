Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldi

·11·Sport
Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldi

Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining chorak finalida Norvegiya ustidan qiyin gʻalabaga erishib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Mayami stadionida kechgan bahsda inglizlarning asosiy yulduzi Jud Bellingem yana bir bor oʻzini koʻrsatib, jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi. Mazkur gʻalaba „uch sherlar“ni Argentinaga qarshi boʻladigan murosasiz yarim final bahsiga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Garchi Angliya toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olgan boʻlsa-da, Janubiy Floridaning jazirama havosi futbolchilarning harakatiga sezilarli taʼsir oʻtkazdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 36-daqiqada Norvegiya hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Andreas Schjelderupning uzatmasidan soʻng toʻp kutilmaganda darvoza ustuniga tegib, darvoza toʻridan joy oldi. Erling Xoland va uning jamoadoshlari bu vaziyatda biroz omadga ham tayanishdi.

Bellinghamning „benefisi“ va VAR qarorlari

Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Jud Bellingem sahnaga chiqdi. Anthony Gordonning uzatmasidan soʻng u toʻpni mahorat bilan nazorat qilib, kuchsizroq oyogʻida darvozaning pastki burchagini aniq nishonga oldi. Ikkinchi boʻlimda esa dramatik voqealar davom etdi. Norvegiyalik Torbjorn Heggem burchak zarbasidan soʻng gol urgan boʻlsa-da, VAR tizimi Erling Xoland raqib himoyachisini turtgani uchun golni bekor qildi.

Asosiy vaqtda gʻolib aniqlanmagach, jamoalar qoʻshimcha boʻlimlarga murojaat qilishdi. Bu yerda ham Jud Bellingem oʻz soʻzini aytdi. Morgan Rogersning zarbasini darvozabon qaytarganidan soʻng, Bellingham hammadan chaqqonroq harakat qilib, gʻalaba golini kiritdi. Angliya mudofaa chizigʻi, xususan Dan Burn qolgan daqiqalarda ishonchli oʻyin namoyish etib, hisobni saqlab qoldi.

Tomas Tuxelning noroziligi

Gʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻyindan soʻng oʻz noroziligini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis jamoasining oʻyinini „texnik jihatdan sifatsiz“ deb atadi va shogirdlaridan koʻproq narsa kutganini taʼkidladi. Tuxel uchun natija muhim boʻlsa-da, u oʻyin uslubi va maydondagi tartib borasida jiddiy eʼtirozlar bildirdi.

Shunga qaramay, Angliya uchun eng muhimi — natija. Jamoa endi Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan yarim finalda Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina bilan toʻqnash keladi. Bu oʻyin butun dunyo futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda. Jud Bellingem esa ushbu turnirda Angliyaning haqiqiy yetakchisiga aylanib ulgurdi.

AngliyaЖуде БеллингэмТомас ТухелJahon ChempionatiЭрлинг Холанд
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiErling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiBugun, 13:29«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi