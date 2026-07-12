Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdi
Germaniya futbol ittifoqi (DFB) va taniqli mutaxassis Jurgen Klopp oʻrtasida kelishuvga erishildi. Sky Sports Germany nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul jamoasining sobiq ustozi "Bundestim" bosh murabbiyi lavozimini egallashga tamoyil jihatidan rozi boʻlgan. Ushbu tayinlov soʻnggi yillarda yirik turnirlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan Germaniya futboli uchun yangi davr ibtidosi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi AQSHning Nyu-York shahrida boʻlib oʻtdi. DFB prezidenti Bernd Neuendorf va vitse-prezident Hans-Joachim Watzke bevosita Klopp bilan uchrashib, shartnomaning asosiy bandlarini muhokama qilishgan. Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv 2030-yilgi jahon chempionatini ham oʻz ichiga olishi koʻzda tutilgan. Bu esa nemis futboli rahbariyati uzoq muddatli barqarorlikka intilayotganidan dalolat beradi.
Red Bull bilan bogʻliq vaziyat va kreativ yechimGarchi asosiy kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, rasmiy eʼlon oldidan bitta texnik toʻsiq mavjud. Hozirda Jurgen Klopp Red Bull kompaniyasining global futbol boʻlimi rahbari lavozimida faoliyat yuritmoqda. Kelasi haftaning boshida Nyu-Yorkda Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff bilan yakuniy muzokaralar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Unda Kloppning tashkilotdan ketish shartlari koʻrib chiqiladi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, DFB katta miqdordagi tovon pulini toʻlamaslik uchun kreativ yechim ustida ishlamoqda. Unga koʻra, Klopp bir vaqtning oʻzida ham Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi, ham Red Bull brendi elchisi sifatida qolishi mumkin. Bunday kelishuv har ikki tomonga ham manfaatli boʻlib, kompaniyaga dunyoning eng mashhur murabbiylaridan biri bilan hamkorlikni davom ettirish imkonini beradi.
Yangi murabbiylar shtabi va taktik oʻzgarishlarJurgen Klopp terma jamoaga kelishi bilan murabbiylar shtabida ham katta islohotlar oʻtkazishni rejalashtirmoqda. U oʻzining Liverpul va Borussiya Dortmund jamoalaridagi muvaffaqiyatlarida muhim rol oʻynagan ishonchli yordamchilarini olib kelmoqchi. Xususan, Peter Krawietz va Pepijn Lijnders kabi mutaxassislar Klopp bilan birga faoliyat boshlashi kutilmoqda.
Ushbu tayinlovlar Germaniya terma jamoasining oʻyin uslubi tubdan oʻzgarishidan dalolat beradi. Klopp oʻziga xos boʻlgan yuqori intensivlikdagi "gegenpressing" falsafasini xalqaro maydonga olib chiqmoqchi. Bu esa Julian Nagelsmann davridagi taktik yondashuvdan sezilarli darajada farq qiladi va jamoaning tajovuzkorligini oshirishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Jurgen Klopp 2023-24-yilgi mavsum yakunlangach, toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng Liverpul jamoasini tark etgan edi. Uning terma jamoaga kelishi nemis muxlislari orasida katta umid uygʻotmoqda, chunki Klopp klublar miqyosida deyarli barcha nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan kam sonli murabbiylardan biri hisoblanadi.
…