Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdi

·33·Sport
Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdi

Germaniya futbol ittifoqi (DFB) va taniqli mutaxassis Jurgen Klopp oʻrtasida kelishuvga erishildi. Sky Sports Germany nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul jamoasining sobiq ustozi "Bundestim" bosh murabbiyi lavozimini egallashga tamoyil jihatidan rozi boʻlgan. Ushbu tayinlov soʻnggi yillarda yirik turnirlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan Germaniya futboli uchun yangi davr ibtidosi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi AQSHning Nyu-York shahrida boʻlib oʻtdi. DFB prezidenti Bernd Neuendorf va vitse-prezident Hans-Joachim Watzke bevosita Klopp bilan uchrashib, shartnomaning asosiy bandlarini muhokama qilishgan. Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv 2030-yilgi jahon chempionatini ham oʻz ichiga olishi koʻzda tutilgan. Bu esa nemis futboli rahbariyati uzoq muddatli barqarorlikka intilayotganidan dalolat beradi.

Red Bull bilan bogʻliq vaziyat va kreativ yechim

Garchi asosiy kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, rasmiy eʼlon oldidan bitta texnik toʻsiq mavjud. Hozirda Jurgen Klopp Red Bull kompaniyasining global futbol boʻlimi rahbari lavozimida faoliyat yuritmoqda. Kelasi haftaning boshida Nyu-Yorkda Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff bilan yakuniy muzokaralar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Unda Kloppning tashkilotdan ketish shartlari koʻrib chiqiladi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, DFB katta miqdordagi tovon pulini toʻlamaslik uchun kreativ yechim ustida ishlamoqda. Unga koʻra, Klopp bir vaqtning oʻzida ham Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi, ham Red Bull brendi elchisi sifatida qolishi mumkin. Bunday kelishuv har ikki tomonga ham manfaatli boʻlib, kompaniyaga dunyoning eng mashhur murabbiylaridan biri bilan hamkorlikni davom ettirish imkonini beradi.

Yangi murabbiylar shtabi va taktik oʻzgarishlar

Jurgen Klopp terma jamoaga kelishi bilan murabbiylar shtabida ham katta islohotlar oʻtkazishni rejalashtirmoqda. U oʻzining Liverpul va Borussiya Dortmund jamoalaridagi muvaffaqiyatlarida muhim rol oʻynagan ishonchli yordamchilarini olib kelmoqchi. Xususan, Peter Krawietz va Pepijn Lijnders kabi mutaxassislar Klopp bilan birga faoliyat boshlashi kutilmoqda.

Ushbu tayinlovlar Germaniya terma jamoasining oʻyin uslubi tubdan oʻzgarishidan dalolat beradi. Klopp oʻziga xos boʻlgan yuqori intensivlikdagi "gegenpressing" falsafasini xalqaro maydonga olib chiqmoqchi. Bu esa Julian Nagelsmann davridagi taktik yondashuvdan sezilarli darajada farq qiladi va jamoaning tajovuzkorligini oshirishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Jurgen Klopp 2023-24-yilgi mavsum yakunlangach, toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng Liverpul jamoasini tark etgan edi. Uning terma jamoaga kelishi nemis muxlislari orasida katta umid uygʻotmoqda, chunki Klopp klublar miqyosida deyarli barcha nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan kam sonli murabbiylardan biri hisoblanadi.

Jurgen KloppGermaniyaFutbolTransferRed Bull
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi