Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlari
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama flagmani — Galaxy Z Fold 8 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning rasmiy premyerasi iyul oyiga rejalashtirilgan boʻlsa-da, internet tarmogʻida smartfonning ilk jonli surati va texnik xususiyatlari haqidagi batafsil maʼlumotlar tarqaldi. Bu yangilik buklama smartfonlar bozorida Samsung oʻz yetakchiligini mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Weibo ijtimoiy tarmogʻidagi Engage Machine Wang Tengxiao taxallusli blogerning xabar berishicha, yangi Galaxy Z Fold 8 allaqachon Janubiy Koreyadagi brend doʻkonlarida namoyish etila boshlagan. Tarqalgan suratda smartfonning yangilangan konstruksiyasi, xususan, qora rangdagi yangi ikki seksiyali menteşe (sharnir) mexanizmi yaqqol koʻzga tashlanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mexanizm nafaqat chidamlilikni oshiradi, balki ekrandagi buklanish izini sezilarli darajada kamaytiradi.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikInsayder Debayan Roy taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold 8 ikkita yuqori sifatli displey bilan jihozlanadi. Tashqi ekran 5,4 dyuymli OLED panel boʻlib, 120 Gs yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Ichki asosiy ekran esa 7,6 dyuymli Dynamic AMOLED 2X texnologiyasiga asoslangan boʻlib, 4:3 nisbatda ishlaydi. Kompaniya ekranlarning himoya qatlamini kuchaytirgan, bu esa uzoq muddatli foydalanishda chidamlilikni taʼminlaydi.
Qurilmaning apparat taʼminoti eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessoriga tayanadi. Bu chip sunʼiy intellekt va ogʻir oʻyinlar uchun maxsus optimallashtirilgan. Smartfon 12 GB tezkor xotira va 1 TBgacha boʻlgan doimiy xotira sigʻimiga ega boʻladi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 17 bazasidagi One UI 9 qobigʻi oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchi interfeysini yanada silliq va aqlli qiladi.
Kamera va akkumulyator imkoniyatlariKamera tizimida ham sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Galaxy Z Fold 8 asosiy moduli 50 megapikselli sensorga ega boʻladi, unga yana bir 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun tashqi va ichki ekranlarda 10 megapikselli kameralar koʻzda tutilgan. Bu kombinatsiya ham kunduzgi, ham tungi tasvirlarni yuqori sifatda muhrlash imkonini beradi.
Smartfonning avtonom ishlashiga 4800 mA·soat sigʻimli akkumulyator javob beradi. Qurilma 45 W quvvatli simli va 25 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlanish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, yangi model oʻzining ixchamligi bilan ajralib turadi: ochiq holatda qalinligi atigi 4,5-4,9 mm, yopiq holda esa 9,7-9,8 mm ni tashkil etadi. Qurilmaning umumiy vazni 200 gramm atrofida boʻlishi kutilmoqda.
Samsung Galaxy Z Fold 8 modelining rasmiy taqdimoti 22-iyul kuni Londonda oʻtkaziladigan Galaxy Unpacked tadbirida boʻlib oʻtadi. Hozirda ayrim hududlarda yangi model uchun oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Ushbu flagman bozorda Xiaomi va boshqa Xitoy brendlarining buklama modellari bilan jiddiy raqobatga kirishishi shubhasiz.
…