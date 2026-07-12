Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlari

·62·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlari

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama flagmani — Galaxy Z Fold 8 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning rasmiy premyerasi iyul oyiga rejalashtirilgan boʻlsa-da, internet tarmogʻida smartfonning ilk jonli surati va texnik xususiyatlari haqidagi batafsil maʼlumotlar tarqaldi. Bu yangilik buklama smartfonlar bozorida Samsung oʻz yetakchiligini mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Weibo ijtimoiy tarmogʻidagi Engage Machine Wang Tengxiao taxallusli blogerning xabar berishicha, yangi Galaxy Z Fold 8 allaqachon Janubiy Koreyadagi brend doʻkonlarida namoyish etila boshlagan. Tarqalgan suratda smartfonning yangilangan konstruksiyasi, xususan, qora rangdagi yangi ikki seksiyali menteşe (sharnir) mexanizmi yaqqol koʻzga tashlanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mexanizm nafaqat chidamlilikni oshiradi, balki ekrandagi buklanish izini sezilarli darajada kamaytiradi.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Insayder Debayan Roy taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold 8 ikkita yuqori sifatli displey bilan jihozlanadi. Tashqi ekran 5,4 dyuymli OLED panel boʻlib, 120 Gs yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Ichki asosiy ekran esa 7,6 dyuymli Dynamic AMOLED 2X texnologiyasiga asoslangan boʻlib, 4:3 nisbatda ishlaydi. Kompaniya ekranlarning himoya qatlamini kuchaytirgan, bu esa uzoq muddatli foydalanishda chidamlilikni taʼminlaydi.

Qurilmaning apparat taʼminoti eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessoriga tayanadi. Bu chip sunʼiy intellekt va ogʻir oʻyinlar uchun maxsus optimallashtirilgan. Smartfon 12 GB tezkor xotira va 1 TBgacha boʻlgan doimiy xotira sigʻimiga ega boʻladi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 17 bazasidagi One UI 9 qobigʻi oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchi interfeysini yanada silliq va aqlli qiladi.

Kamera va akkumulyator imkoniyatlari

Kamera tizimida ham sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Galaxy Z Fold 8 asosiy moduli 50 megapikselli sensorga ega boʻladi, unga yana bir 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun tashqi va ichki ekranlarda 10 megapikselli kameralar koʻzda tutilgan. Bu kombinatsiya ham kunduzgi, ham tungi tasvirlarni yuqori sifatda muhrlash imkonini beradi.

Smartfonning avtonom ishlashiga 4800 mA·soat sigʻimli akkumulyator javob beradi. Qurilma 45 W quvvatli simli va 25 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlanish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, yangi model oʻzining ixchamligi bilan ajralib turadi: ochiq holatda qalinligi atigi 4,5-4,9 mm, yopiq holda esa 9,7-9,8 mm ni tashkil etadi. Qurilmaning umumiy vazni 200 gramm atrofida boʻlishi kutilmoqda.

Samsung Galaxy Z Fold 8 modelining rasmiy taqdimoti 22-iyul kuni Londonda oʻtkaziladigan Galaxy Unpacked tadbirida boʻlib oʻtadi. Hozirda ayrim hududlarda yangi model uchun oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Ushbu flagman bozorda Xiaomi va boshqa Xitoy brendlarining buklama modellari bilan jiddiy raqobatga kirishishi shubhasiz.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonТехнологияGalaxy Унпаккед
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiOq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiBugun, 15:55Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBugun, 15:20SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi