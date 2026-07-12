Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdi

·0·Sport
Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdi

Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushish arafasida. Argentina sardori JCH–2026 yarimfinali oldidan ushbu bahs o‘zi uchun ham, butun jamoa uchun ham alohida ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.

Biroq amaldagi chempionlar hal qiluvchi to‘qnashuvga charchoq fonida yetib kelmoqda. Messi Argentina so‘nggi bosqichlarda ikki marta qo‘shimcha vaqt o‘ynagani va jamoa katta kuch sarflaganini ochiq aytdi.

«Bu men uchun noyob bahs bo‘ladi»

Messidan Angliyaga qarshi ilk uchrashuvi haqida so‘ralganda, u kuchli termalarga qarshi o‘yinlar doimo o‘ziga xos bo‘lishini qayd etdi.

«Ha, albatta. Kuchli terma jamoalarga qarshi o‘yinlar har doim o‘ziga xos bo‘ladi. Men haligacha Angliyaga qarshi maydonga tushmaganman, shu bois bu o‘yin men uchun ham o‘ziga xos, noyob bahs bo‘ladi», dedi u.

Argentina katta kuch sarfladi

Argentina yarimfinalga osonlik bilan yetib kelmadi. Jamoa so‘nggi uchrashuvlarda qo‘shimcha taymlarda ham harakat qilishga majbur bo‘ldi.

Messi shu jihatga alohida urg‘u berdi:

«Bu jahon chempionati yarimfinali. Endi biz dam olamiz va ushbu o‘yinga jiddiy tayyorgarlik ko‘ramiz. Jamoamiz ikki marta qo‘shimcha taym o‘ynab, juda katta kuch sarfladi».

Yarimfinalda asosiy intriga

Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahs turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Bir tomonda Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlar, ikkinchi tomonda esa Keyn va Bellinghem yetakchiligidagi Angliya maydonga tushadi.

Messining ilk Angliya sinovi

Bu bahs Messi uchun faqat final yo‘llanmasi uchun kurash emas, balki faoliyatidagi yana bir yangi sahifa bo‘ladi.

Endi asosiy savol — charchoqqa qaramay, Argentina Angliyaga qarshi yana bir katta o‘yin ko‘rsata oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi