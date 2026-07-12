Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdi
Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushish arafasida. Argentina sardori JCH–2026 yarimfinali oldidan ushbu bahs o‘zi uchun ham, butun jamoa uchun ham alohida ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.
Biroq amaldagi chempionlar hal qiluvchi to‘qnashuvga charchoq fonida yetib kelmoqda. Messi Argentina so‘nggi bosqichlarda ikki marta qo‘shimcha vaqt o‘ynagani va jamoa katta kuch sarflaganini ochiq aytdi.
«Bu men uchun noyob bahs bo‘ladi»
Messidan Angliyaga qarshi ilk uchrashuvi haqida so‘ralganda, u kuchli termalarga qarshi o‘yinlar doimo o‘ziga xos bo‘lishini qayd etdi.
«Ha, albatta. Kuchli terma jamoalarga qarshi o‘yinlar har doim o‘ziga xos bo‘ladi. Men haligacha Angliyaga qarshi maydonga tushmaganman, shu bois bu o‘yin men uchun ham o‘ziga xos, noyob bahs bo‘ladi», dedi u.
Argentina katta kuch sarfladi
Argentina yarimfinalga osonlik bilan yetib kelmadi. Jamoa so‘nggi uchrashuvlarda qo‘shimcha taymlarda ham harakat qilishga majbur bo‘ldi.
Messi shu jihatga alohida urg‘u berdi:
«Bu jahon chempionati yarimfinali. Endi biz dam olamiz va ushbu o‘yinga jiddiy tayyorgarlik ko‘ramiz. Jamoamiz ikki marta qo‘shimcha taym o‘ynab, juda katta kuch sarfladi».
Yarimfinalda asosiy intriga
Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahs turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Bir tomonda Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlar, ikkinchi tomonda esa Keyn va Bellinghem yetakchiligidagi Angliya maydonga tushadi.
Messining ilk Angliya sinovi
Bu bahs Messi uchun faqat final yo‘llanmasi uchun kurash emas, balki faoliyatidagi yana bir yangi sahifa bo‘ladi.
Endi asosiy savol — charchoqqa qaramay, Argentina Angliyaga qarshi yana bir katta o‘yin ko‘rsata oladimi?
…