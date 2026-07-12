Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?
Manchester Yunayted klubi transfer bozorida oʻzining yangi strategiyasini shakllantirishda davom etmoqda. Soʻnggi yillarda jamoa rahbariyati tarkibni kuchaytirish va moliyaviy intizom oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Biroq, klubning Declan Rice va Harry Kane kabi yulduz futbolchilarni sotib olishdan voz kechgani muxlislar va ekspertlar orasida katta bahslarga sabab boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klubning bunday ehtiyotkorligi oʻtmishdagi muvaffaqiyatsiz transferlardan qolgan qoʻrquv bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Evening News nashri jurnalisti Tyrone Marshallning fikricha, klubning Harry Kane transferi boʻyicha Tottenxem bilan muzokaraga kirishmagani katta xato boʻlgan. Shuningdek, Declan Rice Arsenal safiga qoʻshilishidan avval Manchester Yunayted uni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega edi. Bugungi kunda klub rahbariyati "Galactico" uslubidagi qimmatbaho xaridlardan koʻra, jamoa tizimiga mos tushadigan va kelajakda oʻz qiymatini oqlaydigan futbolchilarga eʼtibor qaratmoqda.
Yarim himoyadagi yangicha yondashuvHozirda Manchester Yunayted muxlislari Casemiro oʻrnini bosa oladigan tayanch yarim himoyachisi soʻrashmoqda. Biroq, klub rahbariyati anʼanaviy "buzgʻunchi" yarim himoyachi qidirishdan voz kechgan koʻrinadi. Buning oʻrniga, jamoa koʻproq universal, texnik jihatdan kuchli va Angliya Premer-ligasi talablariga javob beradigan mobil oʻyinchilarga eʼtibor qaratmoqda. Andrey Santos va Ederson kabi nomlar aynan shu talablarga mos kelishi aytilmoqda.
Klub mutasaddilarining fikricha, 4-2-3-1 taktik chizmasida ikki nafar universal yarim himoyachining harakat qilishi bitta sof tayanch yarim himoyachisining vazifasini samaraliroq bajarishi mumkin. Bu esa jamoaning maydon markazidagi harakatchanligini oshirishga xizmat qiladi. Aurelien Tchouameni kabi yulduzlar bilan bogʻliq mish-mishlar mavjud boʻlsa-da, klub koʻproq real imkoniyatlarni koʻrib chiqmoqda.
Marcus Rashford taqdiri va yangi rejalarni amalga oshirishKlub ichidagi eng muhim masalalardan biri Marcus Rashfordning kelajagi boʻlib qolmoqda. Hozirda 28 yoshli hujumchi bilan ijobiy muzokaralar olib borilgan boʻlsa-da, uning sotilishi ehtimoli hali ham mavjud. Agar Rashford jamoani tark etsa, Manchester Yunayted tushgan mablagʻni qanot hujumchilarini sotib olishga yoʻnaltiradi. Ayni paytda Vest Xem aʼzosi Crysencio Summerville va Everton hujumchisi Iliman Ndiaye asosiy nomzodlar sifatida koʻrilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Manchester Yunayted transfer bozorida oʻz imijini oʻzgartirishga urinmoqda. Klub endi shunchaki mashhur nomlar ortidan quvmayapti, balki uzoq muddatli barqarorlikni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Bu strategiya qanchalik samarali boʻlishini esa yangi mavsumdagi natijalar koʻrsatib beradi.
…