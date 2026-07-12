Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?

·32·Sport
Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?

Manchester Yunayted klubi transfer bozorida oʻzining yangi strategiyasini shakllantirishda davom etmoqda. Soʻnggi yillarda jamoa rahbariyati tarkibni kuchaytirish va moliyaviy intizom oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Biroq, klubning Declan Rice va Harry Kane kabi yulduz futbolchilarni sotib olishdan voz kechgani muxlislar va ekspertlar orasida katta bahslarga sabab boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klubning bunday ehtiyotkorligi oʻtmishdagi muvaffaqiyatsiz transferlardan qolgan qoʻrquv bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Evening News nashri jurnalisti Tyrone Marshallning fikricha, klubning Harry Kane transferi boʻyicha Tottenxem bilan muzokaraga kirishmagani katta xato boʻlgan. Shuningdek, Declan Rice Arsenal safiga qoʻshilishidan avval Manchester Yunayted uni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega edi. Bugungi kunda klub rahbariyati "Galactico" uslubidagi qimmatbaho xaridlardan koʻra, jamoa tizimiga mos tushadigan va kelajakda oʻz qiymatini oqlaydigan futbolchilarga eʼtibor qaratmoqda.

Yarim himoyadagi yangicha yondashuv

Hozirda Manchester Yunayted muxlislari Casemiro oʻrnini bosa oladigan tayanch yarim himoyachisi soʻrashmoqda. Biroq, klub rahbariyati anʼanaviy "buzgʻunchi" yarim himoyachi qidirishdan voz kechgan koʻrinadi. Buning oʻrniga, jamoa koʻproq universal, texnik jihatdan kuchli va Angliya Premer-ligasi talablariga javob beradigan mobil oʻyinchilarga eʼtibor qaratmoqda. Andrey Santos va Ederson kabi nomlar aynan shu talablarga mos kelishi aytilmoqda.

Klub mutasaddilarining fikricha, 4-2-3-1 taktik chizmasida ikki nafar universal yarim himoyachining harakat qilishi bitta sof tayanch yarim himoyachisining vazifasini samaraliroq bajarishi mumkin. Bu esa jamoaning maydon markazidagi harakatchanligini oshirishga xizmat qiladi. Aurelien Tchouameni kabi yulduzlar bilan bogʻliq mish-mishlar mavjud boʻlsa-da, klub koʻproq real imkoniyatlarni koʻrib chiqmoqda.

Marcus Rashford taqdiri va yangi rejalarni amalga oshirish

Klub ichidagi eng muhim masalalardan biri Marcus Rashfordning kelajagi boʻlib qolmoqda. Hozirda 28 yoshli hujumchi bilan ijobiy muzokaralar olib borilgan boʻlsa-da, uning sotilishi ehtimoli hali ham mavjud. Agar Rashford jamoani tark etsa, Manchester Yunayted tushgan mablagʻni qanot hujumchilarini sotib olishga yoʻnaltiradi. Ayni paytda Vest Xem aʼzosi Crysencio Summerville va Everton hujumchisi Iliman Ndiaye asosiy nomzodlar sifatida koʻrilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Manchester Yunayted transfer bozorida oʻz imijini oʻzgartirishga urinmoqda. Klub endi shunchaki mashhur nomlar ortidan quvmayapti, balki uzoq muddatli barqarorlikni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Bu strategiya qanchalik samarali boʻlishini esa yangi mavsumdagi natijalar koʻrsatib beradi.

Manchester YunaytedTransferlarAngliya Premer-ligasiГарри КейнМаркус Рэшфорд
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiBugun, 16:56Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi