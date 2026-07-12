Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdi

·0·Texno
Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdi

Xalqaro olimlar guruhi mikrobiologiya va ekologiya sohasida ulkan burilish yasadi: endilikda bakteriyalar suvda erigan uranni barqaror kimyoviy birikmaga aylantirish orqali uni "zararsizlantirish" qobiliyatiga ega ekani isbotlandi. Bu kashfiyot radioaktiv elementlar bilan ifloslangan hududlarni tozalashning mutlaqo yangi, xavfsiz va samarali biologik usullarini yaratishga yoʻ l ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gelmols Drezden-Rossendorf markazi (HZDR), Wismut GmbH kompaniyasi va Granada universiteti mutaxassislari tomonidan oʻ tkazilgan tadqiqot natijalari ixbt.com nashrida eʻ lon qilindi. Tajriba uchun Germaniyadagi Rudali togʻ larda joylashgan va suv bosgan uran shaxtasidan olingan namunalar ishlatildi. Bu muhit real sharoitdagi ifloslangan yer osti suvlariga maksimal darajada yaqin hisoblanadi.

Tajriba jarayoni va hayratlanarli natijalar

Laboratoriya sharoitida suv namunalari kislorodsiz muhitga joylashtirildi va bakteriyalar uchun energiya manbai sifatida glitserin qoʻ shildi. Hayotiy jarayonlar davomida mikroorganizmlar erigan uranni oʻ ziga bogʻ lab, uni kam harakatchan shaklga oʻ tkaza boshladi. Natija kutilganidan ham aʻ lo boʻ ldi: 130 kundan soʻ ng suv tarkibidagi uran konsentratsiyasi 95 foizga kamaydi, yaʻ ni eritmada dastlabki miqdorning atigi 5 foizi qoldi.

Zamonaviy elektron mikroskopiya va Fransiyadagi ESRF sinxrotroni yordamida oʻ tkazilgan tahlillar uranning katta qismi bakteriyalar hujayra devorlarida toʻ planganini koʻ rsatdi. Eng muhimi, olimlar uranning tabiatda juda kam uchraydigan va beqaror hisoblangan besh valentli shaklini (U(V)) aniqlashdi. Maʻ lum boʻ lishicha, bakteriyalar uranni temir va kislorod bilan bogʻ lab, FeU(V)O4 barqaror birikmasini hosil qilar ekan.

Ekologik muammolarni hal etishdagi ahamiyati

Ushbu birikma ilgari faqat Xorvatiyaning uranli oʻ q-dorilar qoʻ llanilgan hududlaridagi tuproqlarda topilgan edi, biroq uning hosil boʻ lish mexanizmi fan uchun jumboq boʻ lib qolayotgandi. Yangi tadqiqot bu jarayonda aynan bakteriyalar asosiy rolni oʻ ynashini birinchi marta isbotlab berdi. Yana bir kutilmagan jihati shundaki, hosil boʻ lgan birikma kislorod bilan aloqada boʻ lganda ham oʻ z barqarorligini yoʻ qotmadi.

Oʻ zbekiston kabi uran qazib olish sanoati tarixiga ega va radioaktiv chiqindixonalar muammosi mavjud boʻ lgan hududlar uchun bu kashfiyot katta amaliy ahamiyatga ega boʻ lishi mumkin. Tabiiy mikroorganizmlardan foydalangan holda yer osti suvlarini tozalash anʻ anaviy kimyoviy usullardan koʻ ra ancha arzon va ekologik jihatdan xavfsizroqdir.

Hozirda olimlar ushbu jarayonni keng koʻ lamda qoʻ llash va ifloslangan tuproqlarni qayta ishlash boʻ yicha yangi biotexnologiyalar ustida ishlamoqda. Agar ushbu usul amaliyotga joriy etilsa, dunyo boʻ ylab minglab gektar radioaktiv ifloslangan maydonlarni qayta tiklash imkoniyati tugʻ iladi.

UranEkologiyaБиотехнологияРадиацияКашфиёт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiOq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiBugun, 15:55Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBugun, 15:20SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiOLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiBugun, 13:56Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:55Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi