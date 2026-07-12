«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida

·14·Sport
«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida

Kamerun milliy jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashiy Argentina terma jamoasining JCH–2026 yarimfinaliga chiqishini yuqori baholadi. Uning fikricha, Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa nafaqat raqiblarini, balki o‘z ichidagi qiyinchiliklarni ham yengib bormoqda.

Mutaxassis hozirgi Argentinani 1990 yilgi jahon chempionatida finalgacha yetib borgan tarkibga qiyosladi.

Nepomnyashiy 1990 yilgi Argentinani esladi

Valeriy Nepomnyashiyning aytishicha, bugungi Argentina unga 1990 yilgi jamoani eslatmoqda.

O‘sha mundialda argentinaliklar oson yo‘l bilan finalga chiqmagan, har bir bosqichda katta qiyinchiliklarga duch kelgan edi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, hozirgi jamoada ham xuddi shunday xarakter va bosim ostida natija ko‘rsatish qobiliyati bor.

«Bunday jamoaga faqat hurmat aytish mumkin»

Nepomnyashiy Argentina nafaqat raqiblar, balki o‘z o‘yinidagi muammolarni ham yengib o‘tayotganini qayd etdi.

«Hozirgi Argentina terma jamoasi ham raqibni, ham o‘zidagi qiyinchiliklarni yengib bormoqda. Bunday jamoaga faqat hurmat va tahsin aytsa bo‘ladi. Ular menga juda yoqadi», dedi u.

Shveysariya to‘sig‘idan qiyinlik bilan o‘tildi

Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi murakkab bahs o‘tkazdi.

Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi, qo‘shimcha bo‘limlarda esa amaldagi chempionlar 3:1 hisobida ustun keldi.

Bu natija jamoaning hal qiluvchi pallada bosimga chiday olishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Endi oldinda Angliya bor

Lionel Skaloni shogirdlari yarimfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Bir tomonda Messi va Alvares yetakchiligidagi Argentina, ikkinchi tomonda Keyn va Bellinghem boshchiligidagi Angliya final yo‘llanmasi uchun kurashadi.

Nepomnyashiyning qiyosi o‘zini oqlaydimi yoki Argentina bu safar 1990 yildagidan ham uzoqroqqa boradimi — buni yarimfinal ko‘rsatadi.

ArgentinaВалерий НепомнящийЛионель СкалониАнглияШвейцария
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi