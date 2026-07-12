«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida
Kamerun milliy jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashiy Argentina terma jamoasining JCH–2026 yarimfinaliga chiqishini yuqori baholadi. Uning fikricha, Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa nafaqat raqiblarini, balki o‘z ichidagi qiyinchiliklarni ham yengib bormoqda.
Mutaxassis hozirgi Argentinani 1990 yilgi jahon chempionatida finalgacha yetib borgan tarkibga qiyosladi.
Nepomnyashiy 1990 yilgi Argentinani esladi
Valeriy Nepomnyashiyning aytishicha, bugungi Argentina unga 1990 yilgi jamoani eslatmoqda.
O‘sha mundialda argentinaliklar oson yo‘l bilan finalga chiqmagan, har bir bosqichda katta qiyinchiliklarga duch kelgan edi.
Mutaxassisning ta’kidlashicha, hozirgi jamoada ham xuddi shunday xarakter va bosim ostida natija ko‘rsatish qobiliyati bor.
«Bunday jamoaga faqat hurmat aytish mumkin»
Nepomnyashiy Argentina nafaqat raqiblar, balki o‘z o‘yinidagi muammolarni ham yengib o‘tayotganini qayd etdi.
«Hozirgi Argentina terma jamoasi ham raqibni, ham o‘zidagi qiyinchiliklarni yengib bormoqda. Bunday jamoaga faqat hurmat va tahsin aytsa bo‘ladi. Ular menga juda yoqadi», dedi u.
Shveysariya to‘sig‘idan qiyinlik bilan o‘tildi
Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi murakkab bahs o‘tkazdi.
Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi, qo‘shimcha bo‘limlarda esa amaldagi chempionlar 3:1 hisobida ustun keldi.
Bu natija jamoaning hal qiluvchi pallada bosimga chiday olishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Endi oldinda Angliya bor
Lionel Skaloni shogirdlari yarimfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Bir tomonda Messi va Alvares yetakchiligidagi Argentina, ikkinchi tomonda Keyn va Bellinghem boshchiligidagi Angliya final yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Nepomnyashiyning qiyosi o‘zini oqlaydimi yoki Argentina bu safar 1990 yildagidan ham uzoqroqqa boradimi — buni yarimfinal ko‘rsatadi.
…