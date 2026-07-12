Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdi

·45·Sport
Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdi

Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat natijasi, balki oʻyin taqdirini hal qilgan bahsli vaziyat bilan ham uzoq vaqt yodda qoladigan boʻldi. Norvegiya 1:0 hisobida oldinda borayotgan bir paytda, hujumchi Aleksander Syorlot oʻz sherigi Erling Xolandga golli uzatmani amalga oshirmaslikka qaror qildi. Bu qaror yakunda skandinaviyaliklarning magʻlubiyatiga sabab boʻlgan asosiy burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 44-daqiqasida Martin Edegor tomonidan yetkazib berilgan ajoyib pasdan soʻng, Syorlot va Erling Xoland inglizlar himoyachisi John Stonesga qarshi ikki-ga-bir holatda chiqib borishgan edi. Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar Syorlot toʻpni boʻsh turgan Erling Xolandga oshirishini kutishgan, biroq Atletiko Madrid hujumchisi vaziyatni yakka oʻzi hal qilishga urindi. Uning zarbasi Stones tomonidan bloklandi va darvozabon Jordan Pickford toʻpni osonlikcha egallab oldi.

Xato va uning oqibatlari

Ushbu boy berilgan imkoniyatdan atigi uch daqiqa oʻtib, Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jud Bellingem hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng bergan intervyusida Syorlot oʻsha lahzada nima uchun bunday qarorga kelganini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, himoyachining harakatlari uni ikkilanishga majbur qilgan.

"Toʻpni qabul qilib, boshimni koʻtarganimda Stones pas yoʻnalishini yopib qoʻygandek tuyuldi. Men uni harakatga keltirishini kutdim, lekin oʻzim tashabbus koʻrsatmadim. Oʻsha vaziyatda yagona istagim Erlingga pas berish edi, biroq imkoniyat yopilganini his qilib, zarba berishga qaror qildim", — deydi Syorlot oʻz harakatlarini tushuntirar ekan.

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi va BBC eksperti Alan Shearer Syorlotning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, hujumchi tezroq qaror qabul qilishi va vaziyatni murakkablashtirmasdan toʻpni Erling Xolandga yetkazishi shart edi. Shearerning taʼkidlashicha, Angliya bu vaziyatda shunchaki omadli boʻlib chiqqan.

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken ham ushbu epizodga toʻxtalib oʻtdi. Jurnalistlar murabbiydan stadiondagi kuchli issiqlik va namlik futbolchining charchogʻiga va notoʻgʻri qaror qabul qilishiga sabab boʻlganmi yoki yoʻqligini soʻrashdi. Solbakkenning aytishicha, Syorlot 40-50 metr masofani maksimal tezlikda bosib oʻtgan, bu esa diqqatni jamlashga xalaqit bergan boʻlishi mumkin.

Shunga qaramay, murabbiy magʻlubiyat uchun faqat ob-havoni ayblash notoʻgʻri ekanini bildirdi. "Bu 2:0 hisobida oldinga chiqib olish uchun ulkan imkoniyat edi. Futbolda bunday kichik detallar oʻyin taqdirini hal qiladi", — deya qoʻshimcha qildi Solbakken. Yakunda Angliya qoʻshimcha boʻlimlarda 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.

NorvegiyaAngliyaЭрлинг ХоландАлександер СёрлотJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiJCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiKecha, 23:18Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Kecha, 22:50Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Kecha, 22:41Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiKecha, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi