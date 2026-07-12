Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdi
Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat natijasi, balki oʻyin taqdirini hal qilgan bahsli vaziyat bilan ham uzoq vaqt yodda qoladigan boʻldi. Norvegiya 1:0 hisobida oldinda borayotgan bir paytda, hujumchi Aleksander Syorlot oʻz sherigi Erling Xolandga golli uzatmani amalga oshirmaslikka qaror qildi. Bu qaror yakunda skandinaviyaliklarning magʻlubiyatiga sabab boʻlgan asosiy burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 44-daqiqasida Martin Edegor tomonidan yetkazib berilgan ajoyib pasdan soʻng, Syorlot va Erling Xoland inglizlar himoyachisi John Stonesga qarshi ikki-ga-bir holatda chiqib borishgan edi. Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar Syorlot toʻpni boʻsh turgan Erling Xolandga oshirishini kutishgan, biroq Atletiko Madrid hujumchisi vaziyatni yakka oʻzi hal qilishga urindi. Uning zarbasi Stones tomonidan bloklandi va darvozabon Jordan Pickford toʻpni osonlikcha egallab oldi.
Xato va uning oqibatlariUshbu boy berilgan imkoniyatdan atigi uch daqiqa oʻtib, Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jud Bellingem hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng bergan intervyusida Syorlot oʻsha lahzada nima uchun bunday qarorga kelganini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, himoyachining harakatlari uni ikkilanishga majbur qilgan.
"Toʻpni qabul qilib, boshimni koʻtarganimda Stones pas yoʻnalishini yopib qoʻygandek tuyuldi. Men uni harakatga keltirishini kutdim, lekin oʻzim tashabbus koʻrsatmadim. Oʻsha vaziyatda yagona istagim Erlingga pas berish edi, biroq imkoniyat yopilganini his qilib, zarba berishga qaror qildim", — deydi Syorlot oʻz harakatlarini tushuntirar ekan.
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi va BBC eksperti Alan Shearer Syorlotning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, hujumchi tezroq qaror qabul qilishi va vaziyatni murakkablashtirmasdan toʻpni Erling Xolandga yetkazishi shart edi. Shearerning taʼkidlashicha, Angliya bu vaziyatda shunchaki omadli boʻlib chiqqan.
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken ham ushbu epizodga toʻxtalib oʻtdi. Jurnalistlar murabbiydan stadiondagi kuchli issiqlik va namlik futbolchining charchogʻiga va notoʻgʻri qaror qabul qilishiga sabab boʻlganmi yoki yoʻqligini soʻrashdi. Solbakkenning aytishicha, Syorlot 40-50 metr masofani maksimal tezlikda bosib oʻtgan, bu esa diqqatni jamlashga xalaqit bergan boʻlishi mumkin.
Shunga qaramay, murabbiy magʻlubiyat uchun faqat ob-havoni ayblash notoʻgʻri ekanini bildirdi. "Bu 2:0 hisobida oldinga chiqib olish uchun ulkan imkoniyat edi. Futbolda bunday kichik detallar oʻyin taqdirini hal qiladi", — deya qoʻshimcha qildi Solbakken. Yakunda Angliya qoʻshimcha boʻlimlarda 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.
…