“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi
“Navbahor” ikkinchi davra oldidan tarkibini jiddiy kuchaytirmoqda. Namangan klubi O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari Abdulla Abdullayev va Asadbek Rahimjonovni o‘z safiga qo‘shib oldi.
Ikki yangi nom — bitta katta signal
O‘zPFL matbuoti xabariga ko‘ra, “Navbahor” Abdulla Abdullayev va Asadbek Rahimjonov bilan shartnoma imzolagan.
Abdullayev “lochinlar” bilan 2026 yil oxiriga qadar mo‘ljallangan bitimga imzo chekdi. Asadbek Rahimjonov esa 2027 yil so‘nggigacha “Navbahor” sharafini himoya qiladi.
Bu transferlar Namangan klubi ikkinchi davrada shunchaki ishtirok etish emas, yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyatida ekanini ko‘rsatadi.
Abdullayev tajriba olib keladi
Abdulla Abdullayev O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida tajriba to‘plagan futbolchilardan biri hisoblanadi.
Uning “Navbahor”ga kelishi jamoaga, ayniqsa, himoya va maydon markazida barqarorlik berishi mumkin. Bunday futbolchilar hal qiluvchi o‘yinlarda xotirjamlik, kurashuvchanlik va tajriba bilan farq qiladi.
Namanganliklar uchun bu muhim qadam: ikkinchi davrada har bir ochko qimmat bo‘ladi, bunday paytda terma jamoa darajasidagi futbolchi katta plyus.
Rahimjonov — kelajak uchun ham transfer
Asadbek Rahimjonov bilan 2027 yil oxirigacha shartnoma imzolangani klubning uzoqroq reja bilan harakat qilayotganini ko‘rsatadi.
Yosh futbolchi uchun “Navbahor”da o‘ynash katta imkoniyat. Namanganda muxlislar bosimi ham, talab ham yuqori. Agar Rahimjonov bu muhitga tez moslashsa, u jamoaning muhim figuralaridan biriga aylanishi mumkin.
Bu transfer faqat hozirgi mavsum uchun emas, keyingi yillar uchun ham sarmoyaga o‘xshaydi.
“Lochinlar” ikkinchi davraga tayyorlanmoqda
“Navbahor” ikkinchi davrani OKMKga qarshi bahs bilan boshlashi belgilangan.
OKMKga qarshi o‘yin namanganliklar uchun darhol jiddiy sinov bo‘ladi. Yangi futbolchilarning jamoaga qanchalik tez qo‘shilib ketishi ham aynan shunday uchrashuvlarda ko‘rinadi.
Bu yerda vaqt kam, talab esa katta. “Navbahor” muxlislari natija kutyapti, klub esa transferlar orqali shu signalni bermoqda: kurash davom etadi.
Transferlar nimani o‘zgartiradi?
Ikki terma jamoa a’zosining qo‘shilishi “Navbahor”da raqobatni kuchaytiradi. Bu esa murabbiylar shtabiga tarkib tanlashda ko‘proq variant beradi.
Futbolchi
Shartnoma muddati
Klub uchun ahamiyati
Abdulla Abdullayev
2026 yil oxirigacha
tajriba va barqarorlik
Asadbek Rahimjonov
2027 yil oxirigacha
yoshlik, energiya va kelajak salohiyati
Bunday qo‘shimchalar jamoaning o‘yin sifatiga ham, ichki raqobatiga ham ta’sir qilishi mumkin.
Namanganda kutilmalar yana oshdi
“Navbahor” har doim katta muxlislar armiyasiga ega klublardan biri bo‘lgan. Shuning uchun har bir transfer Namanganda alohida muhokama qilinadi.
Abdullayev va Rahimjonovning kelishi esa oddiy rotatsiya emas, klubning ikkinchi davraga jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganini anglatadi.
Endi asosiy savol bitta: yangi futbolchilar “Navbahor”ni ikkinchi davrada yuqori o‘rinlar uchun kurashga qayta olib kira oladimi?
…