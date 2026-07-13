“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi

·30·Sport
“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi

“Navbahor” ikkinchi davra oldidan tarkibini jiddiy kuchaytirmoqda. Namangan klubi O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari Abdulla Abdullayev va Asadbek Rahimjonovni o‘z safiga qo‘shib oldi.

Ikki yangi nom — bitta katta signal

O‘zPFL matbuoti xabariga ko‘ra, “Navbahor” Abdulla Abdullayev va Asadbek Rahimjonov bilan shartnoma imzolagan.

Abdullayev “lochinlar” bilan 2026 yil oxiriga qadar mo‘ljallangan bitimga imzo chekdi. Asadbek Rahimjonov esa 2027 yil so‘nggigacha “Navbahor” sharafini himoya qiladi.

Bu transferlar Namangan klubi ikkinchi davrada shunchaki ishtirok etish emas, yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyatida ekanini ko‘rsatadi.

Abdullayev tajriba olib keladi

Abdulla Abdullayev O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida tajriba to‘plagan futbolchilardan biri hisoblanadi.

Uning “Navbahor”ga kelishi jamoaga, ayniqsa, himoya va maydon markazida barqarorlik berishi mumkin. Bunday futbolchilar hal qiluvchi o‘yinlarda xotirjamlik, kurashuvchanlik va tajriba bilan farq qiladi.

Namanganliklar uchun bu muhim qadam: ikkinchi davrada har bir ochko qimmat bo‘ladi, bunday paytda terma jamoa darajasidagi futbolchi katta plyus.

Rahimjonov — kelajak uchun ham transfer

Asadbek Rahimjonov bilan 2027 yil oxirigacha shartnoma imzolangani klubning uzoqroq reja bilan harakat qilayotganini ko‘rsatadi.

Yosh futbolchi uchun “Navbahor”da o‘ynash katta imkoniyat. Namanganda muxlislar bosimi ham, talab ham yuqori. Agar Rahimjonov bu muhitga tez moslashsa, u jamoaning muhim figuralaridan biriga aylanishi mumkin.

Bu transfer faqat hozirgi mavsum uchun emas, keyingi yillar uchun ham sarmoyaga o‘xshaydi.

“Lochinlar” ikkinchi davraga tayyorlanmoqda

“Navbahor” ikkinchi davrani OKMKga qarshi bahs bilan boshlashi belgilangan.

OKMKga qarshi o‘yin namanganliklar uchun darhol jiddiy sinov bo‘ladi. Yangi futbolchilarning jamoaga qanchalik tez qo‘shilib ketishi ham aynan shunday uchrashuvlarda ko‘rinadi.

Bu yerda vaqt kam, talab esa katta. “Navbahor” muxlislari natija kutyapti, klub esa transferlar orqali shu signalni bermoqda: kurash davom etadi.

Transferlar nimani o‘zgartiradi?

Ikki terma jamoa a’zosining qo‘shilishi “Navbahor”da raqobatni kuchaytiradi. Bu esa murabbiylar shtabiga tarkib tanlashda ko‘proq variant beradi.

Futbolchi

Shartnoma muddati

Klub uchun ahamiyati

Abdulla Abdullayev

2026 yil oxirigacha

tajriba va barqarorlik

Asadbek Rahimjonov

2027 yil oxirigacha

yoshlik, energiya va kelajak salohiyati

Bunday qo‘shimchalar jamoaning o‘yin sifatiga ham, ichki raqobatiga ham ta’sir qilishi mumkin.

Namanganda kutilmalar yana oshdi

“Navbahor” har doim katta muxlislar armiyasiga ega klublardan biri bo‘lgan. Shuning uchun har bir transfer Namanganda alohida muhokama qilinadi.

Abdullayev va Rahimjonovning kelishi esa oddiy rotatsiya emas, klubning ikkinchi davraga jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganini anglatadi.

Endi asosiy savol bitta: yangi futbolchilar “Navbahor”ni ikkinchi davrada yuqori o‘rinlar uchun kurashga qayta olib kira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiHarvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:56Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Bugun, 16:56Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatAngliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatBugun, 16:51Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi