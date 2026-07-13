Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildi

·22·Texno
Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildi

Google kompaniyasiga tegishli boʻlgan Waze navigatsiya xizmati oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini taqdim etdi. Endilikda ilovaga Gemini sunʼiy intellekt yordamchisi integratsiya qilinib, haydovchilar uchun yoʻllardagi holatni oddiy suhbat orqali maʼlum qilish va shaxsiylashtirilgan marshrutlarni olish imkoniyati yaratildi. Bu oʻzgarishlar nafaqat foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, balki Apple Maps kabi raqobatchilar bilan kurashda Waze pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Waze endi foydalanuvchining avvalgi safarlari va shahar ichidagi harakatlanish odatlarini tahlil qilgan holda marshrutlar taklif etadi. Masalan, agar haydovchi doimiy ravishda tor koʻchalardan koʻra katta magistrallarni afzal koʻrsa, ilova aynan shu yoʻnalishlarni birinchi boʻlib koʻrsatadi. Shaxsiylashtirilgan navigatsiya funksiyasi hozirda butun dunyo boʻylab Android va iOS platformalarida ishga tushirildi.

Gemini bilan muloqot va aqlli qidiruv

Ilovaning eng diqqatga sazovor yangiliklaridan biri — Gemini yordamida manzillarni qidirishdir. Foydalanuvchilar endi aniq manzilni yozib oʻtirmasdan, ovozli qidiruv tugmasini bosib, "Hozir ochiq boʻlgan qahvaxona top", "Savdo markazi yaqinidan turargoh qidir" yoki "Atrofdagi eng arzon yoqilgʻi quyish shoxobchasini koʻrsat" kabi buyruqlarni berishlari mumkin. Sunʼiy intellekt ushbu soʻrovlarni tahlil qilib, eng mos variantlar roʻyxatini taqdim etadi.

Shuningdek, yoʻl xaritalarini yangilash jarayoni ham soddalashtirildi. Ilgari haydovchilar tirbandlik yoki baxtsiz hodisalarni xabar qilishlari mumkin boʻlgan boʻlsa, endi xaritadagi xatoliklar yoki yopilgan yoʻllar haqida ham jonli tilda maʼlumot berish imkoni paydo boʻldi. Masalan, "Bu yoʻl hozir yopiq" deb aytish kifoya — Waze ushbu maʼlumotni darhol mahalliy xarita tahrirchilariga yuboradi.

Mototsiklchilar uchun maxsus rejim

Waze ikki gʻildirakli transport vositalari egalari haqida ham unutgani yoʻq. Yangi joriy etilgan "Motorcycle mode" mototsikllar uchun xos boʻlgan qisqa yoʻllar va cheklovlarni hisobga oladi. Bu rejim nafaqat aniqroq yetib borish vaqtini hisoblaydi, balki haydovchilar uchun xavfli boʻlishi mumkin boʻlgan quyidagi holatlardan ham ogohlantiradi:
  • Yoʻldagi chuqurlar va notekisliklar;
  • Tezlikni cheklovchi toʻsiqlar (yotiq politsiyachi);
  • Baland koʻtarilgan piyodalar oʻtish joylari;
  • Yoʻl chetining tugashi va tor koʻpriklar.
Ushbu rejim hozircha Lotin Amerikasi va Janubi-sharqiy Osiyoning bir qator davlatlarida ishga tushdi, biroq tez orada boshqa mintaqalarda ham foydalanishga topshirilishi kutilmoqda.

Safar davomida ortiqcha shovqinni yoqtirmaydiganlar uchun esa "Less chatty" (Kamroq gapiradigan) rejimi qoʻshildi. Ushbu funksiya yoqilganda, ilova ovozli koʻrsatmalarni minimal darajaga tushiradi va faqat eng muhim burilishlar hamda xavf-xatarlar haqida qisqa ogohlantirish beradi. Bu haydovchiga sevimli musiqa yoki podkastlarni tinglashda chalgʻimaslikka yordam beradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanishlar dolzarbdir, chunki Waze mahalliy haydovchilar orasida radar va tirbandliklarni aniqlashda eng ommabop vositalardan biri hisoblanadi. Gemini integratsiyasi va shaxsiylashtirilgan yondashuv mamlakatimizning murakkab va tez oʻzgaruvchan yoʻl infratuzilmasida harakatlanishni yanada osonlashtirishi mumkin.

ВазеGoogleGeminiSunʼiy IntellektНавигация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiHMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiBugun, 19:25SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiSpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiBugun, 19:24Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiNubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiBugun, 18:52Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi