Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildi
Google kompaniyasiga tegishli boʻlgan Waze navigatsiya xizmati oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini taqdim etdi. Endilikda ilovaga Gemini sunʼiy intellekt yordamchisi integratsiya qilinib, haydovchilar uchun yoʻllardagi holatni oddiy suhbat orqali maʼlum qilish va shaxsiylashtirilgan marshrutlarni olish imkoniyati yaratildi. Bu oʻzgarishlar nafaqat foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, balki Apple Maps kabi raqobatchilar bilan kurashda Waze pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Waze endi foydalanuvchining avvalgi safarlari va shahar ichidagi harakatlanish odatlarini tahlil qilgan holda marshrutlar taklif etadi. Masalan, agar haydovchi doimiy ravishda tor koʻchalardan koʻra katta magistrallarni afzal koʻrsa, ilova aynan shu yoʻnalishlarni birinchi boʻlib koʻrsatadi. Shaxsiylashtirilgan navigatsiya funksiyasi hozirda butun dunyo boʻylab Android va iOS platformalarida ishga tushirildi.
Gemini bilan muloqot va aqlli qidiruvIlovaning eng diqqatga sazovor yangiliklaridan biri — Gemini yordamida manzillarni qidirishdir. Foydalanuvchilar endi aniq manzilni yozib oʻtirmasdan, ovozli qidiruv tugmasini bosib, "Hozir ochiq boʻlgan qahvaxona top", "Savdo markazi yaqinidan turargoh qidir" yoki "Atrofdagi eng arzon yoqilgʻi quyish shoxobchasini koʻrsat" kabi buyruqlarni berishlari mumkin. Sunʼiy intellekt ushbu soʻrovlarni tahlil qilib, eng mos variantlar roʻyxatini taqdim etadi.
Shuningdek, yoʻl xaritalarini yangilash jarayoni ham soddalashtirildi. Ilgari haydovchilar tirbandlik yoki baxtsiz hodisalarni xabar qilishlari mumkin boʻlgan boʻlsa, endi xaritadagi xatoliklar yoki yopilgan yoʻllar haqida ham jonli tilda maʼlumot berish imkoni paydo boʻldi. Masalan, "Bu yoʻl hozir yopiq" deb aytish kifoya — Waze ushbu maʼlumotni darhol mahalliy xarita tahrirchilariga yuboradi.
Mototsiklchilar uchun maxsus rejimWaze ikki gʻildirakli transport vositalari egalari haqida ham unutgani yoʻq. Yangi joriy etilgan "Motorcycle mode" mototsikllar uchun xos boʻlgan qisqa yoʻllar va cheklovlarni hisobga oladi. Bu rejim nafaqat aniqroq yetib borish vaqtini hisoblaydi, balki haydovchilar uchun xavfli boʻlishi mumkin boʻlgan quyidagi holatlardan ham ogohlantiradi:
- Yoʻldagi chuqurlar va notekisliklar;
- Tezlikni cheklovchi toʻsiqlar (yotiq politsiyachi);
- Baland koʻtarilgan piyodalar oʻtish joylari;
- Yoʻl chetining tugashi va tor koʻpriklar.
Safar davomida ortiqcha shovqinni yoqtirmaydiganlar uchun esa "Less chatty" (Kamroq gapiradigan) rejimi qoʻshildi. Ushbu funksiya yoqilganda, ilova ovozli koʻrsatmalarni minimal darajaga tushiradi va faqat eng muhim burilishlar hamda xavf-xatarlar haqida qisqa ogohlantirish beradi. Bu haydovchiga sevimli musiqa yoki podkastlarni tinglashda chalgʻimaslikka yordam beradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanishlar dolzarbdir, chunki Waze mahalliy haydovchilar orasida radar va tirbandliklarni aniqlashda eng ommabop vositalardan biri hisoblanadi. Gemini integratsiyasi va shaxsiylashtirilgan yondashuv mamlakatimizning murakkab va tez oʻzgaruvchan yoʻl infratuzilmasida harakatlanishni yanada osonlashtirishi mumkin.
…