HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadi

·23·Texno
HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadi

Smartfonlar bozori tobora katta ekranli qurilmalar bilan toʻlib borayotgan bir paytda, HMD Global kompaniyasi kutilmagan yoʻnalishni tanlamoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, brend oʻta ixcham oʻlchamga ega boʻlgan HMD Fame smartfonini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma zamonaviy texnologiyalar va klassik ergonomikani sogʻingan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com xabariga koʻra, mashhur insayder smashx_60 ijtimoiy tarmoqlarda yangi modelning ilk tafsilotlarini ochiqladi. HMD Fame qurilmasi avvalroq eʼlon qilingan HMD Touch modelining takomillashtirilgan versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Yangilikning asosiy oʻziga xosligi uning ekrani boʻlib, u atigi 3,5 dyuymli diagonaldan iborat boʻladi. Bu bugungi kunda standartga aylangan 6,5-6,7 dyuymli "gigant" smartfonlar fonida juda noodatiy koʻrinadi.

Boshqaruvdagi oʻzgarishlar va qulaylik

HMD Fame modelining yana bir muhim jihati uning boshqaruv tizimidir. Taxminlarga koʻra, qurilma HMD Touch va Xplora One modellarida qoʻllanilgan sensorli elementlar oʻrniga toʻliq jismoniy tugmalarga ega boʻladi. Bunday yondashuv tasodifiy bosilishlarning oldini oladi va qurilmani hatto bir qoʻl bilan yoki noqulay sharoitlarda ham boshqarishni ancha osonlashtiradi.

Hozircha smartfonning boshqa texnik xususiyatlari, xususan, uning protsessori, xotira hajmi yoki kameralari haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, ekspertlar ushbu modelni bolalar, keksalar yoki raqamli detoks (digital detox) tarafdorlari uchun ajoyib yechim sifatida baholashmoqda. Kichik ekranli qurilmalar bozorda kamyob boʻlgani sababli, HMD Fame oʻzining sodiq auditoriyasini topishi shubhasiz.

Taʼkidlash joizki, HMD Global hozircha ushbu model haqida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq insayder smashx_60 avvalroq HMD Icon Flip 1 va boshqa tugmali telefonlar haqida bergan maʼlumotlari bilan ishonch qozongan. Bu esa Fame modeli haqidagi xabarlarning haqiqatga yaqinligini oshiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham ixcham va hamyonbop qurilmalarga talab doimiy ravishda saqlanib qolmoqda. Agar HMD Fame hamyonbop narxda taqdim etilsa, u ikkinchi telefon yoki aloqa uchun asosiy sodda qurilma sifatida ommalashishi mumkin. Kompaniya klassik dizayn va zamonaviy drayverlarni birlashtirish orqali oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda.

HMDSmartfonТехнологияGadjetHMD Fame
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiSpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiBugun, 19:24Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiWaze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiBugun, 19:21Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiNubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiBugun, 18:52Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi