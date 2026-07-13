HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadi
Smartfonlar bozori tobora katta ekranli qurilmalar bilan toʻlib borayotgan bir paytda, HMD Global kompaniyasi kutilmagan yoʻnalishni tanlamoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, brend oʻta ixcham oʻlchamga ega boʻlgan HMD Fame smartfonini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma zamonaviy texnologiyalar va klassik ergonomikani sogʻingan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com xabariga koʻra, mashhur insayder smashx_60 ijtimoiy tarmoqlarda yangi modelning ilk tafsilotlarini ochiqladi. HMD Fame qurilmasi avvalroq eʼlon qilingan HMD Touch modelining takomillashtirilgan versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Yangilikning asosiy oʻziga xosligi uning ekrani boʻlib, u atigi 3,5 dyuymli diagonaldan iborat boʻladi. Bu bugungi kunda standartga aylangan 6,5-6,7 dyuymli "gigant" smartfonlar fonida juda noodatiy koʻrinadi.
Boshqaruvdagi oʻzgarishlar va qulaylikHMD Fame modelining yana bir muhim jihati uning boshqaruv tizimidir. Taxminlarga koʻra, qurilma HMD Touch va Xplora One modellarida qoʻllanilgan sensorli elementlar oʻrniga toʻliq jismoniy tugmalarga ega boʻladi. Bunday yondashuv tasodifiy bosilishlarning oldini oladi va qurilmani hatto bir qoʻl bilan yoki noqulay sharoitlarda ham boshqarishni ancha osonlashtiradi.
Hozircha smartfonning boshqa texnik xususiyatlari, xususan, uning protsessori, xotira hajmi yoki kameralari haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, ekspertlar ushbu modelni bolalar, keksalar yoki raqamli detoks (digital detox) tarafdorlari uchun ajoyib yechim sifatida baholashmoqda. Kichik ekranli qurilmalar bozorda kamyob boʻlgani sababli, HMD Fame oʻzining sodiq auditoriyasini topishi shubhasiz.
Taʼkidlash joizki, HMD Global hozircha ushbu model haqida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq insayder smashx_60 avvalroq HMD Icon Flip 1 va boshqa tugmali telefonlar haqida bergan maʼlumotlari bilan ishonch qozongan. Bu esa Fame modeli haqidagi xabarlarning haqiqatga yaqinligini oshiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham ixcham va hamyonbop qurilmalarga talab doimiy ravishda saqlanib qolmoqda. Agar HMD Fame hamyonbop narxda taqdim etilsa, u ikkinchi telefon yoki aloqa uchun asosiy sodda qurilma sifatida ommalashishi mumkin. Kompaniya klassik dizayn va zamonaviy drayverlarni birlashtirish orqali oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda.
…