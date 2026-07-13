Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchi
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi hali ham maydonda moʻjizalar koʻrsatishda davom etayotgan boʻlsa-da, uning "daxlsizlik" maqomi soʻnib bormoqda. Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gary Pallister Goal.com nashriga bergan intervyusida, 39 yoshli afsona endi avvalgidek raqiblar uchun yengilmas emasligini va Angliya uni toʻxtata olishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasida boʻlib oʻtadigan Argentina va Angliya oʻrtasidagi toʻqnashuv oldidan bildirilgan bu fikrlar katta muhokamalarga sabab boʻldi. Pallisterning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi hozirda "oddiy inson" darajasiga yaqinlashgan va uning jismoniy imkoniyatlari oʻn yil oldingi choʻqqisida emas. Bu esa Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasiga amaldagi jahon chempionlarini taxtdan tushirish uchun qoʻshimcha ishonch bagʻishlamoqda.
Messi hali ham xavfli, ammo toʻxtatib boʻlmaydigan emasGarchi Lionel Messi MLSʼda Inter Miami safida va Argentina terma jamoasida ajoyib natijalar qayd etayotgan boʻlsa-da, ekspertlar uning oʻyin uslubi oʻzgarganini payqashmoqda. Pallister u hali ham Argentina uchun markaziy figura ekanligini inkor etmaydi, biroq uning butun jamoalarni yakka oʻzi dogʻda qoldirish qobiliyati pasayganini aytib oʻtdi.
"Messi oʻn yil oldingi Messi emas. U hali ham Argentina uchun hal qiluvchi futbolchi, ammo u oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi kabi raqib himoyasini shunchaki yorib oʻtib ketolmaydi deb oʻylayman. Ha, u hali ham ajoyib texnik, ammo endi uni jamoaviy tartib bilan jilovlash imkoni bor", — deydi sobiq futbolchi.
Angliyaning javob zarbasi: Harry Kane va Jud BellingemAngliya terma jamoasi ham bu bahsga kuchli tarkib bilan yetib kelmoqda. Jamoa sardori Harry Kane va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem kabi ijrochilar Argentina himoyasi uchun jiddiy muammo tugʻdirishi kutilmoqda. Thomas Tuchel uchun asosiy vazifa — Lionel Messi maydondagi taʼsirini cheklaydigan taktik rejani ishlab chiqishdir.
Lionel Messi ushbu turnirda sakkizta gol urib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan boʻlsa-da, Angliya lagerida qoʻrquv sezilmayapti. Aksincha, inglizlar oʻzlarining yosh va baquvvat tarkibi bilan Janubiy Amerika vakillariga munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor.
Ushbu qarama-qarshilik nafaqat ikki kuchli jamoaning toʻqnashuvi, balki ikki xil futbol falsafasining jangi hamdir. Argentina oʻz yetakchisining individual mahoratiga tayansa, Angliya Thomas Tuchel qoʻl ostida tizimli va intizomli oʻyin koʻrsatishni maqsad qilgan. Lionel Messi 200 dan ortiq oʻyin oʻtkazib, tajriba bobida ustun boʻlsa-da, inglizlarning shiddati oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin.
Yakunda shuni aytish joizki, Lionel Messi uchun bu turnir oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp"i sari tashlangan qadam boʻlishi mumkin. Biroq Angliya kabi grand jamoalar uning bu yoʻlidagi eng katta toʻsiq boʻlib qolaveradi. Chorshanba kungi bahs kim haq ekanligini koʻrsatib beradi.
…