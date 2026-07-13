Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchi

·29·Sport
Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi hali ham maydonda moʻjizalar koʻrsatishda davom etayotgan boʻlsa-da, uning "daxlsizlik" maqomi soʻnib bormoqda. Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gary Pallister Goal.com nashriga bergan intervyusida, 39 yoshli afsona endi avvalgidek raqiblar uchun yengilmas emasligini va Angliya uni toʻxtata olishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasida boʻlib oʻtadigan Argentina va Angliya oʻrtasidagi toʻqnashuv oldidan bildirilgan bu fikrlar katta muhokamalarga sabab boʻldi. Pallisterning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi hozirda "oddiy inson" darajasiga yaqinlashgan va uning jismoniy imkoniyatlari oʻn yil oldingi choʻqqisida emas. Bu esa Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasiga amaldagi jahon chempionlarini taxtdan tushirish uchun qoʻshimcha ishonch bagʻishlamoqda.

Messi hali ham xavfli, ammo toʻxtatib boʻlmaydigan emas

Garchi Lionel Messi MLSʼda Inter Miami safida va Argentina terma jamoasida ajoyib natijalar qayd etayotgan boʻlsa-da, ekspertlar uning oʻyin uslubi oʻzgarganini payqashmoqda. Pallister u hali ham Argentina uchun markaziy figura ekanligini inkor etmaydi, biroq uning butun jamoalarni yakka oʻzi dogʻda qoldirish qobiliyati pasayganini aytib oʻtdi.

"Messi oʻn yil oldingi Messi emas. U hali ham Argentina uchun hal qiluvchi futbolchi, ammo u oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi kabi raqib himoyasini shunchaki yorib oʻtib ketolmaydi deb oʻylayman. Ha, u hali ham ajoyib texnik, ammo endi uni jamoaviy tartib bilan jilovlash imkoni bor", — deydi sobiq futbolchi.

Angliyaning javob zarbasi: Harry Kane va Jud Bellingem

Angliya terma jamoasi ham bu bahsga kuchli tarkib bilan yetib kelmoqda. Jamoa sardori Harry Kane va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem kabi ijrochilar Argentina himoyasi uchun jiddiy muammo tugʻdirishi kutilmoqda. Thomas Tuchel uchun asosiy vazifa — Lionel Messi maydondagi taʼsirini cheklaydigan taktik rejani ishlab chiqishdir.

Lionel Messi ushbu turnirda sakkizta gol urib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan boʻlsa-da, Angliya lagerida qoʻrquv sezilmayapti. Aksincha, inglizlar oʻzlarining yosh va baquvvat tarkibi bilan Janubiy Amerika vakillariga munosib qarshilik koʻrsatishga tayyor.

Ushbu qarama-qarshilik nafaqat ikki kuchli jamoaning toʻqnashuvi, balki ikki xil futbol falsafasining jangi hamdir. Argentina oʻz yetakchisining individual mahoratiga tayansa, Angliya Thomas Tuchel qoʻl ostida tizimli va intizomli oʻyin koʻrsatishni maqsad qilgan. Lionel Messi 200 dan ortiq oʻyin oʻtkazib, tajriba bobida ustun boʻlsa-da, inglizlarning shiddati oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin.

Yakunda shuni aytish joizki, Lionel Messi uchun bu turnir oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp"i sari tashlangan qadam boʻlishi mumkin. Biroq Angliya kabi grand jamoalar uning bu yoʻlidagi eng katta toʻsiq boʻlib qolaveradi. Chorshanba kungi bahs kim haq ekanligini koʻrsatib beradi.

Lionel MessiAngliyaArgentinaJahon ChempionatiТомас Тухель
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiManchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiBugun, 18:37Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi