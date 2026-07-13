Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayapti
Kamerun futbol federatsiyasi prezidenti va afsonaviy hujumchi Samuél Etoʻo zamonamizning eng yorqin yulduzlaridan biri Kylian Mbappe atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Real Madrid hujumchisi oʻz vatanida koʻrsatayotgan fenomenal natijalariga qaramay, jamoatchilik tomonidan munosib eʼtirof etilmayapti. Etoʻo fransuz futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri boʻlgan Mbappening nufuzi va unga boʻlgan munosabat oʻrtasidagi nomutanosiblikdan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Le Parisien nashriga bergan intervyusida Etoʻo Mbappening erishgan yutuqlari boshqa futbol afsonalari bilan bir qatorda turishini taʼkidladi. Biroq, uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli hujumchi hamon oʻzining buyukligini isbotlashga majbur qilinmoqda. Bu esa futbolchining ruhiy holati va uning Fransiya terma jamoasidagi oʻrniga nisbatan turli savollarni keltirib chiqarmoqda.
Kelib chiqish masalasi va ijtimoiy bosimEtoʻo Mbappega nisbatan boʻlayotgan tanqidlarning tub ildizi futbolchining kelib chiqishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligini taxmin qildi. Maʼlumki, Mbappening ota-onasi Kamerun va Jazoir millatiga mansub. Samuél Etoʻoning fikricha, aynan shu omil jamiyatning baʼzi qatlamlarida unga nisbatan noxolis munosabatni shakllantirgan boʻlishi mumkin.
"Bu noqulay savol boʻlsa-da, uni berishning vaqti keldi: Kylianning kelib chiqishi va uning jamiyatdagi oʻrni odamlarning unga boʻlgan munosabatiga taʼsir qilmayaptimi? Biz irqchilik va notoʻgʻri qarashlar hali ham mavjud boʻlgan dunyoda yashayapmiz, buni inkor etib boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi. Uning fikricha, Mbappening ijtimoiy-siyosiy masalalarda oʻz fikrini ochiq bayon etishi ham unga nisbatan bosimni oshirmoqda.
Statistika va tarixiy natijalarGoal.com nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Kylian Mbappe jahon chempionatlari tarixida oʻchmas iz qoldirmoqda. 2018-yildan buyon u turnir doirasida 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u faqatgina 21 ta golga ega boʻlgan Lionel Messi dan ortda qolmoqda, xolos. Boshqa hech bir zamonaviy futbolchi bu muddat ichida Mbappega yaqinlasha olmagan.
Shunga qaramay, Fransiyada uni mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi deb tan olishga shoshilishmayapti. Etoʻo bu borada shunday deydi: "Kylian oʻz avlodining eng yaxshisi yoki tarixiy shaxs sifatida tan olinishi uchun yana nima qilishi kerak? U har bir oʻyinda oʻz darajasini isbotlamoqda, lekin baribir qatʼiy tanqidlar ostida qolmoqda".
Hozirda Real Madrid safida toʻp surayotgan Mbappe uchun ushbu bahslar yangilik emas. Biroq, Samuél Etoʻo kabi nufuzli shaxslarning bunday bayonotlari Yevropa futbolida irqiy va ijtimoiy tenglik masalalarini yana bir bor kun tartibiga olib chiqmoqda. Fransiya futbol jamoatchiligi esa oʻz qahramonini chin dildan qadrlashni oʻrganishi kerakligi haqida jiddiy ogohlantirish oldi.
…