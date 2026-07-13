Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayapti

·25·Sport
Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayapti

Kamerun futbol federatsiyasi prezidenti va afsonaviy hujumchi Samuél Etoʻo zamonamizning eng yorqin yulduzlaridan biri Kylian Mbappe atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Real Madrid hujumchisi oʻz vatanida koʻrsatayotgan fenomenal natijalariga qaramay, jamoatchilik tomonidan munosib eʼtirof etilmayapti. Etoʻo fransuz futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri boʻlgan Mbappening nufuzi va unga boʻlgan munosabat oʻrtasidagi nomutanosiblikdan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Le Parisien nashriga bergan intervyusida Etoʻo Mbappening erishgan yutuqlari boshqa futbol afsonalari bilan bir qatorda turishini taʼkidladi. Biroq, uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli hujumchi hamon oʻzining buyukligini isbotlashga majbur qilinmoqda. Bu esa futbolchining ruhiy holati va uning Fransiya terma jamoasidagi oʻrniga nisbatan turli savollarni keltirib chiqarmoqda.

Kelib chiqish masalasi va ijtimoiy bosim

Etoʻo Mbappega nisbatan boʻlayotgan tanqidlarning tub ildizi futbolchining kelib chiqishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligini taxmin qildi. Maʼlumki, Mbappening ota-onasi Kamerun va Jazoir millatiga mansub. Samuél Etoʻoning fikricha, aynan shu omil jamiyatning baʼzi qatlamlarida unga nisbatan noxolis munosabatni shakllantirgan boʻlishi mumkin.

"Bu noqulay savol boʻlsa-da, uni berishning vaqti keldi: Kylianning kelib chiqishi va uning jamiyatdagi oʻrni odamlarning unga boʻlgan munosabatiga taʼsir qilmayaptimi? Biz irqchilik va notoʻgʻri qarashlar hali ham mavjud boʻlgan dunyoda yashayapmiz, buni inkor etib boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi. Uning fikricha, Mbappening ijtimoiy-siyosiy masalalarda oʻz fikrini ochiq bayon etishi ham unga nisbatan bosimni oshirmoqda.

Statistika va tarixiy natijalar

Goal.com nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Kylian Mbappe jahon chempionatlari tarixida oʻchmas iz qoldirmoqda. 2018-yildan buyon u turnir doirasida 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u faqatgina 21 ta golga ega boʻlgan Lionel Messi dan ortda qolmoqda, xolos. Boshqa hech bir zamonaviy futbolchi bu muddat ichida Mbappega yaqinlasha olmagan.

Shunga qaramay, Fransiyada uni mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi deb tan olishga shoshilishmayapti. Etoʻo bu borada shunday deydi: "Kylian oʻz avlodining eng yaxshisi yoki tarixiy shaxs sifatida tan olinishi uchun yana nima qilishi kerak? U har bir oʻyinda oʻz darajasini isbotlamoqda, lekin baribir qatʼiy tanqidlar ostida qolmoqda".

Hozirda Real Madrid safida toʻp surayotgan Mbappe uchun ushbu bahslar yangilik emas. Biroq, Samuél Etoʻo kabi nufuzli shaxslarning bunday bayonotlari Yevropa futbolida irqiy va ijtimoiy tenglik masalalarini yana bir bor kun tartibiga olib chiqmoqda. Fransiya futbol jamoatchiligi esa oʻz qahramonini chin dildan qadrlashni oʻrganishi kerakligi haqida jiddiy ogohlantirish oldi.

Килиан МбаппеReal MadridSamuel Eto'oФранцияFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiManchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiBugun, 18:37Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi