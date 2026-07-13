Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...

·22·Sport
Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...

Xorvatiya milliy jamoasida katta davr yakunlandi va tanish nom yana sahnaga qaytdi. Zlatko Dalichning 9 yillik faoliyatidan so‘ng terma jamoa boshqaruvi yana Slaven Bilichga topshirildi.

HNS qarorni bir ovozdan qabul qildi

Xorvatiya futbol ittifoqi Slaven Bilich milliy jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.

Tashkilot bayonotiga ko‘ra, HNS prezidenti Marian Kustichning taklifi Ijroiya qo‘mita tomonidan bir ovozdan qo‘llab-quvvatlangan.

Qaror qabul qilinishidan avval federatsiya ekspertlar komissiyasi ham Bilich nomzodini to‘liq ma’qullagan.

Dalich davri qanday tugadi?

Avvalroq Xorvatiya JCH-2026 1/16 finalida Portugaliyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnir bilan xayrlashgan edi.

Shundan keyin Zlatko Dalich 9 yildan so‘ng milliy jamoa bosh murabbiyligi lavozimini tark etdi.

Dalich Xorvatiya futboli tarixida eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri sifatida qoladi. Uning davrida jamoa 2018 yilgi Jahon chempionati finaliga, 2022 yilgi mundialda esa yarim finalgacha yetib borgan.

Bilich uchun ikkinchi qaytish

Slaven Bilich Xorvatiya milliy jamoasini yaxshi biladi. U 2006–2012 yillarda ham terma jamoaga ustozlik qilgan.

O‘sha davrda Xorvatiya jangovor, xarakterli va hujumkor jamoa sifatida ko‘ringan. Endi esa Bilich oldida butunlay boshqa vazifa turibdi: Dalichdan keyingi avlod almashinuvini og‘riqsiz o‘tkazish.

Murabbiy

Davr

Asosiy voqea

Slaven Bilich

2006–2012

Yevro-2008 chorak finali

Zlatko Dalich

2017–2026

JCH-2018 finali, JCH-2022 yarim finali

Slaven Bilich

2026 yildan

yangi bosqich boshlandi

Bilich qayerlarda ishlagan?

Bilich faoliyati davomida bir qator klublarda bosh murabbiy sifatida ishlagan. Ular orasida “Lokomotiv”, “Beshiktosh”, “Vest Hem”, “Al Ittihod”, “Vest Bromvich”, “Uotford” va boshqa jamoalar bor.

Uning turli chempionatlardagi tajribasi Xorvatiya uchun foydali bo‘lishi mumkin. Chunki terma jamoa hozir murakkab bosqichga kirmoqda: katta nomlar sekin-asta ketmoqda, yangi liderlar esa hali o‘z o‘rnini to‘liq mustahkamlashi kerak.

Xorvatiya oldida qanday vazifa turibdi?

Xorvatiya so‘nggi yillarda jahon futbolida barqaror kuch sifatida tanildi. Ammo Dalich ketganidan keyin jamoaning keyingi yo‘nalishi katta savol bo‘lib turibdi.

Bilichning vazifasi faqat natija qilish emas. U jamoa ruhini saqlashi, yangi futbolchilarni asosiy tarkibga olib kirishi va Xorvatiyani kelasi yirik turnirlarga tayyorlashi kerak.

Bu yerda “qaytib keldim, hammasi avtomatik zo‘r bo‘ladi” rejimi ishlamaydi. Futbolda nostalgiya chiroyli, lekin ochkoni taktika va natija olib beradi.

Qaytish romantikasi va real bosim

Bilichning qaytishi muxlislar uchun emotsional voqea. U milliy jamoa muhitini, Xorvatiya futboli xarakterini va katta turnirlar bosimini yaxshi biladi.

Lekin bu qaytish katta bosim bilan ham kelmoqda. Dalichdan keyingi har bir natija taqqoslanadi. Har bir mag‘lubiyat “Dalich davrida bunday emasdi” degan muhokamani keltirib chiqarishi mumkin.

Shuning uchun Bilich uchun birinchi vazifa — ishonchni tez tiklash va jamoaga aniq o‘yin g‘oyasini berish.

Xorvatiyada yangi sahifa ochildi

Slaven Bilichning Xorvatiya milliy jamoasiga qaytishi terma jamoa tarixida yangi sahifani ochdi. Bir tomonda u yaxshi tanish mutaxassis, ikkinchi tomonda esa mutlaqo yangi sharoit va yangi avlod turibdi.

Endi asosiy savol shunda: Bilich ikkinchi urinishda Xorvatiyani yana Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biriga aylantira oladimi?

Славен БиличЗлатко ДаличХорватияПортугалияВест Хэм
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi