Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...
Xorvatiya milliy jamoasida katta davr yakunlandi va tanish nom yana sahnaga qaytdi. Zlatko Dalichning 9 yillik faoliyatidan so‘ng terma jamoa boshqaruvi yana Slaven Bilichga topshirildi.
HNS qarorni bir ovozdan qabul qildi
Xorvatiya futbol ittifoqi Slaven Bilich milliy jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.
Tashkilot bayonotiga ko‘ra, HNS prezidenti Marian Kustichning taklifi Ijroiya qo‘mita tomonidan bir ovozdan qo‘llab-quvvatlangan.
Qaror qabul qilinishidan avval federatsiya ekspertlar komissiyasi ham Bilich nomzodini to‘liq ma’qullagan.
Dalich davri qanday tugadi?
Avvalroq Xorvatiya JCH-2026 1/16 finalida Portugaliyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnir bilan xayrlashgan edi.
Shundan keyin Zlatko Dalich 9 yildan so‘ng milliy jamoa bosh murabbiyligi lavozimini tark etdi.
Dalich Xorvatiya futboli tarixida eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri sifatida qoladi. Uning davrida jamoa 2018 yilgi Jahon chempionati finaliga, 2022 yilgi mundialda esa yarim finalgacha yetib borgan.
Bilich uchun ikkinchi qaytish
Slaven Bilich Xorvatiya milliy jamoasini yaxshi biladi. U 2006–2012 yillarda ham terma jamoaga ustozlik qilgan.
O‘sha davrda Xorvatiya jangovor, xarakterli va hujumkor jamoa sifatida ko‘ringan. Endi esa Bilich oldida butunlay boshqa vazifa turibdi: Dalichdan keyingi avlod almashinuvini og‘riqsiz o‘tkazish.
Murabbiy
Davr
Asosiy voqea
Slaven Bilich
2006–2012
Yevro-2008 chorak finali
Zlatko Dalich
2017–2026
JCH-2018 finali, JCH-2022 yarim finali
Slaven Bilich
2026 yildan
yangi bosqich boshlandi
Bilich qayerlarda ishlagan?
Bilich faoliyati davomida bir qator klublarda bosh murabbiy sifatida ishlagan. Ular orasida “Lokomotiv”, “Beshiktosh”, “Vest Hem”, “Al Ittihod”, “Vest Bromvich”, “Uotford” va boshqa jamoalar bor.
Uning turli chempionatlardagi tajribasi Xorvatiya uchun foydali bo‘lishi mumkin. Chunki terma jamoa hozir murakkab bosqichga kirmoqda: katta nomlar sekin-asta ketmoqda, yangi liderlar esa hali o‘z o‘rnini to‘liq mustahkamlashi kerak.
Xorvatiya oldida qanday vazifa turibdi?
Xorvatiya so‘nggi yillarda jahon futbolida barqaror kuch sifatida tanildi. Ammo Dalich ketganidan keyin jamoaning keyingi yo‘nalishi katta savol bo‘lib turibdi.
Bilichning vazifasi faqat natija qilish emas. U jamoa ruhini saqlashi, yangi futbolchilarni asosiy tarkibga olib kirishi va Xorvatiyani kelasi yirik turnirlarga tayyorlashi kerak.
Bu yerda “qaytib keldim, hammasi avtomatik zo‘r bo‘ladi” rejimi ishlamaydi. Futbolda nostalgiya chiroyli, lekin ochkoni taktika va natija olib beradi.
Qaytish romantikasi va real bosim
Bilichning qaytishi muxlislar uchun emotsional voqea. U milliy jamoa muhitini, Xorvatiya futboli xarakterini va katta turnirlar bosimini yaxshi biladi.
Lekin bu qaytish katta bosim bilan ham kelmoqda. Dalichdan keyingi har bir natija taqqoslanadi. Har bir mag‘lubiyat “Dalich davrida bunday emasdi” degan muhokamani keltirib chiqarishi mumkin.
Shuning uchun Bilich uchun birinchi vazifa — ishonchni tez tiklash va jamoaga aniq o‘yin g‘oyasini berish.
Xorvatiyada yangi sahifa ochildi
Slaven Bilichning Xorvatiya milliy jamoasiga qaytishi terma jamoa tarixida yangi sahifani ochdi. Bir tomonda u yaxshi tanish mutaxassis, ikkinchi tomonda esa mutlaqo yangi sharoit va yangi avlod turibdi.
Endi asosiy savol shunda: Bilich ikkinchi urinishda Xorvatiyani yana Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biriga aylantira oladimi?
…