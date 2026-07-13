Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdi

·31·Texno
Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida oʻzining oʻziga xos innovatsiyalari bilan ajralib turuvchi Nubia brendi yangi Neo 5 GT Special Edition modelini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻz sinfidagi bir qator texnologik yangiliklari, xususan, suyuqlik va havo yordamida ishlaydigan gibrid sovutish tizimi hamda mutlaqo tekis orqa paneli bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nubia Neo 5 GT Special Edition oʻz segmentida AquaCore deb nomlangan noyob sovutish texnologiyasini qoʻllagan birinchi smartfondir. Mazkur tizim pyezoelektrik mikronasos, uch qatlamli sovutish plyonkasi va oʻtkazuvchan boʻlmagan maxsus suyuqlikdan foydalanadi. Shu bilan birga, qurilma ichidagi havo oqimi issiqlikni samarali haydashga yordam beradi, bu esa ogʻir oʻyinlar va murakkab vazifalar vaqtida protsessorning qizib ketmasligini taʼminlaydi.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Qurilmaning ichki qismida MediaTek Dimensity 7400 kristalli tizimi oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori tezlik va energiya samaradorligini kafolatlaydi. Smartfon foydalanuvchilarga ikki xil xotira konfiguratsiyasida taklif etilmoqda:

  • 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira;
  • 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira.
Smartfonning 6,8 dyuymli AMOLED ekrani 1,5K aniqlikda tasvir uzatadi. Eng ahamiyatli jihati shundaki, kadrlar yangilanish chastotasi 144 Hz ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich dinamik oʻyinlarda tasvirning oʻta ravon boʻlishini taʼminlaydi va foydalanuvchi koʻzi toliqishining oldini oladi.

Dizayn va avtonomlik

Nubia muhandislari qurilmaning tashqi koʻrinishiga ham alohida yondashishgan. Neo 5 GT Special Edition oʻz segmentida orqa paneli mutlaqo tekis boʻlgan yagona smartfon sifatida taʼriflanmoqda. Bu nafaqat estetik jihatdan chiroyli koʻrinish beradi, balki qurilmani qoʻlda tutishda qulaylik yaratadi. Shuningdek, smartfon X oʻqi boʻylab ishlovchi chiziqli tebranish dvigateli va sifatli stereo dinamiklar bilan jihozlangan.

Uzoq vaqt davomida quvvat saqlash masalasiga kelsak, ishlab chiqaruvchilar 6210 mAs sigʻimli ikki elementli akkumulyatorni tanlashgan. Bunday katta sigʻim hatto eng faol foydalanish rejimida ham smartfonning kun davomida bemalol ishlashiga imkon beradi. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining hamyonbop narxi va yuqori unumdorligi bilan oʻyinbop smartfonlar qatorida munosib oʻrin egallashi kutilmoqda.

NubiaNeo 5 GTSmartfonТехнологияMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiHMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiBugun, 19:25SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiSpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiBugun, 19:24Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiWaze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiBugun, 19:21Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi