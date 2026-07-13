Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida oʻzining oʻziga xos innovatsiyalari bilan ajralib turuvchi Nubia brendi yangi Neo 5 GT Special Edition modelini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻz sinfidagi bir qator texnologik yangiliklari, xususan, suyuqlik va havo yordamida ishlaydigan gibrid sovutish tizimi hamda mutlaqo tekis orqa paneli bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nubia Neo 5 GT Special Edition oʻz segmentida AquaCore deb nomlangan noyob sovutish texnologiyasini qoʻllagan birinchi smartfondir. Mazkur tizim pyezoelektrik mikronasos, uch qatlamli sovutish plyonkasi va oʻtkazuvchan boʻlmagan maxsus suyuqlikdan foydalanadi. Shu bilan birga, qurilma ichidagi havo oqimi issiqlikni samarali haydashga yordam beradi, bu esa ogʻir oʻyinlar va murakkab vazifalar vaqtida protsessorning qizib ketmasligini taʼminlaydi.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikQurilmaning ichki qismida MediaTek Dimensity 7400 kristalli tizimi oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori tezlik va energiya samaradorligini kafolatlaydi. Smartfon foydalanuvchilarga ikki xil xotira konfiguratsiyasida taklif etilmoqda:
- 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira;
- 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira.
Dizayn va avtonomlikNubia muhandislari qurilmaning tashqi koʻrinishiga ham alohida yondashishgan. Neo 5 GT Special Edition oʻz segmentida orqa paneli mutlaqo tekis boʻlgan yagona smartfon sifatida taʼriflanmoqda. Bu nafaqat estetik jihatdan chiroyli koʻrinish beradi, balki qurilmani qoʻlda tutishda qulaylik yaratadi. Shuningdek, smartfon X oʻqi boʻylab ishlovchi chiziqli tebranish dvigateli va sifatli stereo dinamiklar bilan jihozlangan.
Uzoq vaqt davomida quvvat saqlash masalasiga kelsak, ishlab chiqaruvchilar 6210 mAs sigʻimli ikki elementli akkumulyatorni tanlashgan. Bunday katta sigʻim hatto eng faol foydalanish rejimida ham smartfonning kun davomida bemalol ishlashiga imkon beradi. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining hamyonbop narxi va yuqori unumdorligi bilan oʻyinbop smartfonlar qatorida munosib oʻrin egallashi kutilmoqda.
…