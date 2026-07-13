SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadi

·20·Texno
SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadi

AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) SpaceX kompaniyasiga Starship raketa tizimining yangi prototiplarini uchirishga ruxsat berdi. Bu qaror may oyida sodir boʻlgan texnik nosozlik sabablari toʻliq aniqlanganidan soʻng qabul qilindi. Kompaniya mutaxassislari muammoni bartaraf etishgan va navbatdagi parvoz shu haftaning payshanba kuni, yaʼni 16-iyul sanasida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Boʻlajak missiya Starship tizimining uchinchi versiyasi (V3) uchun ikkinchi sinov parvozi boʻladi. Bu safargi parvozning ahamiyati shundaki, raketa ilk bor koinotga uchinchi avlod Starlink yoʻldoshlarini olib chiqadi. Shu vaqtga qadar Starship faqatgina ogʻir vaznli yoʻldoshlarning maketlarini tashish bilan cheklangan edi. Endilikda esa koinotga haqiqiy va ancha kuchli aloqa qurilmalari yoʻllaniladi.

Nosozliklar tahlili va kiritilgan oʻzgarishlar

May oyidagi sinovlar davomida Super Heavy kuchaytirgich bloki koinotga muvaffaqiyatli koʻtarilgan edi, biroq u Yerga qaytish vaqtida Meksika qoʻltigʻiga qulab tushgan. SpaceX va FAA tomonidan oʻtkazilgan surishtiruvlar shuni koʻrsatdiki, dvigatellarni ishga tushirish ketma-ketligidagi kichik farqlar blokning 90 darajaga notoʻgʻri burilib ketishiga sabab boʻlgan. Shuningdek, dvigatel signalizatsiya tizimidagi xatolar ham muvaffaqiyatsizlikka zamin yaratgan.

Kompaniya muhandislari ushbu xatolardan xulosa chiqargan holda, apparat va dasturiy taʼminotga qator oʻzgartirishlar kiritishdi. Xususan, dvigatellarning qayta yonish ishonchliligi oshirildi va favqulodda vaziyatlarda parvozni toʻxtatish tizimi takomillashtirildi. Bu kabi "uchish, xato qilish va tuzatish" yondashuvi Elon Musk boshchiligidagi kompaniya uchun xos boʻlib, u koinot texnologiyalarini tezroq rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yangi avlod Starlink yoʻldoshlari

Navbatdagi parvozda 20 ta yangi avlod Starlink yoʻldoshlari orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Ushbu qurilmalar quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

  • Yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega lazerlar orqali oʻzaro bogʻlanish;
  • Internet tezligi va tarmoq sigʻimini sezilarli darajada oshirish;
  • Koinotdagi missiya yakunlangach, atmosferada toʻliq yonib ketish konstruksiyasi;
  • Starship tashqi qismini suratga olish uchun maxsus kameralar bilan jihozlanganlik.
SpaceX yaqinda Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini joylashtirib (IPO), dunyoning eng qimmat oʻnta kompaniyasidan biriga aylandi. Kompaniya taxminan 86 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Starlink loyihasi hozirda kompaniyaning eng daromadli qismi boʻlib turibdi, biroq Elon Muskning sayyoralararo sayohat va koinotda maʼlumotlar markazlarini yaratish kabi ulkan rejalari aynan Starship tizimining toʻliq muvaffaqiyatiga bogʻliq.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship V3 va uchinchi avlod Starlink yoʻldoshlari SpaceX kelajagi uchun strategik ahamiyatga ega. Agar payshanba kungi sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, bu qayta foydalaniladigan raketa tizimlari davrida yangi sahifa ochadi va koinotga yuk tashish xarajatlarini yanada pasaytiradi.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiHMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiBugun, 19:25Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiWaze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiBugun, 19:21Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiNubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiBugun, 18:52Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi