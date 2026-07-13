JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdi
Qit’aning eng nufuzli musobaqasi hisoblangan Afrika Chempionlar ligasidagi zafar va 2026 yilgi jahon chempionatidagi debyut – 25 yoshli yarim himoyachi Jeyden Adamsning karyerasi 2026 yil yozida juda tez sur’atlarda yuqorilab borayotgan edi. Biroq, Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasi mundialdagi ishtirokini yakunlaganidan ko‘p o‘tmay, futbol olamini larzaga solgan mudhish voqea yuz berdi. Orzu va katta rejalarga to‘la bo‘lgan yosh futbolchi to‘satdan hayotdan ko‘z yumdi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan va sirli yo‘qotish tafsilotlarini taqdim etadi.
Mundialdagi tarixiy natija va so‘nggi uchrashuvlar
JAR terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida o‘z tarixida ilk bor guruh bosqichidan pley-offga chiqib, ulkan sensatsiya qayd etgan edi. Iqtidorli yarim himoyachi Jeyden Adams jamoaning ushbu tarixiy muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi:
U guruh bosqichidagi uchta o‘yinning barchasida maydonga tushdi.
Meksika va Chexiyaga qarshi muhim bahslarni asosiy tarkibda boshladi.
Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinda esa zaxiradan maydonga tushirildi.
Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, Koreyaga qarshi bahs uning faoliyatidagi so‘nggi uchrashuv bo‘lib qoldi. Kanadaga qarshi kechgan pley-off o‘yinida Adams zaxirada qoldi. JAR terma jamoasi musobaqa bilan xayrlashib, uyga qaytganidan bir necha kun o‘tib, futbolchining o‘limi haqida sovuq xabar tarqaldi.
«Buni hech kim kutmagan edi» — ustozining iztirobi
Soccer Laduma nashri futbolchining murabbiyi so‘zlarini keltiradi, u shok holatida ekanini yashira olmagan:
«Bu yo‘qotish hammamizni larzaga soldi. Biz endigina jahon chempionatidan qaytgan edik va shunday xabarni eshitdik. Kuni kecha u bilan gaplashgan edik, u yangi mavsumni intizorlik bilan kutayotgandi. Shuning uchun hozir gapirishga so‘z topa olmayapmiz. Faqat oilaning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashlarini soragan bo‘lardim. Ha, men tasdiqlayman – u vafot etdi. Buni hech kim kutmagan edi».
G‘alabalar ortidagi sir: Depressiya gumon qilinmoqda
Futbolchining o‘limi sabablari hozircha rasman oshkor qilinmayapti. Ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, Adams tashqi muvaffaqiyatlarga qaramay, ich-ichidan depressiyadan (ruhiy tushkunlik) aziyat chekkan bo‘lishi mumkin.
Vaholanki, uning ruhshunos maslahatchisi Brendin Jonsonning aytishicha, jahon chempionatidan keyin Jeyden juda yaxshi va ko‘tarinki kayfiyatda bo‘lgan. Sport nuqtayi nazaridan ham uning ishlari juda muvaffaqiyatli ketayotgan edi.
Jeyden Adamsning qisqa, ammo porloq yutuqlari:
Yil / Mavsum
Erishilgan natija va muvaffaqiyatlar
2024 yil
JAR terma jamoasida debyut qildi va darhol Afrika millatlar kubogi sovrindoriga aylandi.
O‘tgan mavsum
«Mamelodi Sandaunz» jamoasi tarkibida mamlakat chempioni bo‘ldi.
2025/26 yilgi mavsum
Afrika Chempionlar ligasida g‘alaba qozondi. Barcha muhim o‘yinlarda va finalda asosiy tarkibda maydonga tushdi.
2026 yil yozi
Jahon chempionatida qatnashib, terma jamoaning tarixiy natijasiga ulkan hissa qo‘shdi.
Janubiy Afrika futbol assotsiatsiyasi mamlakat o‘zining eng iqtidorli va kelajagi porloq futbolchilaridan birini yo‘qotganini chuqur qayg‘u bilan ta’kidladi. Mudhish voqea yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.
…