JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdi

·42·Sport
JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdi

Qit’aning eng nufuzli musobaqasi hisoblangan Afrika Chempionlar ligasidagi zafar va 2026 yilgi jahon chempionatidagi debyut – 25 yoshli yarim himoyachi Jeyden Adamsning karyerasi 2026 yil yozida juda tez sur’atlarda yuqorilab borayotgan edi. Biroq, Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasi mundialdagi ishtirokini yakunlaganidan ko‘p o‘tmay, futbol olamini larzaga solgan mudhish voqea yuz berdi. Orzu va katta rejalarga to‘la bo‘lgan yosh futbolchi to‘satdan hayotdan ko‘z yumdi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan va sirli yo‘qotish tafsilotlarini taqdim etadi.

Mundialdagi tarixiy natija va so‘nggi uchrashuvlar

JAR terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida o‘z tarixida ilk bor guruh bosqichidan pley-offga chiqib, ulkan sensatsiya qayd etgan edi. Iqtidorli yarim himoyachi Jeyden Adams jamoaning ushbu tarixiy muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi:

  • U guruh bosqichidagi uchta o‘yinning barchasida maydonga tushdi.

  • Meksika va Chexiyaga qarshi muhim bahslarni asosiy tarkibda boshladi.

  • Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinda esa zaxiradan maydonga tushirildi.

Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, Koreyaga qarshi bahs uning faoliyatidagi so‘nggi uchrashuv bo‘lib qoldi. Kanadaga qarshi kechgan pley-off o‘yinida Adams zaxirada qoldi. JAR terma jamoasi musobaqa bilan xayrlashib, uyga qaytganidan bir necha kun o‘tib, futbolchining o‘limi haqida sovuq xabar tarqaldi.

«Buni hech kim kutmagan edi» — ustozining iztirobi

Soccer Laduma nashri futbolchining murabbiyi so‘zlarini keltiradi, u shok holatida ekanini yashira olmagan:

«Bu yo‘qotish hammamizni larzaga soldi. Biz endigina jahon chempionatidan qaytgan edik va shunday xabarni eshitdik. Kuni kecha u bilan gaplashgan edik, u yangi mavsumni intizorlik bilan kutayotgandi. Shuning uchun hozir gapirishga so‘z topa olmayapmiz. Faqat oilaning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashlarini soragan bo‘lardim. Ha, men tasdiqlayman – u vafot etdi. Buni hech kim kutmagan edi».

G‘alabalar ortidagi sir: Depressiya gumon qilinmoqda

Futbolchining o‘limi sabablari hozircha rasman oshkor qilinmayapti. Ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, Adams tashqi muvaffaqiyatlarga qaramay, ich-ichidan depressiyadan (ruhiy tushkunlik) aziyat chekkan bo‘lishi mumkin.

Vaholanki, uning ruhshunos maslahatchisi Brendin Jonsonning aytishicha, jahon chempionatidan keyin Jeyden juda yaxshi va ko‘tarinki kayfiyatda bo‘lgan. Sport nuqtayi nazaridan ham uning ishlari juda muvaffaqiyatli ketayotgan edi.

Jeyden Adamsning qisqa, ammo porloq yutuqlari:

Yil / Mavsum

Erishilgan natija va muvaffaqiyatlar

2024 yil

JAR terma jamoasida debyut qildi va darhol Afrika millatlar kubogi sovrindoriga aylandi.

O‘tgan mavsum

«Mamelodi Sandaunz» jamoasi tarkibida mamlakat chempioni bo‘ldi.

2025/26 yilgi mavsum

Afrika Chempionlar ligasida g‘alaba qozondi. Barcha muhim o‘yinlarda va finalda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

2026 yil yozi

Jahon chempionatida qatnashib, terma jamoaning tarixiy natijasiga ulkan hissa qo‘shdi.

Janubiy Afrika futbol assotsiatsiyasi mamlakat o‘zining eng iqtidorli va kelajagi porloq futbolchilaridan birini yo‘qotganini chuqur qayg‘u bilan ta’kidladi. Mudhish voqea yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.

Жейден АдамсЖанубий АфрикаМексикаКанадаЖанубий Корея
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi