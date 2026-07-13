Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandi

·42·Dunyo
Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandi

AQSHning Kanzas shtatida er-xotin olti nafar farzandini jazirama issiqda avtomobil ichida qoldirib, o‘zlari Wingstop tez tayyorlanadigan ovqatlanish shoxobchasida ovqatlangani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi.

Ma’lum qilinishicha, 53 yoshli Maykl Kryuger va 40 yoshli Tiffani Kryuger Salina shahridagi restoran ichida taxminan 20–30 daqiqa bo‘lgan. Shu vaqt mobaynida konditsioneri ishlamagan, faqat bitta oynasi qisman ochiq avtomobilda ikki nafar 7 oylik chaqaloq, 2, 4, 5 va 13 yoshli bolalar qoldirilgan.

Hodisa sodir bo‘lgan kuni shaharda havo harorati deyarli 40 darajaga yetgan, issiqlik indeksi esa 100 darajadan oshgan. Xabar kelib tushgach, politsiya va tez tibbiy yordam xodimlari voqea joyiga yetib kelib, bolalarning ahvolini tekshirgan. Ulardan birortasida issiq urishi aniqlangani haqida ma’lumot berilmagan. Keyinchalik barcha bolalar vaqtincha davlat himoyasiga olingan.

Avtomobilning orqa o‘rindig‘ida ikki nafar yosh bola o‘tiribdi.

Salina yong‘in xizmati vakili Ched Skovill bolalar tanasi kattalarnikiga nisbatan uch-besh baravar tez qizishini ta’kidlab, hatto bir necha daqiqaga bo‘lsa ham bolalarni yopiq avtomobil ichida qarovsiz qoldirmaslik kerakligini aytdi.

Shuningdek, AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi (CDC) ham avtomobil oynasini qisman ochiq qoldirish bolalarni issiqdan himoya qilish uchun yetarli emasligini eslatgan.

Hozirda Maykl va Tiffani Kryugerning har biriga nisbatan olti bolani xavf ostida qoldirish aybi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiBugun, 18:16Bangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiBangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiBugun, 17:55Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBugun, 17:17Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiShvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiBugun, 15:22Egasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiEgasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiBugun, 15:12Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiHindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi