Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandi
“Barselona” yozgi transfer bozorida katta harakatga kirishgan ko‘rinadi. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta “Borussiya” vingeri Karim Adeyemi transferi yaqin ekanini aytib, Rafinya va Ferran Torres kelajagi haqida ham muhim izoh berdi.
Adeyemi “Barsa”ga yaqin
Laporta Karim Adeyemining “Barselona” safiga qo‘shilishi bo‘yicha ijobiy fikr bildirdi. Uning aytishicha, klub germaniyalik vingerni anchadan beri kuzatib kelgan.
“Biz juda xursandmiz. U ancha vaqtdan beri kuzatib kelayotgan futbolchimiz. Adeyemi juda tezkor, juda yaxshi o‘yinchi. Sport direktori Deku bu transfer bo‘yicha katta ish qildi”, — dedi Laporta.
Bu so‘zlar transfer amalda hal qiluvchi bosqichga kirganini ko‘rsatmoqda. Adeyemi tezligi, birga-bir vaziyatlardagi faolligi va hujumga keskinlik qo‘sha olishi bilan “Barsa” uslubiga mos futbolchi sifatida ko‘rilmoqda.
Gordon va Adeyemi — yangi raqobatmi?
Kataloniyaliklar Entoni Gordon va Karim Adeyemi transferlari orqali hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirmoqchi. Bu esa tabiiy ravishda Rafinyaning kelajagi haqida savollarni ko‘paytirdi.
Ammo Laporta bu borada aniq pozitsiya bildirdi: klub braziliyalik vinger bilan xayrlashishni rejalashtirmayapti.
“Biz Rafinyaning ketishini istamaymiz. U bizning uchun asosiy o‘yinchi. Gordon va Adeyemini olish Rafinya bilan bog‘liq emas. Bu Rafa ketadi, degani emas”, — dedi “Barsa” prezidenti.
Ya’ni “Barselona” hujumda raqobatni oshirmoqda, lekin bu avtomatik ravishda Rafinya sotiladi degani emas.
Rafinyaga ishonch saqlanmoqda
Rafinya so‘nggi mavsumlarda “Barselona” hujumida muhim rol o‘ynagan. U ba’zi bahslarda tanqid qilingan bo‘lsa-da, klub rahbariyati uni hali ham jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldi.
Bu Laportaning bayonotidan ham seziladi. U yangi vingerlar kelishi Rafinyaga bosim emas, balki jamoa hujumida variantlarni ko‘paytirish uchun ekanini ta’kidladi.
Futbol tilida aytganda, “Barsa” hujum chizig‘ida Wi-Fi signalini kuchaytiryapti: qancha ko‘p variant bo‘lsa, o‘yin shuncha tez va xavfli bo‘ladi.
Ferran Torres PSJga o‘tadimi?
Laporta hujumchi Ferran Torresning PSJga o‘tishi ehtimoli haqida ham gapirdi. U hozircha bu transferni tasdiqlay olmasligini bildirdi.
“Hozircha buni tasdiqlay olmaymiz. U hali ham «Barsa» futbolchisi va jahon chempionatida juda yaxshi o‘yin ko‘rsatmoqda”, — dedi Laporta.
Bu javob transfer eshigi butunlay yopiq emasligini, lekin hozircha rasmiy qaror yo‘qligini anglatadi. Ferranning JCHdagi o‘yini uning bozordagi qiymati va unga bo‘lgan qiziqishni oshirishi mumkin.
Dekuning roli alohida ta’kidlandi
Laporta Adeyemi transferida sport direktori Dekuning ishini alohida e’tirof etdi. Bu ham bejiz emas.
“Barselona” so‘nggi yillarda moliyaviy cheklovlar sharoitida transfer bozorida ancha ehtiyotkor harakat qilishga majbur bo‘lmoqda. Shuning uchun har bir kelishuvda narx, maosh, jamoadagi rol va kelajakdagi sport rejasi o‘zaro mos kelishi kerak.
Adeyemi kabi tezkor va hali o‘sish salohiyati bor futbolchini olish “Barsa” uchun strategik qadam bo‘lishi mumkin.
“Barsa” hujumida yangi bosqich boshlanadimi?
Gordon, Adeyemi, Rafinya va Ferran Torres atrofidagi jarayonlar “Barselona” hujum chizig‘ida katta o‘zgarishlar bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Bir tomonda tezkor, vertikal futbolga mos yangi vingerlar. Ikkinchi tomonda esa jamoada o‘z o‘rniga ega futbolchilarning kelajagi. Bu vaziyatda murabbiylar shtabi uchun tanlov ko‘payadi, futbolchilar uchun raqobat kuchayadi.
Asosiy savol ochiq qolmoqda
Laporta Rafinya ketmasligini aytdi, Adeyemi bo‘yicha esa ijobiy signal berdi. Ferran Torres masalasida esa hozircha aniqlik yo‘q.
Endi asosiy savol shunda: “Barselona” hujumda shuncha yulduzni bir tizimga sig‘dira oladimi yoki transfer bozori oxirigacha yana kutilmagan qarorlar bo‘ladimi?
…