Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandi

·0·Sport
Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandi

“Barselona” yozgi transfer bozorida katta harakatga kirishgan ko‘rinadi. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta “Borussiya” vingeri Karim Adeyemi transferi yaqin ekanini aytib, Rafinya va Ferran Torres kelajagi haqida ham muhim izoh berdi.

Adeyemi “Barsa”ga yaqin

Laporta Karim Adeyemining “Barselona” safiga qo‘shilishi bo‘yicha ijobiy fikr bildirdi. Uning aytishicha, klub germaniyalik vingerni anchadan beri kuzatib kelgan.

“Biz juda xursandmiz. U ancha vaqtdan beri kuzatib kelayotgan futbolchimiz. Adeyemi juda tezkor, juda yaxshi o‘yinchi. Sport direktori Deku bu transfer bo‘yicha katta ish qildi”, — dedi Laporta.

Bu so‘zlar transfer amalda hal qiluvchi bosqichga kirganini ko‘rsatmoqda. Adeyemi tezligi, birga-bir vaziyatlardagi faolligi va hujumga keskinlik qo‘sha olishi bilan “Barsa” uslubiga mos futbolchi sifatida ko‘rilmoqda.

Gordon va Adeyemi — yangi raqobatmi?

Kataloniyaliklar Entoni Gordon va Karim Adeyemi transferlari orqali hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirmoqchi. Bu esa tabiiy ravishda Rafinyaning kelajagi haqida savollarni ko‘paytirdi.

Ammo Laporta bu borada aniq pozitsiya bildirdi: klub braziliyalik vinger bilan xayrlashishni rejalashtirmayapti.

“Biz Rafinyaning ketishini istamaymiz. U bizning uchun asosiy o‘yinchi. Gordon va Adeyemini olish Rafinya bilan bog‘liq emas. Bu Rafa ketadi, degani emas”, — dedi “Barsa” prezidenti.

Ya’ni “Barselona” hujumda raqobatni oshirmoqda, lekin bu avtomatik ravishda Rafinya sotiladi degani emas.

Rafinyaga ishonch saqlanmoqda

Rafinya so‘nggi mavsumlarda “Barselona” hujumida muhim rol o‘ynagan. U ba’zi bahslarda tanqid qilingan bo‘lsa-da, klub rahbariyati uni hali ham jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldi.

Bu Laportaning bayonotidan ham seziladi. U yangi vingerlar kelishi Rafinyaga bosim emas, balki jamoa hujumida variantlarni ko‘paytirish uchun ekanini ta’kidladi.

Futbol tilida aytganda, “Barsa” hujum chizig‘ida Wi-Fi signalini kuchaytiryapti: qancha ko‘p variant bo‘lsa, o‘yin shuncha tez va xavfli bo‘ladi.

Ferran Torres PSJga o‘tadimi?

Laporta hujumchi Ferran Torresning PSJga o‘tishi ehtimoli haqida ham gapirdi. U hozircha bu transferni tasdiqlay olmasligini bildirdi.

“Hozircha buni tasdiqlay olmaymiz. U hali ham «Barsa» futbolchisi va jahon chempionatida juda yaxshi o‘yin ko‘rsatmoqda”, — dedi Laporta.

Bu javob transfer eshigi butunlay yopiq emasligini, lekin hozircha rasmiy qaror yo‘qligini anglatadi. Ferranning JCHdagi o‘yini uning bozordagi qiymati va unga bo‘lgan qiziqishni oshirishi mumkin.

Dekuning roli alohida ta’kidlandi

Laporta Adeyemi transferida sport direktori Dekuning ishini alohida e’tirof etdi. Bu ham bejiz emas.

“Barselona” so‘nggi yillarda moliyaviy cheklovlar sharoitida transfer bozorida ancha ehtiyotkor harakat qilishga majbur bo‘lmoqda. Shuning uchun har bir kelishuvda narx, maosh, jamoadagi rol va kelajakdagi sport rejasi o‘zaro mos kelishi kerak.

Adeyemi kabi tezkor va hali o‘sish salohiyati bor futbolchini olish “Barsa” uchun strategik qadam bo‘lishi mumkin.

“Barsa” hujumida yangi bosqich boshlanadimi?

Gordon, Adeyemi, Rafinya va Ferran Torres atrofidagi jarayonlar “Barselona” hujum chizig‘ida katta o‘zgarishlar bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Bir tomonda tezkor, vertikal futbolga mos yangi vingerlar. Ikkinchi tomonda esa jamoada o‘z o‘rniga ega futbolchilarning kelajagi. Bu vaziyatda murabbiylar shtabi uchun tanlov ko‘payadi, futbolchilar uchun raqobat kuchayadi.

Asosiy savol ochiq qolmoqda

Laporta Rafinya ketmasligini aytdi, Adeyemi bo‘yicha esa ijobiy signal berdi. Ferran Torres masalasida esa hozircha aniqlik yo‘q.

Endi asosiy savol shunda: “Barselona” hujumda shuncha yulduzni bir tizimga sig‘dira oladimi yoki transfer bozori oxirigacha yana kutilmagan qarorlar bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Bugun, 15:11Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiJoan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiBugun, 14:51Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Bugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda