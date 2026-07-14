Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldi

·48·Sport
Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Fransiya bilan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona vingeri nafaqat boʻlajak oʻyinga tayyorgarligi, balki numerologiya va raqamlar bilan bogʻliq taxminlarga ham munosabat bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Guardian nashri xabariga koʻra, 19 yoshga toʻlgan va terma jamoada 19-raqamda toʻp surayotgan futbolchidan ushbu tasodiflar haqida soʻralganda, u buni rad etdi. Yamal oʻz javobida Portugaliya terma jamoasining sobiq ustozi Roberto Martinezning numerologiya haqidagi qarashlariga ishora qilib, uning ustidan biroz kulib oʻtdi. Futbolchi raqamlar emas, maydondagi harakatlar natijani belgilashini taʼkidladi.

"Yoʻq, men bunday narsalarga ishonmayman. Chunki Portugaliya murabbiyi ham numerologiya haqida koʻp gapirgan edi, lekin yakunda Mikel Merino paydo boʻldi va hammasini hal qildi. Men gol urish haqida qaygʻurmayapman, asosiysi — gʻalaba qozonish. Tugʻilgan kunimga eng yaxshi sovgʻa ham aynan gʻalaba boʻladi", — dedi Lamine Yamal.

Bosim va tanqidlarga munosabat

Yosh boʻlishiga qaramay, Yamal faoliyatidagi eng muhim uchrashuv oldidan hech qanday hayajon yoki qoʻrquv sezmayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol shunchaki oʻyin va hayotda bundan ancha qiyinroq vaziyatlar mavjud. Ispaniya terma jamoasi amaldagi Yevropa chempioni sifatida maydonga tushishini va jamoa oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani yaxshi bilishini qoʻshimcha qildi.

Turnir davomida uning sport formasi pasaygani haqidagi tanqidlarga ham futbolchi keskin javob qaytardi. "Sizlar meni eng yaxshi darajamda emas deb hisoblayapsiz, demak, ertaga mendan hech narsa kutmasangiz ham boʻladi. Lekin men bu kun maxsus boʻlishiga umid qilaman", — deya taʼkidladi hujumchi.

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente ham oʻz shogirdini qoʻllab-quvvatladi. Murabbiyning fikricha, Yamalning ushbu turnirdagi eng yaxshi oʻyinlari hali oldinda. U futbolchidan kutilmalar ostida qolib ketmasdan, shunchaki oʻyindan zavq olishni soʻragan. Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborida boʻlib turibdi.

Lamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiRoberto MartinezFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiXabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 11:59JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi