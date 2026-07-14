Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Fransiya bilan bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona vingeri nafaqat boʻlajak oʻyinga tayyorgarligi, balki numerologiya va raqamlar bilan bogʻliq taxminlarga ham munosabat bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Guardian nashri xabariga koʻra, 19 yoshga toʻlgan va terma jamoada 19-raqamda toʻp surayotgan futbolchidan ushbu tasodiflar haqida soʻralganda, u buni rad etdi. Yamal oʻz javobida Portugaliya terma jamoasining sobiq ustozi Roberto Martinezning numerologiya haqidagi qarashlariga ishora qilib, uning ustidan biroz kulib oʻtdi. Futbolchi raqamlar emas, maydondagi harakatlar natijani belgilashini taʼkidladi.
"Yoʻq, men bunday narsalarga ishonmayman. Chunki Portugaliya murabbiyi ham numerologiya haqida koʻp gapirgan edi, lekin yakunda Mikel Merino paydo boʻldi va hammasini hal qildi. Men gol urish haqida qaygʻurmayapman, asosiysi — gʻalaba qozonish. Tugʻilgan kunimga eng yaxshi sovgʻa ham aynan gʻalaba boʻladi", — dedi Lamine Yamal.
Bosim va tanqidlarga munosabatYosh boʻlishiga qaramay, Yamal faoliyatidagi eng muhim uchrashuv oldidan hech qanday hayajon yoki qoʻrquv sezmayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol shunchaki oʻyin va hayotda bundan ancha qiyinroq vaziyatlar mavjud. Ispaniya terma jamoasi amaldagi Yevropa chempioni sifatida maydonga tushishini va jamoa oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani yaxshi bilishini qoʻshimcha qildi.
Turnir davomida uning sport formasi pasaygani haqidagi tanqidlarga ham futbolchi keskin javob qaytardi. "Sizlar meni eng yaxshi darajamda emas deb hisoblayapsiz, demak, ertaga mendan hech narsa kutmasangiz ham boʻladi. Lekin men bu kun maxsus boʻlishiga umid qilaman", — deya taʼkidladi hujumchi.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente ham oʻz shogirdini qoʻllab-quvvatladi. Murabbiyning fikricha, Yamalning ushbu turnirdagi eng yaxshi oʻyinlari hali oldinda. U futbolchidan kutilmalar ostida qolib ketmasdan, shunchaki oʻyindan zavq olishni soʻragan. Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborida boʻlib turibdi.
…