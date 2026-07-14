Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildi
Madridning Real Madrid klubi sobiq yarim himoyachisi Klod Makelele klub prezidenti Florentino Perez bilan suhbatda Michael Olise nomzodiga eʼtibor qaratishni maslahat bergani maʼlum boʻldi. Ayni damda Bavariya safida porlayotgan fransuz vingeri oʻzining oʻyin uslubi va maydondagi taʼsiri bilan koʻplab mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashriga bergan intervyusida Makelele Florentino Perez bilan aynan shu mavzuda gaplashganini ochiqladi. Uning fikricha, agar Madrid klubi kelajakda katta mablagʻ sarflab, faqat birgina futbolchini sotib olish imkoniyatiga ega boʻlsa, bu tanlov aynan Michael Olise boʻlishi kerak. Sobiq futbolchi yosh iqtidor egasining oʻyinini yuksak baholadi.
Lionel Messi darajasidagi taʼsirMakelele Michael Olise maydonda koʻrsatayotgan kreativlikni afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, Olise toʻp bilan boʻlganida har qanday soniyada kutilmagan qaror qabul qila olish qobiliyatiga ega. Bu esa zamonaviy futbolda juda kam uchraydigan va muxlislarni hayajonga soladigan xususiyatdir.
"Olise futbol tomosha qilish zavqini qaytaradi. U biz bolaligimizda koʻrgan erkinlik, isteʼdod va samaradorlikni namoyish etmoqda. U maydonda boʻlmaganida, uning yoʻqligi darhol seziladi. Kylian Mbappe yoki Ousmane Dembele kabi yulduzlar ham Michael Olise boshqalar koʻrmaydigan boʻshliqlarni koʻra olishini yaxshi bilishadi", — deydi Makelele.
Jud Bellingem bilan taqqoslashlar haqidaGarchi Michael Olise va Jud Bellingem hozirda Yevropa futbolining eng yorqin yosh yulduzlari hisoblansa-da, Makelele ularni bir-biri bilan solishtirishni istamadi. Uning fikricha, har bir futbolchi oʻz yoʻliga ega va ularni taqqoslash notoʻgʻri yondashuvdir.
"Jud Bellingem yoki Michael Olise? Keling, ularning har biri oʻz natijalari bilan gapirsin. Men buyuklarni hech qachon solishtirmayman. Peleni oʻzidan keyingi avlodlar bilan, Maradonani esa boshqalar bilan qiyoslash hech qachon tugamaydi. Har birining oʻz davri va oʻz oʻrni bor", — deya qoʻshimcha qildi sobiq yarim himoyachi.
Eslatib oʻtamiz, Michael Olise oʻtgan yozda Kristal Pelas klubidan Bavariya safiga koʻchib oʻtgan edi. U Myunxen klubida ham, Fransiya terma jamoasida ham qisqa vaqt ichida yetakchilar qatoriga qoʻshildi. Real Madrid uchun bunday transfer amalga oshishi hozircha rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Makelele kabi nufuzli shaxslarning tavsiyasi klub transfer siyosatiga taʼsir qilishi mumkin.
…