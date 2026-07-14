Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildi

·17·Sport
Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildi

Madridning Real Madrid klubi sobiq yarim himoyachisi Klod Makelele klub prezidenti Florentino Perez bilan suhbatda Michael Olise nomzodiga eʼtibor qaratishni maslahat bergani maʼlum boʻldi. Ayni damda Bavariya safida porlayotgan fransuz vingeri oʻzining oʻyin uslubi va maydondagi taʼsiri bilan koʻplab mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashriga bergan intervyusida Makelele Florentino Perez bilan aynan shu mavzuda gaplashganini ochiqladi. Uning fikricha, agar Madrid klubi kelajakda katta mablagʻ sarflab, faqat birgina futbolchini sotib olish imkoniyatiga ega boʻlsa, bu tanlov aynan Michael Olise boʻlishi kerak. Sobiq futbolchi yosh iqtidor egasining oʻyinini yuksak baholadi.

Lionel Messi darajasidagi taʼsir

Makelele Michael Olise maydonda koʻrsatayotgan kreativlikni afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, Olise toʻp bilan boʻlganida har qanday soniyada kutilmagan qaror qabul qila olish qobiliyatiga ega. Bu esa zamonaviy futbolda juda kam uchraydigan va muxlislarni hayajonga soladigan xususiyatdir.

"Olise futbol tomosha qilish zavqini qaytaradi. U biz bolaligimizda koʻrgan erkinlik, isteʼdod va samaradorlikni namoyish etmoqda. U maydonda boʻlmaganida, uning yoʻqligi darhol seziladi. Kylian Mbappe yoki Ousmane Dembele kabi yulduzlar ham Michael Olise boshqalar koʻrmaydigan boʻshliqlarni koʻra olishini yaxshi bilishadi", — deydi Makelele.

Jud Bellingem bilan taqqoslashlar haqida

Garchi Michael Olise va Jud Bellingem hozirda Yevropa futbolining eng yorqin yosh yulduzlari hisoblansa-da, Makelele ularni bir-biri bilan solishtirishni istamadi. Uning fikricha, har bir futbolchi oʻz yoʻliga ega va ularni taqqoslash notoʻgʻri yondashuvdir.

"Jud Bellingem yoki Michael Olise? Keling, ularning har biri oʻz natijalari bilan gapirsin. Men buyuklarni hech qachon solishtirmayman. Peleni oʻzidan keyingi avlodlar bilan, Maradonani esa boshqalar bilan qiyoslash hech qachon tugamaydi. Har birining oʻz davri va oʻz oʻrni bor", — deya qoʻshimcha qildi sobiq yarim himoyachi.

Eslatib oʻtamiz, Michael Olise oʻtgan yozda Kristal Pelas klubidan Bavariya safiga koʻchib oʻtgan edi. U Myunxen klubida ham, Fransiya terma jamoasida ham qisqa vaqt ichida yetakchilar qatoriga qoʻshildi. Real Madrid uchun bunday transfer amalga oshishi hozircha rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Makelele kabi nufuzli shaxslarning tavsiyasi klub transfer siyosatiga taʼsir qilishi mumkin.

Real MadridMichael OliseKlod MakeleleBavariyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiHarry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiBugun, 13:34Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaCristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi