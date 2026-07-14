Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildi
Zamonaviy texnologiyalar olamida bolalarning gadjetlarga qaramligi global muammoga aylanib borayotgan bir paytda, Pinwheel kompaniyasi kutilmagan yechim bilan chiqdi. Kompaniya maktab yoshidagi bolalar uchun moʻljallangan, tashqi koʻrinishi retro-uslubdagi uy telefonini eslatuvchi Pinwheel Home qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet bolalarga smartfonlarning zararli taʼsiridan xoli tarzda muloqot qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Pinwheel Home qurilmasi 5 yoshdan 10 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan boʻlib, u smartfonlarga oʻtishdan oldingi oraliq bosqich vazifasini oʻtaydi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, unda ijtimoiy tarmoqlar, oʻyinlar yoki cheksiz video kontentlar mavjud emas. U faqat ovozli qoʻngʻiroqlar uchun ishlab chiqilgan boʻlib, bolalarni mazmunli va jonli muloqotga undashni maqsad qilgan.
Xavfsizlik va ota-ona nazoratiGarchi qurilma klassik statsionar telefon koʻrinishiga ega boʻlsa-da, u zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Telefon anʼanaviy liniyaga emas, balki Wi-Fi tarmogʻiga ulanadi. Ota-onalar maxsus Caregiver Portal ilovasi orqali qurilmani toʻliq nazorat qilishlari mumkin. Bu tizim quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Faqat tasdiqlangan kontaktlar roʻyxatini shakllantirish;
- Nomaʼlum raqamlar, spam va robot-qoʻngʻiroqlarni avtomatik bloklash;
- Qoʻngʻiroqlar uchun maxsus jadval va vaqt cheklovlarini oʻrnatish;
- Tezkor terish va ovozli pochta funksiyalaridan foydalanish.
Ekran vaqti va rivojlanish muammolariixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday qurilmalarning ommalashishi bejiz emas. Soʻnggi tadqiqotlar bolalarning ekran qarshisida uzoq vaqt qolishi ularning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishini isbotlamoqda. Xususan, Jorjiya universiteti olimlari ijtimoiy tarmoqlarda koʻp vaqt oʻtkazadigan bolalarda soʻz boyligi sekin rivojlanishi va talaffuzda qiyinchiliklar yuzaga kelishini aniqlashgan.
Hozirda Pinwheel Home ikki xil modelda taklif etilmoqda. Spark deb nomlangan sodda model 68 dollar turadi va toʻrt xil rangda sotuvga chiqadi. Classic modeli esa 79 dollar boʻlib, u haqiqiy retro-tutqich va turli stikerlar bilan jihozlangan. Kelgusida kompaniya ushbu qurilmani oʻzining smart-soatlari bilan integratsiya qilishni rejalashtirgan.
Oʻzbekiston bozorida ham bolalar xavfsizligi va ularning internetdagi faoliyatini cheklash masalasi dolzarb boʻlib bormoqda. Pinwheel kabi qurilmalar ota-onalar uchun farzandlarini zamonaviy texnologiyalardan butunlay uzib qoʻymasdan, ularni xavfsiz muloqot bilan taʼminlashda qulay muqobil boʻlishi mumkin.
…