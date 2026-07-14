Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildi

·0·Texno
Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildi

Zamonaviy texnologiyalar olamida bolalarning gadjetlarga qaramligi global muammoga aylanib borayotgan bir paytda, Pinwheel kompaniyasi kutilmagan yechim bilan chiqdi. Kompaniya maktab yoshidagi bolalar uchun moʻljallangan, tashqi koʻrinishi retro-uslubdagi uy telefonini eslatuvchi Pinwheel Home qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet bolalarga smartfonlarning zararli taʼsiridan xoli tarzda muloqot qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pinwheel Home qurilmasi 5 yoshdan 10 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan boʻlib, u smartfonlarga oʻtishdan oldingi oraliq bosqich vazifasini oʻtaydi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, unda ijtimoiy tarmoqlar, oʻyinlar yoki cheksiz video kontentlar mavjud emas. U faqat ovozli qoʻngʻiroqlar uchun ishlab chiqilgan boʻlib, bolalarni mazmunli va jonli muloqotga undashni maqsad qilgan.

Xavfsizlik va ota-ona nazorati

Garchi qurilma klassik statsionar telefon koʻrinishiga ega boʻlsa-da, u zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Telefon anʼanaviy liniyaga emas, balki Wi-Fi tarmogʻiga ulanadi. Ota-onalar maxsus Caregiver Portal ilovasi orqali qurilmani toʻliq nazorat qilishlari mumkin. Bu tizim quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Faqat tasdiqlangan kontaktlar roʻyxatini shakllantirish;
  • Nomaʼlum raqamlar, spam va robot-qoʻngʻiroqlarni avtomatik bloklash;
  • Qoʻngʻiroqlar uchun maxsus jadval va vaqt cheklovlarini oʻrnatish;
  • Tezkor terish va ovozli pochta funksiyalaridan foydalanish.
Pinwheel vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qurilma bolalarda mustaqillik hissini uygʻotadi. Endilikda ular doʻstlari yoki buvilari bilan gaplashish uchun ota-onalarining smartfonini soʻrab yurishlariga hojat qolmaydi. Bu esa oʻz navbatida bolalarni erta yoshdan raqamli muloqot madaniyatiga oʻrgatadi.

Ekran vaqti va rivojlanish muammolari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday qurilmalarning ommalashishi bejiz emas. Soʻnggi tadqiqotlar bolalarning ekran qarshisida uzoq vaqt qolishi ularning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishini isbotlamoqda. Xususan, Jorjiya universiteti olimlari ijtimoiy tarmoqlarda koʻp vaqt oʻtkazadigan bolalarda soʻz boyligi sekin rivojlanishi va talaffuzda qiyinchiliklar yuzaga kelishini aniqlashgan.

Hozirda Pinwheel Home ikki xil modelda taklif etilmoqda. Spark deb nomlangan sodda model 68 dollar turadi va toʻrt xil rangda sotuvga chiqadi. Classic modeli esa 79 dollar boʻlib, u haqiqiy retro-tutqich va turli stikerlar bilan jihozlangan. Kelgusida kompaniya ushbu qurilmani oʻzining smart-soatlari bilan integratsiya qilishni rejalashtirgan.

Oʻzbekiston bozorida ham bolalar xavfsizligi va ularning internetdagi faoliyatini cheklash masalasi dolzarb boʻlib bormoqda. Pinwheel kabi qurilmalar ota-onalar uchun farzandlarini zamonaviy texnologiyalardan butunlay uzib qoʻymasdan, ularni xavfsiz muloqot bilan taʼminlashda qulay muqobil boʻlishi mumkin.

PinwheelSmartfonTexnologiyaBolalarGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiHuawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiBugun, 14:26Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:54Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiBugun, 13:22Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorGadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorBugun, 11:50Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi