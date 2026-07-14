Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqda

·35·Sport
Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqda

Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida Angliya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyin futbol olamining diqqat markazida boʻlib turibdi. Mazkur bahs nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki yosh iqtidorlar va tajribali afsonalar oʻrtasidagi duel sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Manchester Siti klubining yosh yarim himoyachisi Nico O'Reilly futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi bilan maydonda uchrashish imkoniyatini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Nico O'Reilly ushbu uchrashuvni oʻz faoliyatidagi eng muhim voqealardan biri deb hisoblaydi. Yosh futbolchi sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibiga qarshi toʻp surishni "hayotda bir marta beriladigan imkoniyat" deb atadi. Uning taʼkidlashicha, Messi faoliyatining yakuniy qismida boʻlishiga qaramay, hali ham dunyoning eng xavfli oʻyinchisi boʻlib qolmoqda.

Rekordlar ostonasidagi Messi

Lionel Messi ushbu turnirga fenomenal sport formasida yetib keldi. Argentina sardori musobaqani Jazoirga qarshi oʻyinda xet-trik qayd etish bilan boshlagan edi. Bu natija orqali u Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlaridagi 16 ta gol rekordini yangiladi. Hozirda 39 yoshli hujumchi hisobida ushbu turnirning oʻzida 8 ta gol mavjud boʻlib, uning mundiallardagi umumiy gollari soni 21 taga yetdi.

Ayni damda Messi toʻpurarlar poygasida fransiyalik Kylian Mbappe bilan tengma-teng bormoqda. O'Reilly BBC Radio 5 Live nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men bu oʻyinni kutolmayapman. Messi — men uchun futbol maydoniga qadam qoʻygan barcha davrlarning eng yaxshi oʻyinchisi. Bunday chaqiriqqa qarshi turish men uchun katta sharaf".

Faqat bir futbolchiga eʼtibor qaratish xatomi?

Angliya terma jamoasi darvozaboni Jordan Pickford esa jamoadoshlarini ogohlikka chaqirdi. Uning fikricha, diqqat-eʼtiborni faqat Lionel Messini toʻxtatishga qaratish "uch sherlar" uchun qimmatga tushishi mumkin. Argentina tarkibida Messidan tashqari ham oʻyin taqdirini hal qila oladigan koʻplab jahon darajasidagi yulduzlar mavjud.

"Biz Messining qanchalik kuchli ekanligini yaxshi bilamiz, lekin Argentina butun bir jamoa sifatida ham juda xavfli. Biz faqat bir kishini toʻxtatishga tayanib qolmasligimiz kerak. Lionel Scaloni ixtiyorida boshqa mahoratli futbolchilar ham bor. Biz raqibning kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilib, umumiy rejaga amal qilishimiz lozim", — deya qoʻshimcha qildi Pickford.

Ushbu yarim final bahsi nafaqat final yoʻllanmasi, balki avlodlar almashinuvi va futbol tarixidagi yangi sahifalar ochilishi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Angliyalik muxlislar oʻz jamoasining yosh yulduzlari Messining tajribasiga qarshi qanday qarshilik koʻrsatishini katta hayajon bilan kutishmoqda.

FutbolJahon ChempionatiLionel MessiAngliyaArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Bugun, 15:12JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 14:51Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi