Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqda
Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida Angliya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyin futbol olamining diqqat markazida boʻlib turibdi. Mazkur bahs nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki yosh iqtidorlar va tajribali afsonalar oʻrtasidagi duel sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Manchester Siti klubining yosh yarim himoyachisi Nico O'Reilly futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi bilan maydonda uchrashish imkoniyatini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Nico O'Reilly ushbu uchrashuvni oʻz faoliyatidagi eng muhim voqealardan biri deb hisoblaydi. Yosh futbolchi sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibiga qarshi toʻp surishni "hayotda bir marta beriladigan imkoniyat" deb atadi. Uning taʼkidlashicha, Messi faoliyatining yakuniy qismida boʻlishiga qaramay, hali ham dunyoning eng xavfli oʻyinchisi boʻlib qolmoqda.
Rekordlar ostonasidagi MessiLionel Messi ushbu turnirga fenomenal sport formasida yetib keldi. Argentina sardori musobaqani Jazoirga qarshi oʻyinda xet-trik qayd etish bilan boshlagan edi. Bu natija orqali u Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlaridagi 16 ta gol rekordini yangiladi. Hozirda 39 yoshli hujumchi hisobida ushbu turnirning oʻzida 8 ta gol mavjud boʻlib, uning mundiallardagi umumiy gollari soni 21 taga yetdi.
Ayni damda Messi toʻpurarlar poygasida fransiyalik Kylian Mbappe bilan tengma-teng bormoqda. O'Reilly BBC Radio 5 Live nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men bu oʻyinni kutolmayapman. Messi — men uchun futbol maydoniga qadam qoʻygan barcha davrlarning eng yaxshi oʻyinchisi. Bunday chaqiriqqa qarshi turish men uchun katta sharaf".
Faqat bir futbolchiga eʼtibor qaratish xatomi?Angliya terma jamoasi darvozaboni Jordan Pickford esa jamoadoshlarini ogohlikka chaqirdi. Uning fikricha, diqqat-eʼtiborni faqat Lionel Messini toʻxtatishga qaratish "uch sherlar" uchun qimmatga tushishi mumkin. Argentina tarkibida Messidan tashqari ham oʻyin taqdirini hal qila oladigan koʻplab jahon darajasidagi yulduzlar mavjud.
"Biz Messining qanchalik kuchli ekanligini yaxshi bilamiz, lekin Argentina butun bir jamoa sifatida ham juda xavfli. Biz faqat bir kishini toʻxtatishga tayanib qolmasligimiz kerak. Lionel Scaloni ixtiyorida boshqa mahoratli futbolchilar ham bor. Biz raqibning kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilib, umumiy rejaga amal qilishimiz lozim", — deya qoʻshimcha qildi Pickford.
Ushbu yarim final bahsi nafaqat final yoʻllanmasi, balki avlodlar almashinuvi va futbol tarixidagi yangi sahifalar ochilishi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Angliyalik muxlislar oʻz jamoasining yosh yulduzlari Messining tajribasiga qarshi qanday qarshilik koʻrsatishini katta hayajon bilan kutishmoqda.
…