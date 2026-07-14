Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”
Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon JCH-2026 yarimfinali oldidan Fransiyaga qarshi bahs haqida ochiq gapirdi. U o‘z kuchiga ishonishini aytdi, ammo bunday muhim o‘yin taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lishini istamasligini ta’kidladi.
“4:0 hisobida yutishni afzal ko‘raman”
Unai Simon RMC Sport bilan suhbatda Fransiyaga qarshi yarimfinal asosiy vaqtda hal bo‘lishini istashini bildirdi.
Uning aytishicha, u penaltilar seriyasida o‘zini ishonchli his qiladi, ammo baribir bunday ssenariy Ispaniya uchun eng yaxshi yo‘l emas.
“O‘zimga ishonchim baland. Agar zarba yo‘nalishini to‘g‘ri topsam, to‘pni qaytarishimga ishonaman. Lekin shunchaki shunday muhim o‘yin taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lishini istamayman”, — dedi Simon.
Darvozabon hatto asosiy vaqtda 4:0 hisobidagi yirik g‘alabani afzal ko‘rishini ham yashirmadi.
Nega penalti — xavfli ssenariy?
Penaltilar seriyasi darvozabonlar uchun o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ammo bu bosqichda u ko‘proq lotereyaga o‘xshaydi.
Yarimfinalda bir zarba final yo‘llanmasini hal qiladi. Bir futbolchining xato zarbasi yoki darvozabonning to‘g‘ri sakrashi butun turnir taqdirini o‘zgartirib yuboradi.
Ssenariy
Ispaniya uchun ma’nosi
Asosiy vaqtda g‘alaba
nazorat va ustunlikni ko‘rsatadi
Qo‘shimcha bo‘limlar
charchoq va xatolar xavfi ortadi
Penaltilar seriyasi
psixologik bosim maksimal darajaga chiqadi
Shuning uchun Simonning “penaltigacha bormasin” degan fikri oddiy ehtiyotkorlik emas. Bu katta o‘yinda nazoratni qo‘ldan chiqarmaslik istagi.
Fransiya — oddiy raqib emas
Ispaniya yarimfinalda Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu jamoada Kilian Mbappe, Usmon Dembele va boshqa tezkor futbolchilar bor.
Fransiyaning asosiy xavfi — bir necha soniya ichida hujumga o‘tib, o‘yin ssenariyini o‘zgartirib yuborishida. Ispaniya esa to‘pni nazorat qilish, raqibni bosim ostida ushlash va o‘yin ritmini o‘z qo‘liga olishga harakat qiladi.
Bu ikki uslub to‘qnashganda, darvozabon roli yanada muhimlashadi. Chunki Fransiya ko‘p vaziyat yaratmasligi mumkin, lekin yaratgan vaziyati juda xavfli bo‘ladi.
Simon uchun katta mas’uliyat
Unai Simon Ispaniya himoya chizig‘ining ortidagi eng muhim figuralardan biri. Bunday o‘yinlarda darvozabon faqat seyv qilishi emas, himoyani boshqarishi, pas orqali hujumni boshlashi va bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilishi kerak.
Fransiyaga qarshi o‘yinda uning vazifalari yanada ko‘payadi:
• Mbappening tezkor chiqishlarini kuzatish;
• jarima maydoni ichida himoyachilarni boshqarish;
• standart vaziyatlarda xatoga yo‘l qo‘ymaslik;
• to‘p bilan o‘yinda sovuqqonlik saqlash;
• penalti ssenariyiga ruhan tayyor turish.
Oddiy qilib aytganda, Ispaniya finalga chiqmoqchi bo‘lsa, Simonning kechasi tinch o‘tmasligi aniq.
“4:0” gapi — ishonchmi yoki psixologik yurish?
Simonning 4:0 hisobida yutishni afzal ko‘rishi haqidagi gapi yarimfinal oldidan qiziq signal bo‘ldi.
Bu bir tomondan hazil aralash ishonchdek ko‘rinadi. Ikkinchi tomondan, Ispaniya lageridan kelayotgan umumiy kayfiyatni ham ko‘rsatadi: ular Fransiyadan qo‘rqmayapti, aksincha o‘yinni o‘zlari xohlagan ssenariyda o‘tkazishni istayapti.
Bunday gaplar raqibga ham ta’sir qiladi. Fransiya buni ortiqcha ishonch sifatida qabul qilishi mumkin. Ispaniya esa bu orqali o‘zini ruhan yuqori tutishga harakat qiladi.
Yarimfinal detallarda hal bo‘ladi
Fransiya — Ispaniya o‘yini JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi. Bunday bahslarda katta gaplar emas, mayda detallar hal qiladi.
Bir noto‘g‘ri pas, bir kechikkan chiqish, bir seyv yoki bir standart vaziyat butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin.
Simon penaltini xohlamaydi. Ispaniya asosiy vaqtda g‘alaba qozonishni istaydi. Fransiya esa o‘zining tezkor hujumlari bilan har qanday rejani buzib yuborishi mumkin.
Endi asosiy savol shu: Ispaniya o‘yinni asosiy vaqtda hal qila oladimi yoki Unai Simon baribir penaltilar seriyasida qahramon bo‘lishga majbur bo‘ladimi?
…