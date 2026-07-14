Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”

·0·Sport
Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”

Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon JCH-2026 yarimfinali oldidan Fransiyaga qarshi bahs haqida ochiq gapirdi. U o‘z kuchiga ishonishini aytdi, ammo bunday muhim o‘yin taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lishini istamasligini ta’kidladi.

“4:0 hisobida yutishni afzal ko‘raman”

Unai Simon RMC Sport bilan suhbatda Fransiyaga qarshi yarimfinal asosiy vaqtda hal bo‘lishini istashini bildirdi.

Uning aytishicha, u penaltilar seriyasida o‘zini ishonchli his qiladi, ammo baribir bunday ssenariy Ispaniya uchun eng yaxshi yo‘l emas.

“O‘zimga ishonchim baland. Agar zarba yo‘nalishini to‘g‘ri topsam, to‘pni qaytarishimga ishonaman. Lekin shunchaki shunday muhim o‘yin taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘lishini istamayman”, — dedi Simon.

Darvozabon hatto asosiy vaqtda 4:0 hisobidagi yirik g‘alabani afzal ko‘rishini ham yashirmadi.

Nega penalti — xavfli ssenariy?

Penaltilar seriyasi darvozabonlar uchun o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ammo bu bosqichda u ko‘proq lotereyaga o‘xshaydi.

Yarimfinalda bir zarba final yo‘llanmasini hal qiladi. Bir futbolchining xato zarbasi yoki darvozabonning to‘g‘ri sakrashi butun turnir taqdirini o‘zgartirib yuboradi.

Ssenariy

Ispaniya uchun ma’nosi

Asosiy vaqtda g‘alaba

nazorat va ustunlikni ko‘rsatadi

Qo‘shimcha bo‘limlar

charchoq va xatolar xavfi ortadi

Penaltilar seriyasi

psixologik bosim maksimal darajaga chiqadi

Shuning uchun Simonning “penaltigacha bormasin” degan fikri oddiy ehtiyotkorlik emas. Bu katta o‘yinda nazoratni qo‘ldan chiqarmaslik istagi.

Fransiya — oddiy raqib emas

Ispaniya yarimfinalda Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu jamoada Kilian Mbappe, Usmon Dembele va boshqa tezkor futbolchilar bor.

Fransiyaning asosiy xavfi — bir necha soniya ichida hujumga o‘tib, o‘yin ssenariyini o‘zgartirib yuborishida. Ispaniya esa to‘pni nazorat qilish, raqibni bosim ostida ushlash va o‘yin ritmini o‘z qo‘liga olishga harakat qiladi.

Bu ikki uslub to‘qnashganda, darvozabon roli yanada muhimlashadi. Chunki Fransiya ko‘p vaziyat yaratmasligi mumkin, lekin yaratgan vaziyati juda xavfli bo‘ladi.

Simon uchun katta mas’uliyat

Unai Simon Ispaniya himoya chizig‘ining ortidagi eng muhim figuralardan biri. Bunday o‘yinlarda darvozabon faqat seyv qilishi emas, himoyani boshqarishi, pas orqali hujumni boshlashi va bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilishi kerak.

Fransiyaga qarshi o‘yinda uning vazifalari yanada ko‘payadi:

• Mbappening tezkor chiqishlarini kuzatish;
• jarima maydoni ichida himoyachilarni boshqarish;
• standart vaziyatlarda xatoga yo‘l qo‘ymaslik;
• to‘p bilan o‘yinda sovuqqonlik saqlash;
• penalti ssenariyiga ruhan tayyor turish.

Oddiy qilib aytganda, Ispaniya finalga chiqmoqchi bo‘lsa, Simonning kechasi tinch o‘tmasligi aniq.

“4:0” gapi — ishonchmi yoki psixologik yurish?

Simonning 4:0 hisobida yutishni afzal ko‘rishi haqidagi gapi yarimfinal oldidan qiziq signal bo‘ldi.

Bu bir tomondan hazil aralash ishonchdek ko‘rinadi. Ikkinchi tomondan, Ispaniya lageridan kelayotgan umumiy kayfiyatni ham ko‘rsatadi: ular Fransiyadan qo‘rqmayapti, aksincha o‘yinni o‘zlari xohlagan ssenariyda o‘tkazishni istayapti.

Bunday gaplar raqibga ham ta’sir qiladi. Fransiya buni ortiqcha ishonch sifatida qabul qilishi mumkin. Ispaniya esa bu orqali o‘zini ruhan yuqori tutishga harakat qiladi.

Yarimfinal detallarda hal bo‘ladi

Fransiya — Ispaniya o‘yini JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi. Bunday bahslarda katta gaplar emas, mayda detallar hal qiladi.

Bir noto‘g‘ri pas, bir kechikkan chiqish, bir seyv yoki bir standart vaziyat butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin.

Simon penaltini xohlamaydi. Ispaniya asosiy vaqtda g‘alaba qozonishni istaydi. Fransiya esa o‘zining tezkor hujumlari bilan har qanday rejani buzib yuborishi mumkin.

Endi asosiy savol shu: Ispaniya o‘yinni asosiy vaqtda hal qila oladimi yoki Unai Simon baribir penaltilar seriyasida qahramon bo‘lishga majbur bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi