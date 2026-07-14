Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!

·76·Sport
Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!

2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi yaqinlashgani sayin chiptalar bozorida haqiqiy aqldan ozish jarayoni kuzatilmoqda. Rasmiy qayta sotish (resale) maydonidagi FIFA platformasida final o‘yini uchun eng qimmat chipta narxi rekord darajada — qariyb 11,5 million dollargacha ko‘tarildi.

Butun dunyo futbol muxlislarini hayratda qoldirgan ushbu kosmik narxlar haqida Zamin.uz sharhida batafsil tanishing.

Kosmik narxlar: Eng arzoni 7,4 ming dollar!

ABS News bergan ma’lumotlarga ko‘ra, FIFAning rasmiy qayta sotish platformasida eng qimmat chipta aniq hisobda 11 499 998,85 dollarga baholangan. Bu futbol tarixidagi eng qimmat chipta sifatida rekord o‘rnatishi shubhasiz.

Agar siz finalni stadiondan kuzatishni istasangiz, eng oddiy va chekkaroq joydan chipta topish uchun ham kattagina boylik sarflashingizga to‘g‘ri keladi. Chunki qayta sotish tizimidagi eng arzon chipta narxi 7 440,50 dollardan boshlanmoqda.

FIFAning rasmiy takliflari va VIP paketlar

Qizig‘i shundaki, FIFA rasmiy chipta savdosini hali ham davom ettirmoqda. Yaqinda erkin savdoga final o‘yini uchun ikkinchi toifaga kiruvchi 1178 ta chipta chiqarildi va ularning har biri 7 380 dollardan taklif etilmoqda.

O‘yinni alohida qulaylik va hashamatda tomosha qilishni istagan badavlat muxlislar uchun quyidagi eksklyuziv narxlar belgilangan:

Chipta va VIP paket toifasi

Belgilangan narxi (AQSH dollarida)

2-toifadagi rasmiy chipta (FIFA saytida)

$7 380

1-toifadagi chiptalar

$19 995 dan $32 970 gacha

«Trophy Lounge+» VIP-paketi (ovqat va ichimliklar bilan)

$32 500

«Trophy Lounge» VIP-paketi (ovqat va ichimliklar bilan)

$34 500

FIFA sukut saqlamoqda: «Sotib bo‘lingan» chiptalar qayerdan paydo bo‘ldi?

Jahon chempionatining final uchrashuvi shu yilning 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Djersi shtati, Ist-Raterford shahrida joylangan mashhur «MetLife Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi.

Ushbu vaziyatda eng katta savol tug‘dirayotgan jihat — yangi chiptalarning to‘satdan paydo bo‘lib qolganidir. Avvalroq FIFA o‘zining rasmiy saytida final o‘yini uchun barcha chiptalar allaqachon sotilib bo‘lingani va «sold out» holati ekanini e’lon qilgan edi. JCH oldidan qo‘shimcha chiptalar qanday qilib va qaysi manbalar hisobidan yana savdoga chiqarilgani bo‘yicha tashkilot hozircha hech qanday rasmiy izoh bergani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiArsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiBugun, 16:14Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaLionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 14:54JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 14:51Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi