Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!
2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi yaqinlashgani sayin chiptalar bozorida haqiqiy aqldan ozish jarayoni kuzatilmoqda. Rasmiy qayta sotish (resale) maydonidagi FIFA platformasida final o‘yini uchun eng qimmat chipta narxi rekord darajada — qariyb 11,5 million dollargacha ko‘tarildi.
Butun dunyo futbol muxlislarini hayratda qoldirgan ushbu kosmik narxlar haqida Zamin.uz sharhida batafsil tanishing.
Kosmik narxlar: Eng arzoni 7,4 ming dollar!
ABS News bergan ma’lumotlarga ko‘ra, FIFAning rasmiy qayta sotish platformasida eng qimmat chipta aniq hisobda 11 499 998,85 dollarga baholangan. Bu futbol tarixidagi eng qimmat chipta sifatida rekord o‘rnatishi shubhasiz.
Agar siz finalni stadiondan kuzatishni istasangiz, eng oddiy va chekkaroq joydan chipta topish uchun ham kattagina boylik sarflashingizga to‘g‘ri keladi. Chunki qayta sotish tizimidagi eng arzon chipta narxi 7 440,50 dollardan boshlanmoqda.
FIFAning rasmiy takliflari va VIP paketlar
Qizig‘i shundaki, FIFA rasmiy chipta savdosini hali ham davom ettirmoqda. Yaqinda erkin savdoga final o‘yini uchun ikkinchi toifaga kiruvchi 1178 ta chipta chiqarildi va ularning har biri 7 380 dollardan taklif etilmoqda.
O‘yinni alohida qulaylik va hashamatda tomosha qilishni istagan badavlat muxlislar uchun quyidagi eksklyuziv narxlar belgilangan:
Chipta va VIP paket toifasi
Belgilangan narxi (AQSH dollarida)
2-toifadagi rasmiy chipta (FIFA saytida)
$7 380
1-toifadagi chiptalar
$19 995 dan $32 970 gacha
«Trophy Lounge+» VIP-paketi (ovqat va ichimliklar bilan)
$32 500
«Trophy Lounge» VIP-paketi (ovqat va ichimliklar bilan)
$34 500
FIFA sukut saqlamoqda: «Sotib bo‘lingan» chiptalar qayerdan paydo bo‘ldi?
Jahon chempionatining final uchrashuvi shu yilning 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Djersi shtati, Ist-Raterford shahrida joylangan mashhur «MetLife Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi.
Ushbu vaziyatda eng katta savol tug‘dirayotgan jihat — yangi chiptalarning to‘satdan paydo bo‘lib qolganidir. Avvalroq FIFA o‘zining rasmiy saytida final o‘yini uchun barcha chiptalar allaqachon sotilib bo‘lingani va «sold out» holati ekanini e’lon qilgan edi. JCH oldidan qo‘shimcha chiptalar qanday qilib va qaysi manbalar hisobidan yana savdoga chiqarilgani bo‘yicha tashkilot hozircha hech qanday rasmiy izoh bergani yo‘q.
…