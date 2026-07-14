Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqda

·25·Avto
Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqda

Geely va Renault Group oʻrtasidagi hamkorlikda tashkil etilgan Horse Powertrain kompaniyasi avtomobil sanoatida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya superkarlarga xos boʻlgan texnologiyadan foydalangan holda yangi turdagi gibrid quvvat qurilmasini taqdim etdi. Ushbu texnologiya avtomobillarning samaradorligini keskin oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi ishlanmaning asosiy oʻziga xosligi uning "axial-flux" (oʻq oqimli) elektr motoridir. Odatda zamonaviy elektromobil va gibridlar baraban shaklidagi motorlar bilan jihozlangan boʻlsa, Horse taklif etayotgan motor yassi, quymoqsimon shaklga ega. Bu dizayn motorni ancha ixcham va quvvatga boy qilish imkonini beradi.

Superkar texnologiyasi endi hamyonbop modellarda

Horse Powertrain maʼlumotlariga koʻra, yangi motor anʼanaviy analoglariga qaraganda 46 foizga qisqaroqdir. Bu esa uni avtomobilning tor joylariga, xususan, uzatmalar qutisiga osonlik bilan joylashtirish imkonini beradi. Shuningdek, u oʻzi bilan bir xil oʻlchamdagi oddiy motorlardan 63 foiz koʻproq quvvat ishlab chiqaradi va jami 141 ot kuchiga ega.

Eʼtiborlisi shundaki, bunday turdagi motorlar bugungi kunda juda kamyob hisoblanib, asosan Ferrari 296 GTB, Lamborghini Revuelto kabi giperkarlarda yoki Mercedes-AMG ning eng yuqori modellarida qoʻllaniladi. Biroq Horse ushbu texnologiyadan tezlik uchun emas, balki joyni tejash va energiya samaradorligini oshirish maqsadida foydalanmoqda.

Metanol va masofani uzaytirish tizimi

Yangi "D20" deb nomlangan quvvat tizimi masofani uzaytiruvchi gibrid (range-extender) tamoyili asosida ishlaydi. Tizim tarkibidagi 2,0 litrli atmosfera dvigateli gʻildiraklarni aylantirmaydi, balki faqat elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi. Eng qiziq jihati, ushbu dvigatel benzin emas, balki metanol yoqilgʻisida harakatlanadi.

Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, 19,6 litr metanol yordamida 40 kW/soat quvvatga ega batareyani toʻliq quvvatlantirish mumkin. Metanol hozircha jahon bozorida keng tarqalmagan boʻlsa-da, Xitoyda ushbu yoqilgʻi turiga qiziqish juda yuqori. Geely allaqachon oʻzining taksi parklarida va poyga avtomobillarida metanoldan foydalanishni sinovdan oʻtkazmoqda.

Horse Powertrain rahbari Matias Giannini soʻzlariga koʻra, toʻliq elektromobillarga oʻtish davri hali uzoq. Shu sababli, kompaniya gibrid texnologiyalar orqali ekologiyaga zararni kamaytirishni oʻz oldiga maqsad qilgan. Ushbu yangi texnologiya yaqin kelajakda Geely va Renault modellarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

GeelyRenaultHorse PowertrainGibridTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiPolestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiBugun, 13:24Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranMercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranBugun, 12:26AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi