WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladi

·32·Texno
WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladi

Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan WhatsApp oʻz foydalanuvchilari uchun maʼlumotlarni saqlashning yangi usulini joriy etish ustida ishlamoqda. Endilikda chatlar tarixini zaxiralash (backup) uchun faqatgina uchinchi tomon xizmatlariga tayanib qolmasdan, platformaning shaxsiy bulutli xotirasidan foydalanish imkoniyati paydo boʻladi. Bu funksiya nafaqat Android, balki iOS qurilmalari foydalanuvchilari uchun ham sinovdan oʻtkazilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda WhatsApp foydalanuvchilari oʻz yozishmalarini Android tizimida Google Drive, Apple qurilmalarida esa iCloud bulutli xizmatlarida saqlab kelishmoqda. Yangi funksiya esa foydalanuvchilarga tanlov imkonini beradi: ular oʻz maʼlumotlarini odatdagi servislar yoki bevosita WhatsApp’ning oʻziga tegishli shifrlangan xotirasiga joylashtirishlari mumkin boʻladi.

Xavfsizlik va bepul hajmlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, WhatsApp oʻz bulutli xotirasida foydalanuvchilarga 2 GB gacha bepul joy taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu hajm matnli xabarlar va muhim hujjatlarni saqlash uchun yetarli boʻlsa-da, koʻp miqdordagi mediafayllarga ega foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha pullik tariflar joriy etilishi kutilmoqda. Xususan, 50 GB hajmdagi xotira uchun oyiga taxminan 1 dollar miqdorida toʻlov belgilanishi mumkin.

Yangi tizimning asosiy ustunligi uning yuqori darajadagi xavfsizligidadir. WhatsApp bulutli xotirasiga yuklangan barcha zaxira nusxalari sukut boʻyicha "end-to-end" (uchma-uch) shifrlash tizimi bilan himoyalanadi. Foydalanuvchilar oʻz nusxalarini maxsus parol yoki 64 xonali shifrlash kaliti yordamida qoʻshimcha himoya qilishlari mumkin boʻladi.

Taʼkidlash joizki, Google Drive yoki iCloud’da shifrlash funksiyasi ixtiyoriy hisoblanadi va foydalanuvchi uni oʻzi yoqishi kerak. WhatsApp’ning shaxsiy xotirasida esa bu jarayon majburiy boʻlib, xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Agar foydalanuvchi shifrlashdan voz kechmoqchi boʻlsa, u yana anʼanaviy Google yoki Apple servislariga qaytishiga toʻgʻri keladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki iCloud yoki Google Drive xotirasi toʻlib qolgan holatlarda, WhatsApp chatlarini alohida va xavfsiz joyda saqlash imkoniyati tugʻiladi. Bu, ayniqsa, telefon xotirasini tejash va qurilmani almashtirganda maʼlumotlarni yoʻqotmaslik uchun juda qoʻl keladi.

Hozirda ushbu funksiya ishlab chiqish va sinov bosqichida turibdi. WhatsApp maʼlumotlarni shifrlangan bulutli saqlash tizimi barcha foydalanuvchilar uchun aynan qachon taqdim etilishini rasman ochiqlamagan boʻlsa-da, yaqin oylarda ilovaning yangilangan talqinlarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

WhatsAppTexnologiyaBulutli XotiraiOSAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiHuawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiBugun, 14:26Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:54Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi