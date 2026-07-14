WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladi
Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan WhatsApp oʻz foydalanuvchilari uchun maʼlumotlarni saqlashning yangi usulini joriy etish ustida ishlamoqda. Endilikda chatlar tarixini zaxiralash (backup) uchun faqatgina uchinchi tomon xizmatlariga tayanib qolmasdan, platformaning shaxsiy bulutli xotirasidan foydalanish imkoniyati paydo boʻladi. Bu funksiya nafaqat Android, balki iOS qurilmalari foydalanuvchilari uchun ham sinovdan oʻtkazilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda WhatsApp foydalanuvchilari oʻz yozishmalarini Android tizimida Google Drive, Apple qurilmalarida esa iCloud bulutli xizmatlarida saqlab kelishmoqda. Yangi funksiya esa foydalanuvchilarga tanlov imkonini beradi: ular oʻz maʼlumotlarini odatdagi servislar yoki bevosita WhatsApp’ning oʻziga tegishli shifrlangan xotirasiga joylashtirishlari mumkin boʻladi.
Xavfsizlik va bepul hajmlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, WhatsApp oʻz bulutli xotirasida foydalanuvchilarga 2 GB gacha bepul joy taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu hajm matnli xabarlar va muhim hujjatlarni saqlash uchun yetarli boʻlsa-da, koʻp miqdordagi mediafayllarga ega foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha pullik tariflar joriy etilishi kutilmoqda. Xususan, 50 GB hajmdagi xotira uchun oyiga taxminan 1 dollar miqdorida toʻlov belgilanishi mumkin.
Yangi tizimning asosiy ustunligi uning yuqori darajadagi xavfsizligidadir. WhatsApp bulutli xotirasiga yuklangan barcha zaxira nusxalari sukut boʻyicha "end-to-end" (uchma-uch) shifrlash tizimi bilan himoyalanadi. Foydalanuvchilar oʻz nusxalarini maxsus parol yoki 64 xonali shifrlash kaliti yordamida qoʻshimcha himoya qilishlari mumkin boʻladi.
Taʼkidlash joizki, Google Drive yoki iCloud’da shifrlash funksiyasi ixtiyoriy hisoblanadi va foydalanuvchi uni oʻzi yoqishi kerak. WhatsApp’ning shaxsiy xotirasida esa bu jarayon majburiy boʻlib, xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Agar foydalanuvchi shifrlashdan voz kechmoqchi boʻlsa, u yana anʼanaviy Google yoki Apple servislariga qaytishiga toʻgʻri keladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki iCloud yoki Google Drive xotirasi toʻlib qolgan holatlarda, WhatsApp chatlarini alohida va xavfsiz joyda saqlash imkoniyati tugʻiladi. Bu, ayniqsa, telefon xotirasini tejash va qurilmani almashtirganda maʼlumotlarni yoʻqotmaslik uchun juda qoʻl keladi.
Hozirda ushbu funksiya ishlab chiqish va sinov bosqichida turibdi. WhatsApp maʼlumotlarni shifrlangan bulutli saqlash tizimi barcha foydalanuvchilar uchun aynan qachon taqdim etilishini rasman ochiqlamagan boʻlsa-da, yaqin oylarda ilovaning yangilangan talqinlarida paydo boʻlishi kutilmoqda.
…