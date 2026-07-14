Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildi
Xitoyning texnologik giganti Huawei uzoq tanaffusdan soʻng global smartfonlar bozoriga oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pura 90s Pro Max bilan shiddatli tarzda qaytmoqda. Bu model kompaniyaning soʻnggi yillardagi ilk global qurilmasi boʻlib, u Xitoy ichki bozori uchun moʻljallangan versiyadan deyarli farq qilmaydigan kuchli texnik xususiyatlarga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman nafaqat oʻzining kamerasi, balki avtonom ish vaqti va himoya darajasi bilan ham raqobatchilarini ortda qoldirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning asosiy ustunligi uning displey texnologiyasida namoyon boʻladi. Qurilma 6,9 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, FHD+ ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. LTPO texnologiyasi tufayli ekran yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha dinamik ravishda oʻzgaradi, bu esa ham tasvir silliqligini, ham energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Shuningdek, 1,07 milliard rangni aks ettirish qobiliyati va 300 Hz sensorli soʻrov chastotasi foydalanuvchiga yuqori sifatli vizual tajriba taqdim etadi.
Kamera imkoniyatlari va sunʼiy intellektHuawei Pura 90s Pro Max fotohavaskorlar uchun haqiqiy topilma boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy kamerasi f/1.4–f/4.0 oʻzgaruvchan diafragmali 50 megapikselli sensordan iborat. Biroq, eng asosiy yangilik — sanoatda ilk bor qoʻllanilgan 200 megapikselli RYYB periskopik sensoridir. Ushbu modul 4 karra optik va 100 karra raqamli yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatini beradi. CIPA 7.0 optik stabilizatsiya tizimi esa hatto maksimal yaqinlashtirishda ham tasvirning aniq chiqishini kafolatlaydi.
Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida kompaniyaning maxsus sunʼiy intellekt (AI) algoritmlari qoʻllaniladi. Bu tungi suratga olish va murakkab yorugʻlik sharoitlarida detallarni saqlab qolish imkonini beradi. Uchinchi kamera sifatida 40 megapikselli ultra keng burchakli linza tanlangan. Videoga olish jarayonida esa 20 karrali telezum funksiyasi mavjud boʻlib, bu mobil videografiya ixlosmandlari uchun katta qulaylik yaratadi.
Quvvat va chidamlilik koʻrsatkichlariQurilmaning ichki qismida Kirin 9030s protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Avtonomlik masalasida Huawei 6000 mA•soat hajmli akkumulyator bilan foydalanuvchilarni xursand qildi. Zamonaviy flagmanlar orasida bunday katta sigʻim kamdan-kam uchraydi. Smartfon 100 vattli simli va 80 vattli simsiz tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Eʼtiborlisi, 100 vattli quvvatlash qurilmasi jamlanmaning oʻzida mavjud.
Xavfsizlik va chidamlilik borasida ham yangi standartlar oʻrnatilgan. Pura 90s Pro Max korpusi IP68 va IP69 standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga botishga, balki yuqori haroratli va yuqori bosimli suv oqimlariga ham bardosh bera oladi. Ushbu xususiyat uni ekstremal sharoitlarda foydalanish uchun eng ishonchli flagmanlardan biriga aylantiradi.
Hozirda yangi model Malayziya bozori orqali jahon sahnasiga chiqdi va tez orada Yaqin Sharq hamda Yevropa mamlakatlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu modelning kirib kelishi texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, chunki Huawei brendi mamlakatimizda oʻzining mustahkam oʻrniga ega. Malayziyadagi narxi taxminan 1050 yevro atrofida belgilangan boʻlib, bu uni premium segmentdagi iPhone va Samsung modellariga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi qiladi.
…