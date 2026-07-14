Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildi

·26·Texno
Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildi

Xitoyning texnologik giganti Huawei uzoq tanaffusdan soʻng global smartfonlar bozoriga oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pura 90s Pro Max bilan shiddatli tarzda qaytmoqda. Bu model kompaniyaning soʻnggi yillardagi ilk global qurilmasi boʻlib, u Xitoy ichki bozori uchun moʻljallangan versiyadan deyarli farq qilmaydigan kuchli texnik xususiyatlarga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman nafaqat oʻzining kamerasi, balki avtonom ish vaqti va himoya darajasi bilan ham raqobatchilarini ortda qoldirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy ustunligi uning displey texnologiyasida namoyon boʻladi. Qurilma 6,9 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, FHD+ ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. LTPO texnologiyasi tufayli ekran yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha dinamik ravishda oʻzgaradi, bu esa ham tasvir silliqligini, ham energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Shuningdek, 1,07 milliard rangni aks ettirish qobiliyati va 300 Hz sensorli soʻrov chastotasi foydalanuvchiga yuqori sifatli vizual tajriba taqdim etadi.

Kamera imkoniyatlari va sunʼiy intellekt

Huawei Pura 90s Pro Max fotohavaskorlar uchun haqiqiy topilma boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy kamerasi f/1.4–f/4.0 oʻzgaruvchan diafragmali 50 megapikselli sensordan iborat. Biroq, eng asosiy yangilik — sanoatda ilk bor qoʻllanilgan 200 megapikselli RYYB periskopik sensoridir. Ushbu modul 4 karra optik va 100 karra raqamli yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatini beradi. CIPA 7.0 optik stabilizatsiya tizimi esa hatto maksimal yaqinlashtirishda ham tasvirning aniq chiqishini kafolatlaydi.

Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida kompaniyaning maxsus sunʼiy intellekt (AI) algoritmlari qoʻllaniladi. Bu tungi suratga olish va murakkab yorugʻlik sharoitlarida detallarni saqlab qolish imkonini beradi. Uchinchi kamera sifatida 40 megapikselli ultra keng burchakli linza tanlangan. Videoga olish jarayonida esa 20 karrali telezum funksiyasi mavjud boʻlib, bu mobil videografiya ixlosmandlari uchun katta qulaylik yaratadi.

Quvvat va chidamlilik koʻrsatkichlari

Qurilmaning ichki qismida Kirin 9030s protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Avtonomlik masalasida Huawei 6000 mA•soat hajmli akkumulyator bilan foydalanuvchilarni xursand qildi. Zamonaviy flagmanlar orasida bunday katta sigʻim kamdan-kam uchraydi. Smartfon 100 vattli simli va 80 vattli simsiz tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Eʼtiborlisi, 100 vattli quvvatlash qurilmasi jamlanmaning oʻzida mavjud.

Xavfsizlik va chidamlilik borasida ham yangi standartlar oʻrnatilgan. Pura 90s Pro Max korpusi IP68 va IP69 standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga botishga, balki yuqori haroratli va yuqori bosimli suv oqimlariga ham bardosh bera oladi. Ushbu xususiyat uni ekstremal sharoitlarda foydalanish uchun eng ishonchli flagmanlardan biriga aylantiradi.

Hozirda yangi model Malayziya bozori orqali jahon sahnasiga chiqdi va tez orada Yaqin Sharq hamda Yevropa mamlakatlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu modelning kirib kelishi texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, chunki Huawei brendi mamlakatimizda oʻzining mustahkam oʻrniga ega. Malayziyadagi narxi taxminan 1050 yevro atrofida belgilangan boʻlib, bu uni premium segmentdagi iPhone va Samsung modellariga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi qiladi.

HuaweiSmartfonTexnologiyaFlagmanPura 90s Pro Max
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiHuawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiBugun, 14:26Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:54Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiBugun, 13:22Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi