Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gacha

·0·Avto
Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gacha

Germaniyaning afsonaviy Porsche brendi oʻzining Buyuk Britaniya bozoriga kirib kelganining 75 yilligini keng nishonlamoqda. Shu munosabat bilan kompaniya maxsus yubiley modelini taqdim etdi. Bu voqea nafaqat brend muxlislari, balki butun avtomobil sanoati uchun tarixiy ahamiyatga ega, chunki Porsche aynan Britaniya orqali jahon bozorida oʻz mavqeini mustahkamlagan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Porsche avtomobillari ilk bor 1951-yilda Londondagi Earls Court koʻrgazmasida namoyish etilgan. Oʻshanda urushdan keyingi davrda Germaniya avtomobilining Britaniya tuprogʻida paydo boʻlishi katta shov-shuvga sabab boʻlgan. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, oʻsha paytdagi Porsche 356 modeli oʻzining past profili va silliq chiziqlari bilan tashrif buyuruvchilarni hayratda qoldirgan.

Tarixiy meros va texnik inqilob

1951-yilgi koʻrgazmada mutaxassislar Porsche 356 modelini Volkswagen agregatlari asosida yaratilgan boʻlsa-da, mutlaqo yangi darajadagi muhandislik namunasi sifatida baholashgan. Avtomobilning yuqori tezlikda harakatlanish qobiliyati va yoqilgʻi sarfining kamligi oʻsha davr uchun kutilmagan koʻrsatkich edi. Bugungi kunda ushbu merosni Porsche 911 modeli munosib davom ettirmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Porsche brendi oʻzining premium segmentdagi oʻrniga ega. Garchi mamlakatimizda krossoverlar ommalashgan boʻlsa-da, Porsche 911 kabi sport modellari haqiqiy avtomobil ishqibozlari uchun sifat va tezlik ramzi boʻlib qolmoqda. Britaniyadagi ushbu yubiley brendning global miqyosdagi barqarorligini yana bir bor isbotlaydi.

Yubiley munosabati bilan ishlab chiqarilgan yangi Porsche 911 modeli klassik uslub va zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan. Kompaniya dizaynerlari 1951-yilgi modelning ranglar gammasi va ayrim detallaridan ilhomlangan holda eksklyuziv koʻrinish yaratishgan. Bu kabi cheklangan seriyadagi avtomobillar odatda kolleksionerlar oʻrtasida juda yuqori baholanadi.

Shuni taʼkidlash joizki, Porsche oʻz tarixida bir necha bor ishlab chiqarish cheklovlari va sotuv qoidalarining qatʼiyligi bilan toʻqnash kelgan. Biroq, har safar kompaniya muhandislik innovatsiyalari evaziga inqirozlardan muvaffaqiyatli chiqib ketgan. Bugungi kunda brend nafaqat ichki yonuv dvigatellari, balki elektromobillar segmentida ham yetakchilikka intilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Porsche brendining 75 yillik yoʻli — bu oddiy avtomobil ishlab chiqaruvchisidan dunyodagi eng nufuzli sport avtomobillari brendiga aylanish tarixidir. Britaniya bozoridagi muvaffaqiyat esa ushbu global zafarli yurishning muhim poydevori boʻlib xizmat qilgan.

PorscheAvtomobilTarixPorsche 911Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiPolestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiBugun, 13:24Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranMercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranBugun, 12:26AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Bugun, 09:23Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi