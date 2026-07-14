Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladi

·1·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladi

Yale universiteti olimlari sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalarining real iqtisodiyotga taʼsirini oʻrganuvchi eng yirik tadqiqotlardan birini yakunladi. 380 trillion tokenni tahlil qilish asosida tayyorlangan hisobotga koʻra, fond bozori allaqachon ushbu texnologiyaning keng tarqalishini oʻz narxlariga kiritib boʻlgan. Tadqiqotchilar investorlar SI tufayli eng koʻp foyda koʻrishi kutilayotgan kompaniyalar aksiyalari uchun sezilarli darajada koʻproq mablagʻ sarflayotganini aniqlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NBER (AQSH Milliy iqtisodiy tadqiqotlar byurosi) tomonidan eʼlon qilingan maqolada aytilishicha, SI texnologiyalarini joriy etishdan maksimal manfaatdor deb hisoblangan kompaniyalar aksiyalari haftasiga oʻrtacha 0,64 foiz koʻproq daromad keltirmoqda. Olimlar ushbu hodisani "AI Premium" deb atashdi. Bu koʻrsatkich investorlarning kelajakdagi samaradorlikka boʻlgan ishonchi naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Investorlar kutuvi va bozor dinamikasi

Tahlil uchun OpenRouter platformasining anonimlashtirilgan maʼlumotlaridan foydalanildi. Ushbu platforma GPT, Claude va DeepSeek kabi 400 dan ortiq modellarga soʻrovlarni yoʻnaltiradi. Tadqiqot 2024-yil yanvaridan 2026-yil apreligacha boʻlgan davrni qamrab olib, dunyo boʻylab oylik SI isteʼmolining taxminan 2 foizini aks ettiradi. Mutaxassislar "AI Factor" koʻrsatkichini ishlab chiqib, uni aksiyalar dinamikasi va bandlik maʼlumotlari bilan solishtirishdi.

Eʼtiborli jihati shundaki, ijobiy effekt nafaqat texnologik gigantlarda, balki isteʼmol tovarlari ishlab chiqaruvchi va yirik ishlab chiqarish aktivlariga ega kompaniyalarda ham kuzatilmoqda. Investorlar ushbu sohalar SI yordamida oʻz unumdorligini keskin oshirishiga ishonmoqda. Shu bilan birga, "AI Premium" effekti AQSH va Yevropa bozorlarida yaqqol koʻzga tashlangani holda, Xitoy va rivojlanayotgan bozorlarda ancha sust ekani maʼlum boʻldi.

Agentli tizimlarning yuksalishi va mehnat bozori

Tadqiqot davomida SI tizimlarining tabiati ham oʻzgargani aniqlandi. Agar 2024-yilda agentli SI tizimlari (faqat javob berish bilan cheklanmay, mustaqil vazifalarni bajaruvchi modellar) umumiy hajmning kichik qismini tashkil etgan boʻlsa, 2026-yilga kelib ular barcha qayta ishlangan tokenlarning yarmidan koʻpini egallagan. Bu texnologiyaning oddiy chat-botlardan murakkab avtonom yordamchilarga aylanayotganini koʻrsatadi.

Mehnat bozori boʻyicha oʻtkazilgan tahlillar quyidagi yoʻnalishlarda SI katta foyda keltirishini koʻrsatmoqda:

  • Kommunikatsiya va odamlar bilan muloqot qilish;
  • Taʼlim va oʻqitish jarayonlari;
  • Insonlarni ishontirish va koordinatsiya qilish;
  • Murakkab boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

Shu bilan birga, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, muntazam tahliliy vazifalar bilan bogʻliq kasblar SI taʼsiriga eng koʻp duchor boʻlishi kutilmoqda. Shuni taʼkidlash kerakki, Yale tadqiqoti haqiqiy unumdorlik oʻzgarishini emas, balki aynan investorlarning aksiyalar narxida aks etgan kutuvlarini tahlil qilgan. Bu esa bozorda maʼlum maʼnoda "shishirilgan" umidlar mavjud boʻlishi mumkinligidan ham ogohlantiradi.

Sunʼiy IntellektYale UniversitetiFond BozoriAI PremiumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiBugun, 22:26Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaSunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 21:54Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBoyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBugun, 21:51Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinMeta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinBugun, 21:25Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiGoogle Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi