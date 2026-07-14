Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldi
Mashhur futbolchi va tadbirkor Devid Bekxem tomonidan asos solingan IM8 sogʻlom turmush tarzi startapi General Catalyst (GC) venchur fondidan 1 milliard dollar miqdorida yirik moliyaviy koʻmak oldi. Ushbu sarmoya kompaniyaning global miqyosda kengayishi va mijozlar bazasini oshirishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuv zamonaviy texnologiyalar va salomatlik industriyasi chorrahasida yuz berayotgan eng yirik bitimlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur investitsiya General Catalyst fondining Customer Value Fund (CVF) deb nomlanuvchi maxsus yoʻnalishi orqali amalga oshirilgan. Bu anʼanaviy venchur sarmoyalaridan farq qilib, kompaniya ulushini sotib olishni nazarda tutmaydi. Buning oʻrniga, mablagʻlar oʻziga xos kredit koʻrinishida taqdim etiladi va startap olingan daromadning maʼlum bir qismini qaytarish orqali hisob-kitob qiladi.
Sarmoya kiritishning oʻziga xos modeliCVF modelining asosiy afzalligi shundaki, u IM8 egalarining ulushini kamaytirmaydi (dilution yuz bermaydi). Startap olingan mablagʻni mijozlarni jalb qilish xarajatlarining 70 foizigacha boʻlgan qismini qoplash uchun sarflashi mumkin. Buning evaziga General Catalyst maʼlum bir daromad chegarasiga yetguncha tushumdan ulush oladi. Belgilangan marraga erishilgach, barcha keyingi daromadlar toʻliqligicha IM8 va uning bosh kompaniyasi Prenetics ixtiyorida qoladi.
IM8 loyihasi Prenetics kompaniyasi rahbari Denni Yung va Devid Bekxemning hamkorligi natijasida dunyoga kelgan. Yung avvalroq 2022-yilda ommaviy birjaga chiqqan Prenetics salomatlik kompaniyasini muvaffaqiyatli boshqargan edi. Bekxem bilan kechki ovqat paytidagi suhbatdan boshlangan gʻoya, bugungi kunda uzoq umr koʻrishga yordam beruvchi vitaminli ichimliklar ishlab chiqaruvchi yirik biznesga aylandi.
Mahsulot va bozor imkoniyatlariKompaniya taklif qilayotgan mahsulot — bu tarkibida asai mevasi ekstrakti va Koenzim Q10 kabi uzoq umr koʻrish bilan bogʻliq foydali moddalar boʻlgan maxsus vitaminli ichimlikdir. Isteʼmolchilar ushbu mahsulotni obuna tizimi orqali xarid qilishlari mumkin. Bu kabi biznes modeli prognoz qilinadigan va barqaror daromad oqimini taʼminlaydi, bu esa General Catalyst kabi fondlar uchun investitsiya xatarini kamaytiradi.
Taʼkidlash joizki, General Catalyst avvalroq xuddi shunday sxema boʻyicha Grammarly kompaniyasiga ham 1 milliard dollar ajratgan edi. Bu shuni koʻrsatadiki, yirik investitsiya fondlari endilikda nafaqat kompaniya aksiyalariga, balki ularning kelajakdagi daromad salohiyatiga ham katta qiziqish bildirmoqda. Bekxemning brendi va Yungning tajribasi IM8 uchun sogʻliqni saqlash texnologiyalari bozorida yetakchi oʻrinni egallash imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham sogʻlom turmush tarzi va bioqoʻshimchalar (BAD) segmenti jadal rivojlanmoqda. Garchi IM8 mahsulotlari hozircha asosan Gʻarb bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, Bekxem kabi global yulduzlarning bu sohaga kirib kelishi butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyoda ham uzoq umr koʻrish texnologiyalariga boʻlgan qiziqishni oshirishi shubhasiz.
…