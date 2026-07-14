Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldi

·0·Texno
Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldi

Mashhur futbolchi va tadbirkor Devid Bekxem tomonidan asos solingan IM8 sogʻlom turmush tarzi startapi General Catalyst (GC) venchur fondidan 1 milliard dollar miqdorida yirik moliyaviy koʻmak oldi. Ushbu sarmoya kompaniyaning global miqyosda kengayishi va mijozlar bazasini oshirishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuv zamonaviy texnologiyalar va salomatlik industriyasi chorrahasida yuz berayotgan eng yirik bitimlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur investitsiya General Catalyst fondining Customer Value Fund (CVF) deb nomlanuvchi maxsus yoʻnalishi orqali amalga oshirilgan. Bu anʼanaviy venchur sarmoyalaridan farq qilib, kompaniya ulushini sotib olishni nazarda tutmaydi. Buning oʻrniga, mablagʻlar oʻziga xos kredit koʻrinishida taqdim etiladi va startap olingan daromadning maʼlum bir qismini qaytarish orqali hisob-kitob qiladi.

Sarmoya kiritishning oʻziga xos modeli

CVF modelining asosiy afzalligi shundaki, u IM8 egalarining ulushini kamaytirmaydi (dilution yuz bermaydi). Startap olingan mablagʻni mijozlarni jalb qilish xarajatlarining 70 foizigacha boʻlgan qismini qoplash uchun sarflashi mumkin. Buning evaziga General Catalyst maʼlum bir daromad chegarasiga yetguncha tushumdan ulush oladi. Belgilangan marraga erishilgach, barcha keyingi daromadlar toʻliqligicha IM8 va uning bosh kompaniyasi Prenetics ixtiyorida qoladi.

IM8 loyihasi Prenetics kompaniyasi rahbari Denni Yung va Devid Bekxemning hamkorligi natijasida dunyoga kelgan. Yung avvalroq 2022-yilda ommaviy birjaga chiqqan Prenetics salomatlik kompaniyasini muvaffaqiyatli boshqargan edi. Bekxem bilan kechki ovqat paytidagi suhbatdan boshlangan gʻoya, bugungi kunda uzoq umr koʻrishga yordam beruvchi vitaminli ichimliklar ishlab chiqaruvchi yirik biznesga aylandi.

Mahsulot va bozor imkoniyatlari

Kompaniya taklif qilayotgan mahsulot — bu tarkibida asai mevasi ekstrakti va Koenzim Q10 kabi uzoq umr koʻrish bilan bogʻliq foydali moddalar boʻlgan maxsus vitaminli ichimlikdir. Isteʼmolchilar ushbu mahsulotni obuna tizimi orqali xarid qilishlari mumkin. Bu kabi biznes modeli prognoz qilinadigan va barqaror daromad oqimini taʼminlaydi, bu esa General Catalyst kabi fondlar uchun investitsiya xatarini kamaytiradi.

Taʼkidlash joizki, General Catalyst avvalroq xuddi shunday sxema boʻyicha Grammarly kompaniyasiga ham 1 milliard dollar ajratgan edi. Bu shuni koʻrsatadiki, yirik investitsiya fondlari endilikda nafaqat kompaniya aksiyalariga, balki ularning kelajakdagi daromad salohiyatiga ham katta qiziqish bildirmoqda. Bekxemning brendi va Yungning tajribasi IM8 uchun sogʻliqni saqlash texnologiyalari bozorida yetakchi oʻrinni egallash imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham sogʻlom turmush tarzi va bioqoʻshimchalar (BAD) segmenti jadal rivojlanmoqda. Garchi IM8 mahsulotlari hozircha asosan Gʻarb bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, Bekxem kabi global yulduzlarning bu sohaga kirib kelishi butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyoda ham uzoq umr koʻrish texnologiyalariga boʻlgan qiziqishni oshirishi shubhasiz.

David BeckhamIM8General CatalystInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiSunʼiy intellekt poygasi: Yale tadqiqoti investorlar qancha ortiqcha pul toʻlayotganini aniqladiBugun, 22:21Sunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaSunʼiy intellekt bozorida yangi gigant: DeepSeek 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 21:54Boyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBoyqoʻngʻirdan navbatdagi parvoz: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl oldiBugun, 21:51Meta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinMeta muhandislar uchun sunʼiy intellekt xarajatlariga cheklov joriy etishi mumkinBugun, 21:25Google Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiGoogle Images dizayni oʻzgardi: Endi u Pinterest kabi vizual ilhom manbaiga aylanadiBugun, 21:25Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi