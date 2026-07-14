Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqda
Angliyaning Liverpul klubi Meksika futbolining yangi yulduzi, 17 yoshli Gilberto Mora transferi boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Dunyo futbolidagi eng iqtidorli oʻsmirlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yarim himoyachi oʻzining yorqin oʻyinlari bilan Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiborini tortdi. Mersisaydliklar safida toʻp surayotgan tajribali yarim himoyachi Alexis Mac Allister ham ushbu ehtimoliy transfer haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Claro Sports telekanaliga bergan intervyusida Mac Allister yosh iqtidorning Anfieldga kelishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Argentinalik futbolchi hozircha aniq maʼlumotga ega emasligini aytsa-da, klubning qiziqishini yuqori baholadi. "Agar uni Liverpul bilan bogʻlashayotgan boʻlsa, demak u haqiqatan ham ajoyib futbolchi. Bunday darajadagi klublar bejizga nomzod tanlamaydi", — deb taʼkidladi Mac Allister.
Yevropa grandlari oʻrtasidagi poygaGilberto Mora uchun kurashda faqat Liverpul emas, balki Angliya Premer-ligasining boshqa bir vakili — Arsenal ham faol ishtirok etmoqda. Shuningdek, Ispaniya gigantlari Real Madrid va Barselona ham futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Avvalroq Manchester Yunayted ham ushbu poygada qatnashayotgan edi, biroq transfer narxining 34 million funt sterlingdan (taxminan 45 million dollar) oshib ketishi sababli "qizil iblislar" bu rejadan voz kechishga qaror qilishgan.
Hozirda Meksikaning Klub Tixuana jamoasi sharafini himoya qilayotgan Mora qisqa vaqt ichida terma jamoada 12 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi. Uning maydon markazidagi turli nuqtalarda birdek samarali oʻynay olishi va oʻyinni oʻqish qobiliyati mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Futbolchining agenti Rafaela Pimenta oʻz mijozini eng munosib va rivojlanish uchun qulay jamoaga joylashtirish niyatida ekanini maʼlum qilgan.
Meksikalik iqtidorning transferi bilan bogʻliq vaziyatda ayrim huquqiy jihatlar ham mavjud. FIFA qoidalariga koʻra, Mora 18 yoshga toʻlmaguncha xorij klubi bilan rasmiy shartnoma imzolay olmaydi. U oktyabr oyida balogʻat yoshiga yetadi, bu esa Liverpul yoki boshqa daʼvogarlarga qishki transfer oynasida yoki kelgusi mavsum uchun oldindan kelishuv tuzish imkonini beradi.
Liverpul rahbariyati Gilberto Morani jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida koʻrmoqda. Klubning yosh iqtidorlarni izlab topish va ularni jahon darajasidagi yulduzga aylantirish borasidagi strategiyasi ushbu transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshiradi. Agar kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, Mora yaqin yillar ichida APLning eng yorqin legionerlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…