Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqda

·26·Sport
Liverpul Meksika futboli iqtidori Gilberto Mora transferiga yaqinlashmoqda

Angliyaning Liverpul klubi Meksika futbolining yangi yulduzi, 17 yoshli Gilberto Mora transferi boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Dunyo futbolidagi eng iqtidorli oʻsmirlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yarim himoyachi oʻzining yorqin oʻyinlari bilan Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiborini tortdi. Mersisaydliklar safida toʻp surayotgan tajribali yarim himoyachi Alexis Mac Allister ham ushbu ehtimoliy transfer haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Claro Sports telekanaliga bergan intervyusida Mac Allister yosh iqtidorning Anfieldga kelishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Argentinalik futbolchi hozircha aniq maʼlumotga ega emasligini aytsa-da, klubning qiziqishini yuqori baholadi. "Agar uni Liverpul bilan bogʻlashayotgan boʻlsa, demak u haqiqatan ham ajoyib futbolchi. Bunday darajadagi klublar bejizga nomzod tanlamaydi", — deb taʼkidladi Mac Allister.

Yevropa grandlari oʻrtasidagi poyga

Gilberto Mora uchun kurashda faqat Liverpul emas, balki Angliya Premer-ligasining boshqa bir vakili — Arsenal ham faol ishtirok etmoqda. Shuningdek, Ispaniya gigantlari Real Madrid va Barselona ham futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Avvalroq Manchester Yunayted ham ushbu poygada qatnashayotgan edi, biroq transfer narxining 34 million funt sterlingdan (taxminan 45 million dollar) oshib ketishi sababli "qizil iblislar" bu rejadan voz kechishga qaror qilishgan.

Hozirda Meksikaning Klub Tixuana jamoasi sharafini himoya qilayotgan Mora qisqa vaqt ichida terma jamoada 12 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi. Uning maydon markazidagi turli nuqtalarda birdek samarali oʻynay olishi va oʻyinni oʻqish qobiliyati mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Futbolchining agenti Rafaela Pimenta oʻz mijozini eng munosib va rivojlanish uchun qulay jamoaga joylashtirish niyatida ekanini maʼlum qilgan.

Meksikalik iqtidorning transferi bilan bogʻliq vaziyatda ayrim huquqiy jihatlar ham mavjud. FIFA qoidalariga koʻra, Mora 18 yoshga toʻlmaguncha xorij klubi bilan rasmiy shartnoma imzolay olmaydi. U oktyabr oyida balogʻat yoshiga yetadi, bu esa Liverpul yoki boshqa daʼvogarlarga qishki transfer oynasida yoki kelgusi mavsum uchun oldindan kelishuv tuzish imkonini beradi.

Liverpul rahbariyati Gilberto Morani jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida koʻrmoqda. Klubning yosh iqtidorlarni izlab topish va ularni jahon darajasidagi yulduzga aylantirish borasidagi strategiyasi ushbu transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshiradi. Agar kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, Mora yaqin yillar ichida APLning eng yorqin legionerlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

LiverpulGilberto MoraTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiNeymar 2030-yilgi jahon chempionatida oʻynashi mumkin: Braziliyalik murabbiy kutilmagan bayonot berdiBugun, 21:59Klod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaKlod Makelele: Kylian Mbappe zamonamizning Ronaldo Nazariosiga aylanmoqdaBugun, 21:51Xabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiXabi Alonso Chelsi strategiyasini oʻzgartiradi: Jamoa Cole Palmer atrofida quriladiBugun, 21:38Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Bugun, 21:33FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!FIFAda katta isyon: Yevropa federatsiyalari Infantinoga qarshi birlashmoqda!Bugun, 21:25Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Mourinyu “Real”ni o‘zgartirmoqchi: yangi sxema ma’lum bo‘ldi...Bugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi