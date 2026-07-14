JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 yarimfinalining eng kutilgan o‘yinlaridan biri — Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.
Finalga bir qadam: ikki gigant maydonga chiqadi
Bu o‘yinda g‘olib jamoa Jahon chempionati finaliga yo‘l oladi. Shuning uchun Fransiya ham, Ispaniya ham eng kuchli tarkiblaridan foydalanishga qaror qilgan.
Bir tomonda Kilian Mbappe yetakchiligidagi Fransiya, ikkinchi tomonda esa Lamin Yamal, Rodri va Dani Olmo kabi futbolchilarga tayanadigan Ispaniya.
Bu shunchaki yarimfinal emas — bu finalga teng bahs.
Ispaniya tarkibi: Yamal va Oyarsabal hujumda
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente hujumda Mikel Oyarsabal, Lamin Yamal va Aleks Bayenaga ishonch bildirdi.
Yarimhimoyada Rodri, Dani Olmo va Fabian Ruis harakat qiladi. Himoya chizig‘ida esa Kukurelya, Lyaport, Pau Kubarsi va Pedro Porro maydonga tushadi.
Ispaniya asosiy tarkibi:
Pozitsiya
Futbolchi
Darvozabon
Unai Simon
Himoya
Pedro Porro, Pau Kubarsi, Lyaport, Kukurelya
Yarimhimoya
Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruis
Hujum
Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal, Aleks Bayena
Ispaniyaning rejasi tushunarli: to‘p nazorati, tez pas almashinuvi va Yamal orqali qanotda xavf yaratish.
Fransiya tarkibi: Mbappe startda
Fransiya terma jamoasi ham asosiy yulduzlarini maydonga tashlamoqda. Kilian Mbappe hujum markazida harakat qiladi.
Uning ortida Bredli Barkola, Maykl Olise va Usmon Dembele joylashgan. Markazda Adriyen Rabo va Oreliyen Chuameni juftligi harakat qiladi.
Fransiya asosiy tarkibi:
Pozitsiya
Futbolchi
Darvozabon
Mayk Menyan
Himoya
Jyul Kunde, Vilyam Saliba, Dayo Upamekano, Lyuka Din
Yarimhimoya
Oreliyen Chuameni, Adriyen Rabo
Hujum
Usmon Dembele, Maykl Olise, Bredli Barkola, Kilian Mbappe
Fransiyaning eng katta quroli — tezlik. Mbappe, Dembele va Barkola Ispaniya himoyasi ortidagi bo‘sh zonalarni izlaydi.
Asosiy duel: Mbappe va Yamal
Bu yarimfinalning markaziy intrigalaridan biri — Mbappe va Yamal qarama-qarshiligi.
Mbappe Fransiyaning asosiy yetakchisi. U har qanday vaziyatda gol urishi, pas berishi yoki raqib himoyasini bir o‘zi parchalab yuborishi mumkin.
Yamal esa Ispaniyaning eng xavfli yosh yulduzlaridan biri. Uning qanotdagi harakatlari, driblingi va kutilmagan qarorlari Fransiya himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Bu yerda avlodlar to‘qnashuvi ham bor: Mbappe — allaqachon katta yulduz, Yamal esa jahon futbolida yangi davr ramziga aylanmoqda.
O‘yin qayerda hal bo‘lishi mumkin?
Bu bahsda markaziy yarimhimoya katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Ispaniyada Rodri o‘yin tempini ushlab turishi kerak. Fransiyada esa Chuameni va Rabo Ispaniyaning pas almashinuvini buzishga harakat qiladi.
Kalit nuqta
Nima hal qiladi?
Rodri — Chuameni dueli
markazda kim ustunlik qiladi?
Yamal — Din qanoti
Ispaniya xavf yarata oladimi?
Mbappe — Kubarsi/Lyaport
Fransiya tez hujumda qanday foydalanadi?
Olise va Dembele
Ispaniya himoyasini qanotdan ochish imkoniyati
Agar Ispaniya to‘pni uzoq ushlab, Fransiyani himoyada qoldirsa, o‘yin de la Fuente rejasi bo‘yicha ketadi. Agar Fransiya tezkor qarshi hujumlar uchun maydon topsa, Ispaniyaga juda qiyin bo‘ladi.
Birinchi finalchi nomi aniqlanadi
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yin 00:00 da boshlanadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.
Ispaniya amaldagi Yevropa chempioni sifatida o‘z kuchini jahon sahnasida isbotlashni istaydi. Fransiya esa yana bir bor finalga chiqib, katta turnirlardagi barqarorligini ko‘rsatmoqchi.
Bu o‘yinda yulduzlar ko‘p. Ammo yarimfinalda ba’zan eng katta nom emas, eng to‘g‘ri qaror g‘alabani olib keladi.
Sizningcha, finalga kim chiqadi — Mbappe yetakchiligidagi Fransiyami yoki Yamal boshlagan Ispaniyami?
…