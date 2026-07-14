JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·58·Sport
JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

JCH-2026 yarimfinalining eng kutilgan o‘yinlaridan biri — Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.

Finalga bir qadam: ikki gigant maydonga chiqadi

Bu o‘yinda g‘olib jamoa Jahon chempionati finaliga yo‘l oladi. Shuning uchun Fransiya ham, Ispaniya ham eng kuchli tarkiblaridan foydalanishga qaror qilgan.

Bir tomonda Kilian Mbappe yetakchiligidagi Fransiya, ikkinchi tomonda esa Lamin Yamal, Rodri va Dani Olmo kabi futbolchilarga tayanadigan Ispaniya.

Bu shunchaki yarimfinal emas — bu finalga teng bahs.

Ispaniya tarkibi: Yamal va Oyarsabal hujumda

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente hujumda Mikel Oyarsabal, Lamin Yamal va Aleks Bayenaga ishonch bildirdi.

Yarimhimoyada Rodri, Dani Olmo va Fabian Ruis harakat qiladi. Himoya chizig‘ida esa Kukurelya, Lyaport, Pau Kubarsi va Pedro Porro maydonga tushadi.

Ispaniya asosiy tarkibi:

Pozitsiya

Futbolchi

Darvozabon

Unai Simon

Himoya

Pedro Porro, Pau Kubarsi, Lyaport, Kukurelya

Yarimhimoya

Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruis

Hujum

Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal, Aleks Bayena

Ispaniyaning rejasi tushunarli: to‘p nazorati, tez pas almashinuvi va Yamal orqali qanotda xavf yaratish.

Fransiya tarkibi: Mbappe startda

Fransiya terma jamoasi ham asosiy yulduzlarini maydonga tashlamoqda. Kilian Mbappe hujum markazida harakat qiladi.

Uning ortida Bredli Barkola, Maykl Olise va Usmon Dembele joylashgan. Markazda Adriyen Rabo va Oreliyen Chuameni juftligi harakat qiladi.

Fransiya asosiy tarkibi:

Pozitsiya

Futbolchi

Darvozabon

Mayk Menyan

Himoya

Jyul Kunde, Vilyam Saliba, Dayo Upamekano, Lyuka Din

Yarimhimoya

Oreliyen Chuameni, Adriyen Rabo

Hujum

Usmon Dembele, Maykl Olise, Bredli Barkola, Kilian Mbappe

Fransiyaning eng katta quroli — tezlik. Mbappe, Dembele va Barkola Ispaniya himoyasi ortidagi bo‘sh zonalarni izlaydi.

Asosiy duel: Mbappe va Yamal

Bu yarimfinalning markaziy intrigalaridan biri — Mbappe va Yamal qarama-qarshiligi.

Mbappe Fransiyaning asosiy yetakchisi. U har qanday vaziyatda gol urishi, pas berishi yoki raqib himoyasini bir o‘zi parchalab yuborishi mumkin.

Yamal esa Ispaniyaning eng xavfli yosh yulduzlaridan biri. Uning qanotdagi harakatlari, driblingi va kutilmagan qarorlari Fransiya himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Bu yerda avlodlar to‘qnashuvi ham bor: Mbappe — allaqachon katta yulduz, Yamal esa jahon futbolida yangi davr ramziga aylanmoqda.

O‘yin qayerda hal bo‘lishi mumkin?

Bu bahsda markaziy yarimhimoya katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Ispaniyada Rodri o‘yin tempini ushlab turishi kerak. Fransiyada esa Chuameni va Rabo Ispaniyaning pas almashinuvini buzishga harakat qiladi.

Kalit nuqta

Nima hal qiladi?

Rodri — Chuameni dueli

markazda kim ustunlik qiladi?

Yamal — Din qanoti

Ispaniya xavf yarata oladimi?

Mbappe — Kubarsi/Lyaport

Fransiya tez hujumda qanday foydalanadi?

Olise va Dembele

Ispaniya himoyasini qanotdan ochish imkoniyati

Agar Ispaniya to‘pni uzoq ushlab, Fransiyani himoyada qoldirsa, o‘yin de la Fuente rejasi bo‘yicha ketadi. Agar Fransiya tezkor qarshi hujumlar uchun maydon topsa, Ispaniyaga juda qiyin bo‘ladi.

Birinchi finalchi nomi aniqlanadi

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yin 00:00 da boshlanadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.

Ispaniya amaldagi Yevropa chempioni sifatida o‘z kuchini jahon sahnasida isbotlashni istaydi. Fransiya esa yana bir bor finalga chiqib, katta turnirlardagi barqarorligini ko‘rsatmoqchi.

Bu o‘yinda yulduzlar ko‘p. Ammo yarimfinalda ba’zan eng katta nom emas, eng to‘g‘ri qaror g‘alabani olib keladi.

Sizningcha, finalga kim chiqadi — Mbappe yetakchiligidagi Fransiyami yoki Yamal boshlagan Ispaniyami?

FranceSpainKylian MbappéLamine YamalRodri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodItaliya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodKecha, 23:36JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiKecha, 23:33O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Kecha, 23:31Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:07Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:40Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?Kecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi