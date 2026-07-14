Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?

·45·Sport
Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?

Angliya milliy jamoasi JCH-2026 yarimfinaliga chiqqanidan keyin Jud Bellinghem atrofidagi maqtovlar yanada kuchaydi. “Manchester Yunayted” sobiq himoyachisi Gari Nevill uning mundialdagi o‘yinini “fenomenal” deb atab, Angliyadagi bolalar endi Bellinghem bo‘lishni orzu qilayotganini aytdi.

“Har bir bola Jud bo‘lishni orzu qilmoqda”

Gari Nevill Bellinghemning ta’siri faqat maydon bilan cheklanib qolmayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Jud Angliyada yangi avlod uchun haqiqiy qahramonga aylanmoqda.

“Qizlarim 16 va 17 yoshda, ular futbolni juda yaxshi ko‘radi va Bellinghemning o‘yinidan hayratda. Ular uchun Jud chinakam qahramon. Hozir Angliyadagi har bir bolakay jahon chempionatini tomosha qilmoqda va Jud Bellinghem bo‘lishni orzu qilmoqda”, — dedi Nevill.

Bu gaplar Bellinghemning hozirgi maqomini yaxshi ko‘rsatadi: u faqat gol urayotgan futbolchi emas, balki Angliya futbolida yangi timsolga aylanmoqda.

6 gol va yarimfinal yo‘li

Bellinghem JCH-2026da Angliyaning eng muhim futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi. U musobaqada 6 ta gol urdi va jamoani yarimfinalga olib chiqishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Nevillning fikricha, bu yerda gap faqat gollar haqida emas. Bellinghem maydonda hujumda ham, himoyada ham katta hajmda ish bajarmoqda.

Bellinghemning roli

Angliya uchun ahamiyati

Gollar

jamoani qiyin vaziyatlarda qutqarmoqda

Hujumdagi harakat

raqib himoyasini bosimda ushlab turmoqda

Himoyadagi yordam

markazda muvozanat yaratmoqda

Liderlik

jamoa ruhiyatiga ta’sir qilmoqda

Shuning uchun Nevill uni “dunyo futboli cho‘qqisiga chiqqan” futbolchi sifatida baholamoqda.

“Sayyoraning eng yaxshi yarimhimoyachisi”

Nevill Bellinghem haqida gapirar ekan, juda katta ta’rif ishlatdi.

“Biz sayyoramizning eng yaxshi yarimhimoyachisi o‘yiniga guvoh bo‘lyapmiz”, — dedi u.

Bu baho shunchaki hissiyot emas. Bellinghemning hozirgi turniri unga bunday maqomni da’vo qilish imkonini bermoqda. U gol uradi, pressing qiladi, to‘pni olib yuradi, hujumga qo‘shiladi va kerak paytda himoyaga qaytib, markazni yopadi.

Oddiy qilib aytganda, Bellinghem hozir “yarimhimoyachi” degan so‘zning to‘liq komplektatsiyasidagi versiyasidek ko‘rinmoqda.

Keyn yordami ham unutilmadi

Nevill Bellinghemning Angliyani deyarli bir o‘zi yarimfinalgacha yetaklaganini aytdi, ammo Harri Keynning rolini ham alohida ta’kidladi.

Bu muhim nuqta. Chunki Bellinghem qanchalik yorqin ko‘rinmasin, Angliyaning hozirgi muvaffaqiyati faqat bir futbolchiga bog‘liq emas. Keyn hujumda tajriba, yetakchilik va hal qiluvchi vaziyatlarda sovuqqonlik bermoqda.

Bellinghem — energiya va portlash. Keyn — tajriba va gol sezgisi. Angliya uchun bu ikkilik yarimfinal oldidan eng katta umid manbai bo‘lib turibdi.

Bellinghem Angliyani o‘zgartirdimi?

Angliya ko‘p yillar davomida katta turnirlarda iqtidorli tarkibga ega bo‘lib, lekin hal qiluvchi bosqichlarda yetarli darajada “yulduz lahzasi”ni topa olmagan.

Hozir esa Bellinghem aynan shu bo‘shliqni to‘ldirmoqda. U maydonda faqat yaxshi o‘ynamayapti — o‘yinni o‘z atrofida aylantirmoqda.

Bunday futbolchilar turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Ular bir pas, bir zarba yoki bir bosim harakati bilan butun jamoaga ishonch beradi.

Yarimfinalda e’tibor yana Judda bo‘ladi

Angliya yarimfinalgacha yetib keldi va endi Bellinghemdan kutilayotgan bosim yanada ortadi.

Bu bosqichda raqiblar uni qattiqroq yopishga harakat qiladi. Unga kamroq vaqt, kamroq maydon va ko‘proq jismoniy bosim beriladi. Ammo aynan shunday o‘yinlarda haqiqiy yetakchilar ajralib chiqadi.

Bellinghem uchun bu yarimfinal faqat yana bir o‘yin emas. Bu uning Angliya tarixidagi maqomini yanada mustahkamlashi mumkin bo‘lgan imkoniyat.

Angliya yangi yulduzini topdi

Gari Nevillning so‘zlari Angliyadagi umumiy kayfiyatni ifoda etmoqda: Bellinghem endi shunchaki iqtidorli futbolchi emas, balki milliy umidga aylangan.

Uning 6 goli, ikki tomonlama o‘yini va maydondagi yetakchiligi Angliyani yarimfinalga olib keldi. Endi esa butun mamlakat undan yana bir katta lahzani kutmoqda.

Savol bitta: Jud Bellinghem Angliyani finalgacha olib bora oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodItaliya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodKecha, 23:36JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiKecha, 23:33O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Kecha, 23:31Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:07JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi