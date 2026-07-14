Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?
Angliya milliy jamoasi JCH-2026 yarimfinaliga chiqqanidan keyin Jud Bellinghem atrofidagi maqtovlar yanada kuchaydi. “Manchester Yunayted” sobiq himoyachisi Gari Nevill uning mundialdagi o‘yinini “fenomenal” deb atab, Angliyadagi bolalar endi Bellinghem bo‘lishni orzu qilayotganini aytdi.
“Har bir bola Jud bo‘lishni orzu qilmoqda”
Gari Nevill Bellinghemning ta’siri faqat maydon bilan cheklanib qolmayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Jud Angliyada yangi avlod uchun haqiqiy qahramonga aylanmoqda.
“Qizlarim 16 va 17 yoshda, ular futbolni juda yaxshi ko‘radi va Bellinghemning o‘yinidan hayratda. Ular uchun Jud chinakam qahramon. Hozir Angliyadagi har bir bolakay jahon chempionatini tomosha qilmoqda va Jud Bellinghem bo‘lishni orzu qilmoqda”, — dedi Nevill.
Bu gaplar Bellinghemning hozirgi maqomini yaxshi ko‘rsatadi: u faqat gol urayotgan futbolchi emas, balki Angliya futbolida yangi timsolga aylanmoqda.
6 gol va yarimfinal yo‘li
Bellinghem JCH-2026da Angliyaning eng muhim futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi. U musobaqada 6 ta gol urdi va jamoani yarimfinalga olib chiqishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Nevillning fikricha, bu yerda gap faqat gollar haqida emas. Bellinghem maydonda hujumda ham, himoyada ham katta hajmda ish bajarmoqda.
Bellinghemning roli
Angliya uchun ahamiyati
Gollar
jamoani qiyin vaziyatlarda qutqarmoqda
Hujumdagi harakat
raqib himoyasini bosimda ushlab turmoqda
Himoyadagi yordam
markazda muvozanat yaratmoqda
Liderlik
jamoa ruhiyatiga ta’sir qilmoqda
Shuning uchun Nevill uni “dunyo futboli cho‘qqisiga chiqqan” futbolchi sifatida baholamoqda.
“Sayyoraning eng yaxshi yarimhimoyachisi”
Nevill Bellinghem haqida gapirar ekan, juda katta ta’rif ishlatdi.
“Biz sayyoramizning eng yaxshi yarimhimoyachisi o‘yiniga guvoh bo‘lyapmiz”, — dedi u.
Bu baho shunchaki hissiyot emas. Bellinghemning hozirgi turniri unga bunday maqomni da’vo qilish imkonini bermoqda. U gol uradi, pressing qiladi, to‘pni olib yuradi, hujumga qo‘shiladi va kerak paytda himoyaga qaytib, markazni yopadi.
Oddiy qilib aytganda, Bellinghem hozir “yarimhimoyachi” degan so‘zning to‘liq komplektatsiyasidagi versiyasidek ko‘rinmoqda.
Keyn yordami ham unutilmadi
Nevill Bellinghemning Angliyani deyarli bir o‘zi yarimfinalgacha yetaklaganini aytdi, ammo Harri Keynning rolini ham alohida ta’kidladi.
Bu muhim nuqta. Chunki Bellinghem qanchalik yorqin ko‘rinmasin, Angliyaning hozirgi muvaffaqiyati faqat bir futbolchiga bog‘liq emas. Keyn hujumda tajriba, yetakchilik va hal qiluvchi vaziyatlarda sovuqqonlik bermoqda.
Bellinghem — energiya va portlash. Keyn — tajriba va gol sezgisi. Angliya uchun bu ikkilik yarimfinal oldidan eng katta umid manbai bo‘lib turibdi.
Bellinghem Angliyani o‘zgartirdimi?
Angliya ko‘p yillar davomida katta turnirlarda iqtidorli tarkibga ega bo‘lib, lekin hal qiluvchi bosqichlarda yetarli darajada “yulduz lahzasi”ni topa olmagan.
Hozir esa Bellinghem aynan shu bo‘shliqni to‘ldirmoqda. U maydonda faqat yaxshi o‘ynamayapti — o‘yinni o‘z atrofida aylantirmoqda.
Bunday futbolchilar turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Ular bir pas, bir zarba yoki bir bosim harakati bilan butun jamoaga ishonch beradi.
Yarimfinalda e’tibor yana Judda bo‘ladi
Angliya yarimfinalgacha yetib keldi va endi Bellinghemdan kutilayotgan bosim yanada ortadi.
Bu bosqichda raqiblar uni qattiqroq yopishga harakat qiladi. Unga kamroq vaqt, kamroq maydon va ko‘proq jismoniy bosim beriladi. Ammo aynan shunday o‘yinlarda haqiqiy yetakchilar ajralib chiqadi.
Bellinghem uchun bu yarimfinal faqat yana bir o‘yin emas. Bu uning Angliya tarixidagi maqomini yanada mustahkamlashi mumkin bo‘lgan imkoniyat.
Angliya yangi yulduzini topdi
Gari Nevillning so‘zlari Angliyadagi umumiy kayfiyatni ifoda etmoqda: Bellinghem endi shunchaki iqtidorli futbolchi emas, balki milliy umidga aylangan.
Uning 6 goli, ikki tomonlama o‘yini va maydondagi yetakchiligi Angliyani yarimfinalga olib keldi. Endi esa butun mamlakat undan yana bir katta lahzani kutmoqda.
Savol bitta: Jud Bellinghem Angliyani finalgacha olib bora oladimi?
…