Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildi
Google DeepMind bosh direktori Demis Hassabis sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi eng ilgʻor modellarni tartibga solish va ularning xavfsizligini taʼminlash maqsadida yangi xalqaro standartlar organini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu taklif texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki u AI rivojlanishini cheklash emas, balki uni masʼuliyatli tarzda boshqarishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hassabis oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida eʼlon qilgan "Frontier AI uchun asos va yangi davrning boshlanishi" nomli maqolasida AQSH moliya tizimidagi FINRA (Moliya sanoatini tartibga solish organi) modeliga oʻxshash tizimni joriy etishni taklif qildi. Uning fikricha, bunday organ yangi modellarni bozorga chiqarishdan oldin sinovdan oʻtkazishi va ularni eʼlon qilish boʻyicha eng yaxshi tajribalarni ishlab chiqishi lozim.
Yangi nazorat mexanizmi qanday ishlaydi?Taklif etilayotgan tizimga koʻra, Google, OpenAI va Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar oʻzlarining eng kuchli modellarini ommaga taqdim etishdan 30 kun oldin ushbu standartlar organiga koʻrib chiqish uchun ixtiyoriy ravishda topshiradilar. Agar baholash protokoli oʻzining samaradorligini isbotlasa, kelajakda bu jarayon majburiy tus olishi va AQSH bozorida AI modellarini joylashtirish uchun asosiy shartga aylanishi mumkin.
Hassabisning taʼkidlashicha, ushbu organ nafaqat chiqarilishdan oldingi tekshiruvlar, balki modellarni ishga tushirgandan keyin aniqlangan muhim zaifliklarni bartaraf etish ustida ham laboratoriyalar bilan hamkorlikda ishlaydi. Bu hozirda AQSH hukumati tomonidan Anthropic va OpenAI modellarida oʻtkazilayotgan ad hoc (maxsus) tekshiruvlardan ancha mukammalroq yondashuvdir.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, amaldagi hukumat tekshiruvlari texnik ekspertiza yetishmasligi va qarorlar qabul qilish jarayonining shaffof emasligi sababli keskin tanqid qilinmoqda. Yangi taklif etilayotgan tashkilot esa hukumat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi, biroq bevosita AI sanoati tomonidan moliyalashtiriladi va mustaqil ravishda faoliyat yuritadi.
Sanoat va hukumat oʻrtasidagi muvozanatAI sohasini tartibga solish masalasi texnologiya gigantlari va AQSHning yangi maʼmuriyati oʻrtasida bahsli mavzu boʻlib qolmoqda. Yaqinda Oq uyning AI boʻyicha maslahatchisi Sriram Krishnan ijroiya hokimiyati tarkibida AI uchun alohida nazorat agentligi (masalan, FDA kabi) tuzilmasligini maʼlum qilgan edi. Hassabis taklif qilayotgan oʻz-oʻzini tartibga soluvchi tashkilot modeli esa ushbu siyosiy qarashlarga mos kelishi mumkin.
Demis Hassabis ushbu organda quyidagi mutaxassislar faoliyat yuritishini tasavvur qilmoqda:
- Ochiq kodli (open-source) dasturiy taʼminot vakillari;
- Sanoat ichidagi yuqori malakali texnik ekspertlar;
- AI xavfsizligi boʻyicha ixtisoslashgan mustaqil guruhlar.
"Ushbu yondashuvning kuchi shundaki, u texnik jihatdan mukammal boʻlishi bilan birga, innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi va masʼuliyatli xatti-harakatlarni ragʻbatlantiradi", — deb yozadi DeepMind rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, tizim sohadagi tezkor oʻzgarishlarga moslashuvchan boʻlib, xavf darajasi oshgan sari nazorat choralarini ham kuchaytirib borish imkonini beradi.
Ushbu tashabbus amalga oshsa, u jahon miqyosida sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha birinchi real va samarali standartga aylanishi mumkin. Bu esa nafaqat texnologiya kompaniyalari, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham AI tizimlarining ishonchliligini kafolatlaydi.
…