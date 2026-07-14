Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildi

·27·Texno
Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildi

Google DeepMind bosh direktori Demis Hassabis sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi eng ilgʻor modellarni tartibga solish va ularning xavfsizligini taʼminlash maqsadida yangi xalqaro standartlar organini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu taklif texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki u AI rivojlanishini cheklash emas, balki uni masʼuliyatli tarzda boshqarishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hassabis oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida eʼlon qilgan "Frontier AI uchun asos va yangi davrning boshlanishi" nomli maqolasida AQSH moliya tizimidagi FINRA (Moliya sanoatini tartibga solish organi) modeliga oʻxshash tizimni joriy etishni taklif qildi. Uning fikricha, bunday organ yangi modellarni bozorga chiqarishdan oldin sinovdan oʻtkazishi va ularni eʼlon qilish boʻyicha eng yaxshi tajribalarni ishlab chiqishi lozim.

Yangi nazorat mexanizmi qanday ishlaydi?

Taklif etilayotgan tizimga koʻra, Google, OpenAI va Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar oʻzlarining eng kuchli modellarini ommaga taqdim etishdan 30 kun oldin ushbu standartlar organiga koʻrib chiqish uchun ixtiyoriy ravishda topshiradilar. Agar baholash protokoli oʻzining samaradorligini isbotlasa, kelajakda bu jarayon majburiy tus olishi va AQSH bozorida AI modellarini joylashtirish uchun asosiy shartga aylanishi mumkin.

Hassabisning taʼkidlashicha, ushbu organ nafaqat chiqarilishdan oldingi tekshiruvlar, balki modellarni ishga tushirgandan keyin aniqlangan muhim zaifliklarni bartaraf etish ustida ham laboratoriyalar bilan hamkorlikda ishlaydi. Bu hozirda AQSH hukumati tomonidan Anthropic va OpenAI modellarida oʻtkazilayotgan ad hoc (maxsus) tekshiruvlardan ancha mukammalroq yondashuvdir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, amaldagi hukumat tekshiruvlari texnik ekspertiza yetishmasligi va qarorlar qabul qilish jarayonining shaffof emasligi sababli keskin tanqid qilinmoqda. Yangi taklif etilayotgan tashkilot esa hukumat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi, biroq bevosita AI sanoati tomonidan moliyalashtiriladi va mustaqil ravishda faoliyat yuritadi.

Sanoat va hukumat oʻrtasidagi muvozanat

AI sohasini tartibga solish masalasi texnologiya gigantlari va AQSHning yangi maʼmuriyati oʻrtasida bahsli mavzu boʻlib qolmoqda. Yaqinda Oq uyning AI boʻyicha maslahatchisi Sriram Krishnan ijroiya hokimiyati tarkibida AI uchun alohida nazorat agentligi (masalan, FDA kabi) tuzilmasligini maʼlum qilgan edi. Hassabis taklif qilayotgan oʻz-oʻzini tartibga soluvchi tashkilot modeli esa ushbu siyosiy qarashlarga mos kelishi mumkin.

Demis Hassabis ushbu organda quyidagi mutaxassislar faoliyat yuritishini tasavvur qilmoqda:

  • Ochiq kodli (open-source) dasturiy taʼminot vakillari;
  • Sanoat ichidagi yuqori malakali texnik ekspertlar;
  • AI xavfsizligi boʻyicha ixtisoslashgan mustaqil guruhlar.

"Ushbu yondashuvning kuchi shundaki, u texnik jihatdan mukammal boʻlishi bilan birga, innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi va masʼuliyatli xatti-harakatlarni ragʻbatlantiradi", — deb yozadi DeepMind rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, tizim sohadagi tezkor oʻzgarishlarga moslashuvchan boʻlib, xavf darajasi oshgan sari nazorat choralarini ham kuchaytirib borish imkonini beradi.

Ushbu tashabbus amalga oshsa, u jahon miqyosida sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha birinchi real va samarali standartga aylanishi mumkin. Bu esa nafaqat texnologiya kompaniyalari, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham AI tizimlarining ishonchliligini kafolatlaydi.

GoogleDeepMindSunʼiy IntellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiElon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiKecha, 23:56Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiKecha, 23:54Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiSamsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiKecha, 23:29HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiHMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiKecha, 22:53Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi