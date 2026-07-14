Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindi

·82·Sport
Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindi

Jahon chempionati pley-off bosqichi yarim finalida Fransiya va Ispaniya 15 iyul kuni 00:00 da maydonga tushadi. Har ikki terma jamoa uchun 4-2-3-1 sxemasi ko‘rsatilgan. Fransiya va Ispaniyaning asosiy tarkibi ma’lum qilingan, ammo zaxiralar, bosh murabbiylar va stadion nomi ro‘yxatda berilmagan. FIFA reytingida Ispaniya 2-o‘rinda, Fransiya esa 3-o‘rinda turibdi.

Fransiya darvozasini Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Jyul Kunde, Dayo Upamekano, Uilyam Saliba va Lyuka Din joy olgan. Yarim himoyada Orelen Chuameni va Adriyen Rabo harakat qiladi. Oldingi chiziqda Usmon Dembele, Kilian Mbappe, Maykl Olise va Bredli Barkola o‘yinga tayyor turibdi.

Ispaniya tarkibida darvozabon sifatida Unay Simon ko‘rsatilgan. Himoyada Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Lyaport va Mark Kukurelya maydonga tushishi kutilmoqda. Yarim himoyada Aleks Baena, Rodri va Pedri bor. Hujumda Lamin Yamal, Dani Olmo va Mikel Oyarsabal o‘ynaydi.

Uchrashuvda ikki jamoa ham bir xil taktik tizimdan foydalanishi mumkin. Fransiya hujumda Mbappe, Dembele va Barkolaga tayanadi, Ispaniya esa Rodri, Pedri va Yamal ishtirokida to‘p nazoratiga urg‘u berishi kutilmoqda.

FransiyaIspaniyaMbappeRodriYamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodItaliya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzodKecha, 23:36JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiKecha, 23:33O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Kecha, 23:31Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:07JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:46Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?Gari Nevill hayratda: Angliyaning yangi qahramoni kim?Kecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi