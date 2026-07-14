Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindi
Jahon chempionati pley-off bosqichi yarim finalida Fransiya va Ispaniya 15 iyul kuni 00:00 da maydonga tushadi. Har ikki terma jamoa uchun 4-2-3-1 sxemasi ko‘rsatilgan. Fransiya va Ispaniyaning asosiy tarkibi ma’lum qilingan, ammo zaxiralar, bosh murabbiylar va stadion nomi ro‘yxatda berilmagan. FIFA reytingida Ispaniya 2-o‘rinda, Fransiya esa 3-o‘rinda turibdi.
Fransiya darvozasini Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Jyul Kunde, Dayo Upamekano, Uilyam Saliba va Lyuka Din joy olgan. Yarim himoyada Orelen Chuameni va Adriyen Rabo harakat qiladi. Oldingi chiziqda Usmon Dembele, Kilian Mbappe, Maykl Olise va Bredli Barkola o‘yinga tayyor turibdi.
Ispaniya tarkibida darvozabon sifatida Unay Simon ko‘rsatilgan. Himoyada Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Lyaport va Mark Kukurelya maydonga tushishi kutilmoqda. Yarim himoyada Aleks Baena, Rodri va Pedri bor. Hujumda Lamin Yamal, Dani Olmo va Mikel Oyarsabal o‘ynaydi.
Uchrashuvda ikki jamoa ham bir xil taktik tizimdan foydalanishi mumkin. Fransiya hujumda Mbappe, Dembele va Barkolaga tayanadi, Ispaniya esa Rodri, Pedri va Yamal ishtirokida to‘p nazoratiga urg‘u berishi kutilmoqda.
…