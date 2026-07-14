Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...

·47·Dunyo
Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...

Ukrainada siyosiy sahnada yirik o‘zgarish yuz berdi: Verxovnaya rada bosh vazir Yuliya Sviridenkoning iste’fosini qo‘llab-quvvatladi. Bu qaror bilan birga mamlakat hukumati ham iste’foga chiqadi, ammo yangi bosh vazir tayinlanguniga qadar davlat boshqaruvi vaqtincha davom ettiriladi.

258 deputat iste’foni qo‘lladi

Ukraina parlamentida Yuliya Sviridenkoning bosh vazir lavozimidan ketishi bo‘yicha ovoz berish o‘tkazildi. “Suspilne” ma’lumotiga ko‘ra, uning iste’fosini 258 deputat yoqlab ovoz bergan.

Ukraina qonunchiligiga muvofiq, bosh vazir iste’foga chiqsa, butun hukumat ham iste’foga chiqadi. Shu sababli Sviridenko bilan birga Vazirlar mahkamasi tarkibi ham o‘z vakolatlarini topshiradi.

Bu Zelenskiy prezidentligi davrida hukumat rahbari almashishining navbatdagi holati bo‘ldi.

Yangi bosh vazir 16 iyulda saylanishi mumkin

Ukraina deputatlari yangi bosh vazirni 16 iyul kuni saylashni rejalashtirmoqda. Yangi rahbar tayinlanguniga qadar hukumatni bosh vazir o‘rinbosari Denis Shmigal vaqtincha boshqarishi aytilmoqda.

Masala

Hozirgi holat

Iste’foga chiqqan rahbar

Yuliya Sviridenko

Qarorni qo‘llagan deputatlar

258 nafar

Hukumat holati

to‘liq iste’foga chiqadi

Vaqtincha boshqaruv

Denis Shmigal

Yangi bosh vazir ovozi

16 iyul kuni kutilmoqda

Bu jarayon Ukraina uchun oddiy kadrlar almashinuvi emas. Mamlakat urush sharoitida, energetika xavflari va qishga tayyorgarlik bosimi ostida turibdi.

Sviridenko nima dedi?

Yuliya Sviridenko iste’fo arafasida hukumatning asosiy vazifalaridan biri Rossiyaning doimiy hujumlari sharoitida qishdan omon o‘tish bo‘lganini ta’kidladi.

“Bir yil avval bo‘lgani kabi, hukumatning asosiy vazifasi Rossiyaning doimiy hujumlari sharoitida qishdan omon qolish bo‘ladi. O‘tgan yili ham ruslar bizni muzlatishni xohlagandi. Ular buni uddalay olmadi”, — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina kelgusi qishga tayyorgarlik ko‘rish uchun barcha hududlar barqarorligini ta’minlash rejalarini tasdiqlagan va ular har kuni amalga oshirilmoqda.

Bir yilga yetmagan hukumat

Sviridenko Ukraina hukumatini bir yildan kamroq vaqt boshqardi. U 2025 yil iyul oyi o‘rtalarida bosh vazir lavozimiga kirishgan edi.

Shu qisqa davrda uning hukumati bir vaqtning o‘zida bir nechta yo‘nalishda ishlashga majbur bo‘ldi: front ortidagi iqtisodiyot, energetika, xalqaro yordam, infratuzilma va qishga tayyorgarlik.

Urush sharoitida bosh vazir lavozimi faqat iqtisodiy boshqaruv emas, balki mamlakatning ichki barqarorligini saqlash vazifasini ham anglatadi.

Kim yangi bosh vazir bo‘lishi mumkin?

Ukraina matbuotida yangi bosh vazir lavozimiga bir nechta nomzodlar tilga olinmoqda. Ular orasida “Naftogaz” rahbari Sergey Koretskiy nomi ko‘proq muhokama qilinmoqda.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ehtimoliy nomzodlar qatorida Denis Shmigal, Mixail Fyodorov va Sergey Koretskiy ham bor.

Ehtimoliy nomzod

Hozirgi maqomi

Sergey Koretskiy

“Naftogaz” rahbari

Denis Shmigal

bosh vazir o‘rinbosari

Mixail Fyodorov

hukumatdagi yuqori lavozimdagi amaldor

Hozircha yangi bosh vazir nomi rasman tasdiqlanmagan. Shuning uchun asosiy qaror 16 iyul kuni parlamentda ma’lum bo‘lishi mumkin.

AQSH elchisi lavozimi atrofidagi savol

Ukraina matbuoti Sviridenkoga Ukrainaning AQSHdagi elchisi lavozimi taklif qilinganini yozmoqda. Biroq u hozircha bu taklif bo‘yicha yakuniy qarorini e’lon qilmagan.

Bu lavozim Ukraina uchun juda muhim hisoblanadi. Chunki AQSH Kiyevning asosiy siyosiy, harbiy va moliyaviy hamkorlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Agar Sviridenko Vashingtonga yuborilsa, bu uning siyosiy karyerasi tugaganini emas, aksincha strategik yo‘nalishga o‘tayotganini anglatishi mumkin.

Nega bu iste’fo muhim?

Ukraina hozir front, iqtisodiyot, energetika va tashqi yordam kabi bir necha og‘ir yo‘nalishda bir vaqtning o‘zida harakat qilmoqda.

Shunday vaziyatda hukumat almashishi ikki xil signal beradi.

Bir tomondan, bu Zelenskiy jamoasi boshqaruvni yangilash va yangi strategiyaga o‘tishni istashini ko‘rsatishi mumkin. Ikkinchi tomondan, urush sharoitida har qanday siyosiy o‘zgarish barqarorlik bo‘yicha savollarni ham kuchaytiradi.

Ayniqsa, qishga tayyorgarlik mavzusi hozirdanoq Ukraina uchun hayotiy masalaga aylangan.

Qish — yangi hukumat uchun birinchi imtihon

Yangi bosh vazir kim bo‘lishidan qat’i nazar, uning oldidagi eng katta sinovlardan biri energetika tizimini saqlab qolish va qish mavsumini boshqarish bo‘ladi.

Rossiyaning energetika infratuzilmasiga zarbalari davom etayotgan sharoitda har bir hududda issiqlik, elektr va suv ta’minotini barqaror ushlab turish davlat uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.

Oddiy qilib aytganda, yangi hukumat uchun “100 kunlik dastur” emas, “qishdan qanday o‘tamiz?” degan savol birinchi o‘rinda turibdi.

Ukrainada yangi siyosiy bosqich boshlanmoqda

Yuliya Sviridenkoning iste’fosi Ukraina siyosiy tizimida yangi bosqich boshlanganini ko‘rsatmoqda. Hukumat almashadi, yangi bosh vazir tanlanadi va Kiyev oldidagi asosiy vazifalar qayta taqsimlanadi.

Biroq vaziyatning mohiyati o‘zgarmaydi: urush davom etmoqda, qish yaqinlashmoqda, xalqaro yordam va ichki barqarorlik esa Ukraina uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.

Endi asosiy savol shu: yangi bosh vazir Ukrainaga qish oldidan kerak bo‘lgan tezkor va qattiq boshqaruvni bera oladimi?

UkraineYulia SviridenkoDenys ShmyhalVerkhovna RadaZelensky
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Kecha, 21:43Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Kecha, 18:07Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiIlk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiKecha, 18:02Erling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiErling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi