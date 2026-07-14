Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...
Ukrainada siyosiy sahnada yirik o‘zgarish yuz berdi: Verxovnaya rada bosh vazir Yuliya Sviridenkoning iste’fosini qo‘llab-quvvatladi. Bu qaror bilan birga mamlakat hukumati ham iste’foga chiqadi, ammo yangi bosh vazir tayinlanguniga qadar davlat boshqaruvi vaqtincha davom ettiriladi.
258 deputat iste’foni qo‘lladi
Ukraina parlamentida Yuliya Sviridenkoning bosh vazir lavozimidan ketishi bo‘yicha ovoz berish o‘tkazildi. “Suspilne” ma’lumotiga ko‘ra, uning iste’fosini 258 deputat yoqlab ovoz bergan.
Ukraina qonunchiligiga muvofiq, bosh vazir iste’foga chiqsa, butun hukumat ham iste’foga chiqadi. Shu sababli Sviridenko bilan birga Vazirlar mahkamasi tarkibi ham o‘z vakolatlarini topshiradi.
Bu Zelenskiy prezidentligi davrida hukumat rahbari almashishining navbatdagi holati bo‘ldi.
Yangi bosh vazir 16 iyulda saylanishi mumkin
Ukraina deputatlari yangi bosh vazirni 16 iyul kuni saylashni rejalashtirmoqda. Yangi rahbar tayinlanguniga qadar hukumatni bosh vazir o‘rinbosari Denis Shmigal vaqtincha boshqarishi aytilmoqda.
Masala
Hozirgi holat
Iste’foga chiqqan rahbar
Yuliya Sviridenko
Qarorni qo‘llagan deputatlar
258 nafar
Hukumat holati
to‘liq iste’foga chiqadi
Vaqtincha boshqaruv
Denis Shmigal
Yangi bosh vazir ovozi
16 iyul kuni kutilmoqda
Bu jarayon Ukraina uchun oddiy kadrlar almashinuvi emas. Mamlakat urush sharoitida, energetika xavflari va qishga tayyorgarlik bosimi ostida turibdi.
Sviridenko nima dedi?
Yuliya Sviridenko iste’fo arafasida hukumatning asosiy vazifalaridan biri Rossiyaning doimiy hujumlari sharoitida qishdan omon o‘tish bo‘lganini ta’kidladi.
“Bir yil avval bo‘lgani kabi, hukumatning asosiy vazifasi Rossiyaning doimiy hujumlari sharoitida qishdan omon qolish bo‘ladi. O‘tgan yili ham ruslar bizni muzlatishni xohlagandi. Ular buni uddalay olmadi”, — dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina kelgusi qishga tayyorgarlik ko‘rish uchun barcha hududlar barqarorligini ta’minlash rejalarini tasdiqlagan va ular har kuni amalga oshirilmoqda.
Bir yilga yetmagan hukumat
Sviridenko Ukraina hukumatini bir yildan kamroq vaqt boshqardi. U 2025 yil iyul oyi o‘rtalarida bosh vazir lavozimiga kirishgan edi.
Shu qisqa davrda uning hukumati bir vaqtning o‘zida bir nechta yo‘nalishda ishlashga majbur bo‘ldi: front ortidagi iqtisodiyot, energetika, xalqaro yordam, infratuzilma va qishga tayyorgarlik.
Urush sharoitida bosh vazir lavozimi faqat iqtisodiy boshqaruv emas, balki mamlakatning ichki barqarorligini saqlash vazifasini ham anglatadi.
Kim yangi bosh vazir bo‘lishi mumkin?
Ukraina matbuotida yangi bosh vazir lavozimiga bir nechta nomzodlar tilga olinmoqda. Ular orasida “Naftogaz” rahbari Sergey Koretskiy nomi ko‘proq muhokama qilinmoqda.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ehtimoliy nomzodlar qatorida Denis Shmigal, Mixail Fyodorov va Sergey Koretskiy ham bor.
Ehtimoliy nomzod
Hozirgi maqomi
Sergey Koretskiy
“Naftogaz” rahbari
Denis Shmigal
bosh vazir o‘rinbosari
Mixail Fyodorov
hukumatdagi yuqori lavozimdagi amaldor
Hozircha yangi bosh vazir nomi rasman tasdiqlanmagan. Shuning uchun asosiy qaror 16 iyul kuni parlamentda ma’lum bo‘lishi mumkin.
AQSH elchisi lavozimi atrofidagi savol
Ukraina matbuoti Sviridenkoga Ukrainaning AQSHdagi elchisi lavozimi taklif qilinganini yozmoqda. Biroq u hozircha bu taklif bo‘yicha yakuniy qarorini e’lon qilmagan.
Bu lavozim Ukraina uchun juda muhim hisoblanadi. Chunki AQSH Kiyevning asosiy siyosiy, harbiy va moliyaviy hamkorlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Agar Sviridenko Vashingtonga yuborilsa, bu uning siyosiy karyerasi tugaganini emas, aksincha strategik yo‘nalishga o‘tayotganini anglatishi mumkin.
Nega bu iste’fo muhim?
Ukraina hozir front, iqtisodiyot, energetika va tashqi yordam kabi bir necha og‘ir yo‘nalishda bir vaqtning o‘zida harakat qilmoqda.
Shunday vaziyatda hukumat almashishi ikki xil signal beradi.
Bir tomondan, bu Zelenskiy jamoasi boshqaruvni yangilash va yangi strategiyaga o‘tishni istashini ko‘rsatishi mumkin. Ikkinchi tomondan, urush sharoitida har qanday siyosiy o‘zgarish barqarorlik bo‘yicha savollarni ham kuchaytiradi.
Ayniqsa, qishga tayyorgarlik mavzusi hozirdanoq Ukraina uchun hayotiy masalaga aylangan.
Qish — yangi hukumat uchun birinchi imtihon
Yangi bosh vazir kim bo‘lishidan qat’i nazar, uning oldidagi eng katta sinovlardan biri energetika tizimini saqlab qolish va qish mavsumini boshqarish bo‘ladi.
Rossiyaning energetika infratuzilmasiga zarbalari davom etayotgan sharoitda har bir hududda issiqlik, elektr va suv ta’minotini barqaror ushlab turish davlat uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.
Oddiy qilib aytganda, yangi hukumat uchun “100 kunlik dastur” emas, “qishdan qanday o‘tamiz?” degan savol birinchi o‘rinda turibdi.
Ukrainada yangi siyosiy bosqich boshlanmoqda
Yuliya Sviridenkoning iste’fosi Ukraina siyosiy tizimida yangi bosqich boshlanganini ko‘rsatmoqda. Hukumat almashadi, yangi bosh vazir tanlanadi va Kiyev oldidagi asosiy vazifalar qayta taqsimlanadi.
Biroq vaziyatning mohiyati o‘zgarmaydi: urush davom etmoqda, qish yaqinlashmoqda, xalqaro yordam va ichki barqarorlik esa Ukraina uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.
Endi asosiy savol shu: yangi bosh vazir Ukrainaga qish oldidan kerak bo‘lgan tezkor va qattiq boshqaruvni bera oladimi?
…