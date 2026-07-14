HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladi

·31·Texno
HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladi

Mobil qurilmalar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotgan HMD Global kompaniyasi navbatdagi nostandart loyihasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, brend oʻzining yangi — HMD XploraOne Neo deb nomlangan ixcham telefonini ishlab chiqdi. Ushbu qurilma zamonaviy smartfonlar va klassik tugmachali telefonlar oʻrtasidagi oʻziga xos "koʻprik" vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri insayder smashx_60 maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi model 3,5 dyuymli QVGA aniqligidagi LCD-displey bilan jihozlanadi. Garchi ekran oʻlchami bugungi standartlar boʻyicha juda kichik boʻlsa-da, u sensorli boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma RTOS Touch operatsion tizimida ishlaydi, bu esa uning interfeysi sodda va tushunarli boʻlishini taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va funksionallik

HMD XploraOne Neo texnik jihatdan kamtarona xususiyatlarga ega: u 64 MB operativ va 128 MB ichki xotira bilan taʼminlangan. Biroq foydalanuvchilar microSD boʻlmasi orqali xotirani 32 GB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Qurilmaning orqa panelida 2 megapikselli kamera joylashgan boʻlib, u kundalik oddiy suratlarni olish uchun moʻljallangan.

Qizigʻi shundaki, bunday ixcham korpusga ishlab chiqaruvchilar 2000 mA•soat sigʻimli akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu kabi kam quvvat sarflovchi tizim uchun ushbu sigʻim uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. Shuningdek, zamonaviy standartlarga muvofiq, qurilma USB-C porti va anʼanaviy 3,5 mm audio tirqish bilan jihozlangan.

Zamonaviy aloqa va xavfsizlik

HMD XploraOne Neo faqatgina qoʻngʻiroqlar uchun emas, balki zamonaviy aloqa vositalari uchun ham moslashtirilgan. Qurilmaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • LTE tarmogʻini qoʻllab-quvvatlash va eSIM texnologiyasi;
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 va GPS modullari;
  • Hotspot (kirish nuqtasi) rejimi orqali internet tarqatish imkoniyati;
  • IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan korpus.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Qurilmada favqulodda vaziyatlar uchun maxsus SOS tugmasi va ota-onalar yoki yaqinlar uchun masofaviy nazoratni taʼminlovchi Guardian ilovasi mavjud. Shuningdek, xaritalar xizmati va bulutli ilovalar ham tizimga integratsiya qilingan.

Nostalgiya ishqibozlari uchun HMD Global yana bir sovgʻa tayyorlagan: telefonga afsonaviy Snake (Iloncha) oʻyini oʻrnatilgan. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, insayder smashx_60 ning avvalgi maʼlumotlari (masalan, HMD Icon Flip 1 haqidagi xabarlar) oʻzini oqlaganini hisobga olsak, ushbu yangilik tez orada haqiqatga aylanishi shubhasiz.

HMDSmartfonTexnologiyaGadjetXploraOne Neo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiElon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiKecha, 23:56Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiKecha, 23:54Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiSamsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiKecha, 23:29Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiKecha, 22:51Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi