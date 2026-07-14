HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladi
Mobil qurilmalar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotgan HMD Global kompaniyasi navbatdagi nostandart loyihasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, brend oʻzining yangi — HMD XploraOne Neo deb nomlangan ixcham telefonini ishlab chiqdi. Ushbu qurilma zamonaviy smartfonlar va klassik tugmachali telefonlar oʻrtasidagi oʻziga xos "koʻprik" vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri insayder smashx_60 maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi model 3,5 dyuymli QVGA aniqligidagi LCD-displey bilan jihozlanadi. Garchi ekran oʻlchami bugungi standartlar boʻyicha juda kichik boʻlsa-da, u sensorli boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma RTOS Touch operatsion tizimida ishlaydi, bu esa uning interfeysi sodda va tushunarli boʻlishini taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va funksionallikHMD XploraOne Neo texnik jihatdan kamtarona xususiyatlarga ega: u 64 MB operativ va 128 MB ichki xotira bilan taʼminlangan. Biroq foydalanuvchilar microSD boʻlmasi orqali xotirani 32 GB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Qurilmaning orqa panelida 2 megapikselli kamera joylashgan boʻlib, u kundalik oddiy suratlarni olish uchun moʻljallangan.
Qizigʻi shundaki, bunday ixcham korpusga ishlab chiqaruvchilar 2000 mA•soat sigʻimli akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu kabi kam quvvat sarflovchi tizim uchun ushbu sigʻim uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. Shuningdek, zamonaviy standartlarga muvofiq, qurilma USB-C porti va anʼanaviy 3,5 mm audio tirqish bilan jihozlangan.
Zamonaviy aloqa va xavfsizlikHMD XploraOne Neo faqatgina qoʻngʻiroqlar uchun emas, balki zamonaviy aloqa vositalari uchun ham moslashtirilgan. Qurilmaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
- LTE tarmogʻini qoʻllab-quvvatlash va eSIM texnologiyasi;
- Wi-Fi, Bluetooth 5.0 va GPS modullari;
- Hotspot (kirish nuqtasi) rejimi orqali internet tarqatish imkoniyati;
- IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan korpus.
Nostalgiya ishqibozlari uchun HMD Global yana bir sovgʻa tayyorlagan: telefonga afsonaviy Snake (Iloncha) oʻyini oʻrnatilgan. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, insayder smashx_60 ning avvalgi maʼlumotlari (masalan, HMD Icon Flip 1 haqidagi xabarlar) oʻzini oqlaganini hisobga olsak, ushbu yangilik tez orada haqiqatga aylanishi shubhasiz.
…