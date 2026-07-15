Meyson Grinvud va Atletiko Madrid oʻrtasida mojaro: Futbolchi Simeonega javob bermadi

·15·Sport
Meyson Grinvud va Atletiko Madrid oʻrtasida mojaro: Futbolchi Simeonega javob bermadi

Angliyalik hujumchi Meyson Grinvudning Turkiyaga koʻchib oʻtishi kutilmagan mojarolar bilan birga kechdi. Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishdan soʻnggi pallada voz kechdi. Bunga futbolchining muzokaralar chogʻidagi professionalizmga zid harakatlari va klub vakillarini mensimagani sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Atletiko Madrid rahbariyati va shaxsan jamoa bosh murabbiyi Diyego Simeone Grinvudni Antuan Grizmanning munosib vorisi sifatida koʻrgan edi. Biroq transfer jarayoni yakunlanish arafasida futbolchi va uning atrofidagilar kutilmaganda aloqaga chiqmay qoʻygan. Bu holat Madrid klubi rahbariyatining keskin noroziligiga sabab boʻldi.

Simeonening qoʻngʻiroqlari javobsiz qoldi

Maʼlumotlarga koʻra, Diyego Simeone futbolchi bilan shaxsan gaplashish, uning Metropolitano stadionidagi kelajakdagi roli va taktik sxemalardagi oʻrnini muhokama qilish uchun bir necha bor qoʻngʻiroq qilgan va xabarlar yuborgan. Biroq Grinvud ikki kun davomida bu urinishlarni eʼtiborsiz qoldirgan. Goal.com nashrining yozishicha, "matraschilar" buni klubga nisbatan hurmatsizlik deb baholashgan.

Atletiko Madrid mutasaddilari futbolchining bunday tutumi uning Ispaniya poytaxtida oʻynashga boʻlgan ishtiyoqi pastligidan dalolat beradi, degan xulosaga kelishdi. Natijada, Madrid klubi Grinvud uchun taklif qilgan 45 million yevrolik kelishuvni bekor qilib, poygadan chiqishga qaror qildi. Bu esa Turkiyaning Fenerbaxtche klubi uchun yoʻlni keng ochib berdi.

Fenerbaxtchening yirik xaridi

Istanbul klubi Grinvud bilan toʻrt yillik shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Turkiya Superligasi giganti Marsel jamoasi bilan transfer narxi boʻyicha toʻliq kelishuvga erishgan. Kelishuvga koʻra, Fenerbaxtche 39 million yevro miqdoridagi transfer summasini uch yil davomida teng ulushlarda toʻlab beradi.

Futbolchining oʻzi Turkiyada yiliga 7-8 million yevro atrofida sof maosh oladi. Garchi Atletiko Madridning umumiy taklifi moliyaviy jihatdan jozibadorroq boʻlsa-da, Grinvudning vakillari turk klubi taklif qilgan shaxsiy shartnoma shartlarini afzal koʻrishgan. Oʻtgan mavsumda Marsel safida barcha musobaqalarda 26 ta gol urgan hujumchi endi Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp suradi.

Fenerbaxtche rahbariyati ushbu transfer orqali asosiy raqobatchisi Galatasaroyni ortda qoldirib, chempionlikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Grinvudning Turkiyaga kelishi mahalliy muxlislar tomonidan katta tantana bilan kutib olindi, biroq uning Atletiko Madrid bilan bogʻliq mashmashalari futbol jamoatchiligida hamon muhokama qilinmoqda.

Meyson GrinvudAtletiko MadridFenerbaxtcheTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldiRodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldiBugun, 12:25Kylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldiKylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldiBugun, 11:30Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiSammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiBugun, 10:47Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiTomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiBugun, 10:08Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Bugun, 09:40Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi