Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindi

·36·Sport
Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindi

JCH-2026 chorak finalida to‘xtagan Norvegiya terma jamoasi vatanida qahramonlarcha kutib olindi. Oslo ko‘chalariga o‘n minglab muxlislar chiqdi, marosimda valiahd shahzoda Xokon ham ishtirok etdi.

Chorak final — mag‘lubiyat emas, tarixiy natija

Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini chorak finalda yakunladi. Ammo mamlakatda bu natija mag‘lubiyat sifatida emas, milliy futbol tarixidagi katta qadam sifatida qabul qilindi.

Skandinavlar pley-offda Braziliyani mag‘lub etib, butun dunyoni hayratda qoldirgandi. Aynan shu g‘alaba Norvegiyaning mundialdagi ishtirokini tarixiy darajaga olib chiqdi.

Chorak finalda Angliyaga qarshi to‘xtash og‘riqli bo‘lsa-da, muxlislar uchun jamoa allaqachon o‘z vazifasini bajarib bo‘lgan edi.

Osloda o‘n minglab muxlislar to‘plandi

Jamoa mamlakatga qaytganida Oslo haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Manbalarga ko‘ra, futbolchilarni qarshi olish uchun 90 mingdan 100 mingdan ortiq muxlisgacha to‘plangan.

Bu aholisi unchalik katta bo‘lmagan mamlakat uchun juda katta ko‘rsatkich. Ko‘chalar, maydonlar va saroy atrofi milliy ranglardagi muxlislar bilan to‘ldi.

Holat

Ma’lumot

Jamoa

Norvegiya terma jamoasi

JCH-2026 natijasi

chorak final

Katta g‘alaba

Braziliya ustidan pley-offdagi g‘alaba

Qarshi olgan muxlislar

taxminan 90–100 mingdan ortiq

Marosimda ishtirok etgan

valiahd shahzoda Xokon

Timsolga aylangan harakat

Viking Row

Shahzoda Xokon ham muxlislar orasida

Qarshi olish marosimida Norvegiya valiahd shahzodasi Xokon ham ishtirok etdi. U muxlislar va futbolchilar bilan birga bayram muhitini yaratdi.

Eng esda qolgan lahzalardan biri esa “Viking Row” bo‘ldi. Bu harakat butun turnir davomida Norvegiya termasi va muxlislari uchun alohida timsolga aylanib qoldi.

Maydonda futbolchilar jang qilgan bo‘lsa, tribunada muxlislar “vikinglarcha” ruh berdi. Oslodagi marosimda esa bu harakat milliy g‘urur ramziga aylandi.

Braziliya ustidan g‘alaba hammasini o‘zgartirdi

Norvegiyaning mundialdagi eng katta lahzasi — Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba bo‘ldi. Besh karra jahon chempionini pley-offda yengish har qanday terma jamoa uchun ulkan voqea.

Norvegiya uchun esa bu natija yanada katta ma’no kasb etdi. Chunki mamlakat futbolda uzoq yillar davomida bunday darajadagi jahon e’tiborini his qilmagan edi.

Aynan shu g‘alaba jamoani muxlislar ko‘zida “chorak finalda to‘xtagan terma” emas, “tarix yozgan avlod”ga aylantirdi.

Muxlislar nega buncha faxrlandi?

Norvegiyaning mundialdagi yurishi faqat natija bilan o‘lchanmaydi. Jamoa butun mamlakatni futbol atrofida birlashtira oldi.

Erling Holand va jamoadoshlari maydonda g‘alaba uchun kurashdi, muxlislar esa har bir o‘yinni katta milliy hodisa sifatida qabul qildi.

Bu yerda asosiy narsa shunda: Norvegiya o‘zini futbol dunyosidagi katta sahnaga qaytardi. Va bu qaytish shovqinsiz emas, juda baland ovoz bilan bo‘ldi.

Viking Row — turnir ramziga aylandi

“Viking Row” harakati JCH-2026da Norvegiya muxlislarining eng tanilgan belgilaridan biriga aylandi.

Bu harakatda kuch, birlik va skandinavcha ruh bor. Futbolchilar qaytganida ham aynan shu sahna takrorlandi — muxlislar, terma jamoa va shahzoda Xokon bir xil ritmda Norvegiyaning tarixiy yurishini nishonladi.

Futbolda ba’zan kubok yutmasdan ham mamlakat xotirasida qolish mumkin. Norvegiya aynan shunday hikoya yozdi.

Jamoa uchun yangi bosqich boshlanadimi?

Endi Norvegiya uchun asosiy savol — bu muvaffaqiyat bir martalik portlash bo‘lib qoladimi yoki yangi avlodning boshlanish nuqtasiga aylanadimi?

Mundialdagi natija jamoaga katta ishonch berdi. Muxlislar endi Norvegiyadan faqat ishtirok emas, katta maqsadlarni kuta boshlaydi.

Bu esa bir tomondan bosim, ikkinchi tomondan katta imkoniyat.

Mag‘lubiyatdan keyingi g‘alaba

Norvegiya JCH-2026ni chorak finalda yakunladi. Ammo Oslodagi kutib olish marosimi bir narsani aniq ko‘rsatdi: bu jamoa xalq uchun mag‘lub emas.

Ular Braziliyani yengdi, butun mamlakatni birlashtirdi va Jahon chempionatida o‘z nomini qattiq ovoz bilan eslatdi.

Sizningcha, Norvegiya ushbu avlod bilan keyingi yirik turnirlarda finalgacha bora oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi