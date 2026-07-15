Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindi
JCH-2026 chorak finalida to‘xtagan Norvegiya terma jamoasi vatanida qahramonlarcha kutib olindi. Oslo ko‘chalariga o‘n minglab muxlislar chiqdi, marosimda valiahd shahzoda Xokon ham ishtirok etdi.
Chorak final — mag‘lubiyat emas, tarixiy natija
Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini chorak finalda yakunladi. Ammo mamlakatda bu natija mag‘lubiyat sifatida emas, milliy futbol tarixidagi katta qadam sifatida qabul qilindi.
Skandinavlar pley-offda Braziliyani mag‘lub etib, butun dunyoni hayratda qoldirgandi. Aynan shu g‘alaba Norvegiyaning mundialdagi ishtirokini tarixiy darajaga olib chiqdi.
Chorak finalda Angliyaga qarshi to‘xtash og‘riqli bo‘lsa-da, muxlislar uchun jamoa allaqachon o‘z vazifasini bajarib bo‘lgan edi.
Osloda o‘n minglab muxlislar to‘plandi
Jamoa mamlakatga qaytganida Oslo haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Manbalarga ko‘ra, futbolchilarni qarshi olish uchun 90 mingdan 100 mingdan ortiq muxlisgacha to‘plangan.
Bu aholisi unchalik katta bo‘lmagan mamlakat uchun juda katta ko‘rsatkich. Ko‘chalar, maydonlar va saroy atrofi milliy ranglardagi muxlislar bilan to‘ldi.
Holat
Ma’lumot
Jamoa
Norvegiya terma jamoasi
JCH-2026 natijasi
chorak final
Katta g‘alaba
Braziliya ustidan pley-offdagi g‘alaba
Qarshi olgan muxlislar
taxminan 90–100 mingdan ortiq
Marosimda ishtirok etgan
valiahd shahzoda Xokon
Timsolga aylangan harakat
Viking Row
Shahzoda Xokon ham muxlislar orasida
Qarshi olish marosimida Norvegiya valiahd shahzodasi Xokon ham ishtirok etdi. U muxlislar va futbolchilar bilan birga bayram muhitini yaratdi.
Eng esda qolgan lahzalardan biri esa “Viking Row” bo‘ldi. Bu harakat butun turnir davomida Norvegiya termasi va muxlislari uchun alohida timsolga aylanib qoldi.
Maydonda futbolchilar jang qilgan bo‘lsa, tribunada muxlislar “vikinglarcha” ruh berdi. Oslodagi marosimda esa bu harakat milliy g‘urur ramziga aylandi.
Braziliya ustidan g‘alaba hammasini o‘zgartirdi
Norvegiyaning mundialdagi eng katta lahzasi — Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba bo‘ldi. Besh karra jahon chempionini pley-offda yengish har qanday terma jamoa uchun ulkan voqea.
Norvegiya uchun esa bu natija yanada katta ma’no kasb etdi. Chunki mamlakat futbolda uzoq yillar davomida bunday darajadagi jahon e’tiborini his qilmagan edi.
Aynan shu g‘alaba jamoani muxlislar ko‘zida “chorak finalda to‘xtagan terma” emas, “tarix yozgan avlod”ga aylantirdi.
Muxlislar nega buncha faxrlandi?
Norvegiyaning mundialdagi yurishi faqat natija bilan o‘lchanmaydi. Jamoa butun mamlakatni futbol atrofida birlashtira oldi.
Erling Holand va jamoadoshlari maydonda g‘alaba uchun kurashdi, muxlislar esa har bir o‘yinni katta milliy hodisa sifatida qabul qildi.
Bu yerda asosiy narsa shunda: Norvegiya o‘zini futbol dunyosidagi katta sahnaga qaytardi. Va bu qaytish shovqinsiz emas, juda baland ovoz bilan bo‘ldi.
Viking Row — turnir ramziga aylandi
“Viking Row” harakati JCH-2026da Norvegiya muxlislarining eng tanilgan belgilaridan biriga aylandi.
Bu harakatda kuch, birlik va skandinavcha ruh bor. Futbolchilar qaytganida ham aynan shu sahna takrorlandi — muxlislar, terma jamoa va shahzoda Xokon bir xil ritmda Norvegiyaning tarixiy yurishini nishonladi.
Futbolda ba’zan kubok yutmasdan ham mamlakat xotirasida qolish mumkin. Norvegiya aynan shunday hikoya yozdi.
Jamoa uchun yangi bosqich boshlanadimi?
Endi Norvegiya uchun asosiy savol — bu muvaffaqiyat bir martalik portlash bo‘lib qoladimi yoki yangi avlodning boshlanish nuqtasiga aylanadimi?
Mundialdagi natija jamoaga katta ishonch berdi. Muxlislar endi Norvegiyadan faqat ishtirok emas, katta maqsadlarni kuta boshlaydi.
Bu esa bir tomondan bosim, ikkinchi tomondan katta imkoniyat.
Mag‘lubiyatdan keyingi g‘alaba
Norvegiya JCH-2026ni chorak finalda yakunladi. Ammo Oslodagi kutib olish marosimi bir narsani aniq ko‘rsatdi: bu jamoa xalq uchun mag‘lub emas.
Ular Braziliyani yengdi, butun mamlakatni birlashtirdi va Jahon chempionatida o‘z nomini qattiq ovoz bilan eslatdi.
Sizningcha, Norvegiya ushbu avlod bilan keyingi yirik turnirlarda finalgacha bora oladimi?
…