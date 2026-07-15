Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdi
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel va jamoa yetakchisi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi kunlarda jahon sport matbuotining diqqat markazida boʻlib turibdi. Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik chorak final bahsidan soʻng yuzaga kelgan tushunmovchiliklar ortidan murabbiy vaziyatga oydinlik kiritishga qaror qildi. Tuxelning taʼkidlashicha, futbolchi bilan oʻrtasida hech qanday nizo yoʻq va ular har qachongidan ham yaqinroq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivoji Angliyaning Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. Garchi jamoa yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Tomas Tuxel oʻyin sifatidan koʻngli toʻlmaganini yashirmadi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem esa murabbiyning tanqidiy ruhdagi fikrlariga javoban jamoaga koʻproq ijobiy energiya va qoʻllab-quvvatlash kerakligini aytib, oʻz noroziligini bildirgan edi.
Matbuotning roli va notoʻgʻri talqinlarTomas Tuxel talkSPORT nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatni OAV vakillari boʻrttirib koʻrsatganini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, jurnalistlar uning soʻzlarini kontekstdan yulib olib, Bellinghamga yetkazishgan. "Men futbolchining oʻyinini dunyo darajasida deb baholadim, ammo savol beruvchi barcha maqtovlarni olib tashlab, faqat tanqidiy qismini Judeʼga yetkazgan. Albatta, 120 daqiqa maydonda borini bergan futbolchi bunday vaziyatda hissiyotga berilishi tabiiy", — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis.
Eslatib oʻtamiz, murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar oʻtgan yili Tuxelning onasi Bellinghamning maydondagi xatti-harakatlarini tanqid qilganidan soʻng biroz sovuqlashgan edi. Oʻshanda uzr soʻralgan boʻlsa-da, Norvegiya bilan oʻyindan keyingi holat yana "eski yaralar"ni yangilagandek koʻrindi. Biroq Tuxel jamoa ichida muhit aʼlo darajada ekanini va hech qanday "yoriqlar" mavjud emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.
Yarim final oldidan holatBellingham oʻzining qisqa intervyusida Tuxelning yuqori darajadagi futbolchi boʻlmaganiga ishora qilib, u Erling Xoland kabi hujumchilarga qarshi oʻynash qanchalik qiyinligini tushunmasligi mumkinligini aytgan edi. Tuxel bu gaplarga xotirjam munosabat bildirib, oʻzining murabbiylik tajribasi va obroʻsi futbolchilik oʻtmishi bilan cheklanib qolmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ertasi kuni oʻtkazilgan umumiy yigʻilishda barcha masalalar hal qilingan.
Angliya terma jamoasi hozirda Argentina bilan boʻladigan yarim final bahsiga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Tuxel va Bellingham oʻrtasidagi bu muloqot jamoaning ichki birligini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Murabbiyning aytishicha, bunday raqobatbardosh muhitda fikrlar xilma-xilligi normal holat boʻlib, bu jamoani faqat gʻalaba sari undaydi.
Hozirda "uch sherlar" lagerida energiya va ruhiyat yuqori darajada. Jud Bellingem jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda va Tomas Tuxel uning maydondagi har bir harakatini yuqori baholashda davom etmoqda. Angliyalik muxlislar esa bu kichik tushunmovchilik jamoaning jahon chempionligi yoʻlidagi intilishlariga xalaqit bermasligiga umid qilishmoqda.
…