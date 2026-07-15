Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdi

·28·Sport
Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdi

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel va jamoa yetakchisi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi kunlarda jahon sport matbuotining diqqat markazida boʻlib turibdi. Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik chorak final bahsidan soʻng yuzaga kelgan tushunmovchiliklar ortidan murabbiy vaziyatga oydinlik kiritishga qaror qildi. Tuxelning taʼkidlashicha, futbolchi bilan oʻrtasida hech qanday nizo yoʻq va ular har qachongidan ham yaqinroq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Angliyaning Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. Garchi jamoa yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Tomas Tuxel oʻyin sifatidan koʻngli toʻlmaganini yashirmadi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem esa murabbiyning tanqidiy ruhdagi fikrlariga javoban jamoaga koʻproq ijobiy energiya va qoʻllab-quvvatlash kerakligini aytib, oʻz noroziligini bildirgan edi.

Matbuotning roli va notoʻgʻri talqinlar

Tomas Tuxel talkSPORT nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatni OAV vakillari boʻrttirib koʻrsatganini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, jurnalistlar uning soʻzlarini kontekstdan yulib olib, Bellinghamga yetkazishgan. "Men futbolchining oʻyinini dunyo darajasida deb baholadim, ammo savol beruvchi barcha maqtovlarni olib tashlab, faqat tanqidiy qismini Judeʼga yetkazgan. Albatta, 120 daqiqa maydonda borini bergan futbolchi bunday vaziyatda hissiyotga berilishi tabiiy", — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis.

Eslatib oʻtamiz, murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar oʻtgan yili Tuxelning onasi Bellinghamning maydondagi xatti-harakatlarini tanqid qilganidan soʻng biroz sovuqlashgan edi. Oʻshanda uzr soʻralgan boʻlsa-da, Norvegiya bilan oʻyindan keyingi holat yana "eski yaralar"ni yangilagandek koʻrindi. Biroq Tuxel jamoa ichida muhit aʼlo darajada ekanini va hech qanday "yoriqlar" mavjud emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Yarim final oldidan holat

Bellingham oʻzining qisqa intervyusida Tuxelning yuqori darajadagi futbolchi boʻlmaganiga ishora qilib, u Erling Xoland kabi hujumchilarga qarshi oʻynash qanchalik qiyinligini tushunmasligi mumkinligini aytgan edi. Tuxel bu gaplarga xotirjam munosabat bildirib, oʻzining murabbiylik tajribasi va obroʻsi futbolchilik oʻtmishi bilan cheklanib qolmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ertasi kuni oʻtkazilgan umumiy yigʻilishda barcha masalalar hal qilingan.

Angliya terma jamoasi hozirda Argentina bilan boʻladigan yarim final bahsiga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Tuxel va Bellingham oʻrtasidagi bu muloqot jamoaning ichki birligini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Murabbiyning aytishicha, bunday raqobatbardosh muhitda fikrlar xilma-xilligi normal holat boʻlib, bu jamoani faqat gʻalaba sari undaydi.

Hozirda "uch sherlar" lagerida energiya va ruhiyat yuqori darajada. Jud Bellingem jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda va Tomas Tuxel uning maydondagi har bir harakatini yuqori baholashda davom etmoqda. Angliyalik muxlislar esa bu kichik tushunmovchilik jamoaning jahon chempionligi yoʻlidagi intilishlariga xalaqit bermasligiga umid qilishmoqda.

AngliyaTomas TuxelJude BellinghamJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi