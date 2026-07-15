Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?

·38·Sport
Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?

Fransiya terma jamoasining JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi mamlakat futbolida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mashhur sobiq futbolchi Patrik Viyeyra ham bu o‘yindan keyin hafsalasi pir bo‘lganini yashirmadi.

“Fransiyadan bunday o‘yin kutmagan edik”

Patrik Viyeyra BBC bilan suhbatda Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga qarshi yarimfinalda o‘z darajasini ko‘rsata olmaganini aytdi.

Uning fikricha, Fransiyadan nafaqat final, balki hatto chempionlik ham kutilgandi. Ammo hal qiluvchi o‘yinda jamoa o‘z muxlislariga kerakli javobni bera olmadi.

“Fransiyadan jahon chempionatida g‘alaba kutilgandi… Ammo eng avvalo jamoaning o‘yinidan hafsalamiz pir bo‘ldi”, — dedi Viyeyra.

Bu tanqid Fransiyadagi umumiy kayfiyatni ham ochib beradi: mag‘lubiyat og‘riqli, lekin undan ham og‘irrog‘i — o‘yin sifati.

Yetakchilar hal qiluvchi kunda yo‘qoldi

Viyeyra eng qattiq e’tirozni Fransiya yetakchilariga qaratdi. Uning fikricha, yarimfinal aynan katta futbolchilar o‘z so‘zini aytishi kerak bo‘lgan sahna edi.

Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda bunday bo‘lmadi.

“Yarimfinalda yetakchilarimiz o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatishi kerak edi. Ular esa buni uddalay olishmadi. Xuddi bir-ikki emas, yetakchilarning birortasi ham maydonga tushmagandek”, — dedi sobiq futbolchi.

Fransiya tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi nomlar bor edi. Ammo Ispaniya himoyasi ularni deyarli to‘liq zararsizlantirdi. AP ham Ispaniya Fransiya hujumidagi asosiy yulduzlarni to‘xtatganini qayd etgan.

Ispaniya nimada ustun bo‘ldi?

Ispaniya bu yarimfinalda shunchaki 2 ta gol urmadi. Luis de la Fuente jamoasi Fransiyani o‘zi xohlagan o‘yindan chiqarib qo‘ydi.

Ispaniya to‘pni nazorat qildi, markazda xotirjam o‘ynadi va raqibning tezkor hujumlariga juda kam imkoniyat berdi. Guardian ham Ispaniya texnik jihatdan ustun va dinamik o‘yin ko‘rsatganini, Fransiya esa ritm topishda qiynalganini yozdi.

Asosiy jihat

Ispaniya

Fransiya

O‘yin nazorati

yuqori

yetarli emas

Hujumdagi aniqlik

hal qiluvchi vaziyatlardan foydalandi

yulduzlar ochilmadi

Ruhiy holat

sovuqqon

asabiy va sust

Natija

final

bronza uchun bahs

Viyeyrani nima ranjitdi?

Viyeyraning so‘zlarida oddiy mag‘lubiyat alami emas, katta imkoniyat boy berilgani his qilinadi.

Fransiya bu turnirga favoritlardan biri sifatida kelgandi. Jamoa uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqishi mumkin edi. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Dide Desham shogirdlari o‘zlariga o‘xshamadi.

Viyeyra shuning uchun ham “umumiy oladigan bo‘lsak, bu bahsda biz juda yomon o‘ynadik”, degan keskin xulosa berdi.

Bu tanqid kimlarga tegishli?

Viyeyra aniq bir futbolchini emas, butun jamoa yetakchilarini nazarda tutdi. Bu yerda gap faqat Mbappe haqida emas.

Fransiyaning maydondagi tajribali futbolchilari o‘yinni o‘z qo‘liga olishi, Ispaniya bosimiga javob berishi va jamoani ruhan ko‘tarishi kerak edi. Ammo bu vazifa bajarilmadi.

Oddiy qilib aytganda, Fransiyada yulduzlar bor edi, lekin yarimfinalda yulduzlik ko‘rinmadi.

Fransiya uchun og‘ir saboq

Ispaniya finalga chiqdi, Fransiya esa endi uchinchi o‘rin uchun bahsga tayyorlanadi. Ammo bu mag‘lubiyatdan keyin asosiy savol bronza medali emas, jamoaning kelajagi haqida bo‘ladi.

Desham rejasi nima uchun ishlamadi? Yetakchilar nega hal qiluvchi o‘yinda ko‘rinmadi? Fransiyaning katta avlodi yana bir imkoniyatni qo‘ldan boy berdimi?

Bu savollar yaqin kunlarda fransuz futbolida katta bahsga aylanishi aniq.

Viyeyra gapi Fransiyada aks-sado beradi

Patrik Viyeyra Fransiya futbolida oddiy ekspert emas. U jahon chempioni bo‘lgan avlod vakili, katta o‘yinlar bosimini yaxshi bilgan sobiq futbolchi.

Shuning uchun uning tanqidi og‘ir eshitiladi. U mag‘lubiyatdan emas, yarimfinalda Fransiyaning o‘zini ko‘rsata olmaganidan ranjidi.

Fransiya uchun endi eng muhim vazifa — bu mag‘lubiyatni faqat alam sifatida emas, saboq sifatida qabul qilish.

Sizningcha, Fransiyaning Ispaniyaga yutqazishida asosiy ayb kimda — yetakchilardami, Desham taktikasidami yoki Ispaniyaning kuchlimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiRodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiBugun, 13:51De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi