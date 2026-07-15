Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?
Fransiya terma jamoasining JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi mamlakat futbolida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mashhur sobiq futbolchi Patrik Viyeyra ham bu o‘yindan keyin hafsalasi pir bo‘lganini yashirmadi.
“Fransiyadan bunday o‘yin kutmagan edik”
Patrik Viyeyra BBC bilan suhbatda Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga qarshi yarimfinalda o‘z darajasini ko‘rsata olmaganini aytdi.
Uning fikricha, Fransiyadan nafaqat final, balki hatto chempionlik ham kutilgandi. Ammo hal qiluvchi o‘yinda jamoa o‘z muxlislariga kerakli javobni bera olmadi.
“Fransiyadan jahon chempionatida g‘alaba kutilgandi… Ammo eng avvalo jamoaning o‘yinidan hafsalamiz pir bo‘ldi”, — dedi Viyeyra.
Bu tanqid Fransiyadagi umumiy kayfiyatni ham ochib beradi: mag‘lubiyat og‘riqli, lekin undan ham og‘irrog‘i — o‘yin sifati.
Yetakchilar hal qiluvchi kunda yo‘qoldi
Viyeyra eng qattiq e’tirozni Fransiya yetakchilariga qaratdi. Uning fikricha, yarimfinal aynan katta futbolchilar o‘z so‘zini aytishi kerak bo‘lgan sahna edi.
Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda bunday bo‘lmadi.
“Yarimfinalda yetakchilarimiz o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatishi kerak edi. Ular esa buni uddalay olishmadi. Xuddi bir-ikki emas, yetakchilarning birortasi ham maydonga tushmagandek”, — dedi sobiq futbolchi.
Fransiya tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi nomlar bor edi. Ammo Ispaniya himoyasi ularni deyarli to‘liq zararsizlantirdi. AP ham Ispaniya Fransiya hujumidagi asosiy yulduzlarni to‘xtatganini qayd etgan.
Ispaniya nimada ustun bo‘ldi?
Ispaniya bu yarimfinalda shunchaki 2 ta gol urmadi. Luis de la Fuente jamoasi Fransiyani o‘zi xohlagan o‘yindan chiqarib qo‘ydi.
Ispaniya to‘pni nazorat qildi, markazda xotirjam o‘ynadi va raqibning tezkor hujumlariga juda kam imkoniyat berdi. Guardian ham Ispaniya texnik jihatdan ustun va dinamik o‘yin ko‘rsatganini, Fransiya esa ritm topishda qiynalganini yozdi.
Asosiy jihat
Ispaniya
Fransiya
O‘yin nazorati
yuqori
yetarli emas
Hujumdagi aniqlik
hal qiluvchi vaziyatlardan foydalandi
yulduzlar ochilmadi
Ruhiy holat
sovuqqon
asabiy va sust
Natija
final
bronza uchun bahs
Viyeyrani nima ranjitdi?
Viyeyraning so‘zlarida oddiy mag‘lubiyat alami emas, katta imkoniyat boy berilgani his qilinadi.
Fransiya bu turnirga favoritlardan biri sifatida kelgandi. Jamoa uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqishi mumkin edi. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Dide Desham shogirdlari o‘zlariga o‘xshamadi.
Viyeyra shuning uchun ham “umumiy oladigan bo‘lsak, bu bahsda biz juda yomon o‘ynadik”, degan keskin xulosa berdi.
Bu tanqid kimlarga tegishli?
Viyeyra aniq bir futbolchini emas, butun jamoa yetakchilarini nazarda tutdi. Bu yerda gap faqat Mbappe haqida emas.
Fransiyaning maydondagi tajribali futbolchilari o‘yinni o‘z qo‘liga olishi, Ispaniya bosimiga javob berishi va jamoani ruhan ko‘tarishi kerak edi. Ammo bu vazifa bajarilmadi.
Oddiy qilib aytganda, Fransiyada yulduzlar bor edi, lekin yarimfinalda yulduzlik ko‘rinmadi.
Fransiya uchun og‘ir saboq
Ispaniya finalga chiqdi, Fransiya esa endi uchinchi o‘rin uchun bahsga tayyorlanadi. Ammo bu mag‘lubiyatdan keyin asosiy savol bronza medali emas, jamoaning kelajagi haqida bo‘ladi.
Desham rejasi nima uchun ishlamadi? Yetakchilar nega hal qiluvchi o‘yinda ko‘rinmadi? Fransiyaning katta avlodi yana bir imkoniyatni qo‘ldan boy berdimi?
Bu savollar yaqin kunlarda fransuz futbolida katta bahsga aylanishi aniq.
Viyeyra gapi Fransiyada aks-sado beradi
Patrik Viyeyra Fransiya futbolida oddiy ekspert emas. U jahon chempioni bo‘lgan avlod vakili, katta o‘yinlar bosimini yaxshi bilgan sobiq futbolchi.
Shuning uchun uning tanqidi og‘ir eshitiladi. U mag‘lubiyatdan emas, yarimfinalda Fransiyaning o‘zini ko‘rsata olmaganidan ranjidi.
Fransiya uchun endi eng muhim vazifa — bu mag‘lubiyatni faqat alam sifatida emas, saboq sifatida qabul qilish.
Sizningcha, Fransiyaning Ispaniyaga yutqazishida asosiy ayb kimda — yetakchilardami, Desham taktikasidami yoki Ispaniyaning kuchlimi?
…