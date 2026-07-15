Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»

·46·Jamiyat
Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»

Belarus Respublikasiga ishlash uchun borgan bir guruh o‘zbekistonliklar mehnat sharoitlari va oylik maoshdan norozi ekanini bildirib, Andijon viloyati hokimiga videomurojaat yo‘lladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaat jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi.

Fuqarolarning aytishicha, ish beruvchi tomonidan va’da qilingan oylik ish haqi 500 AQSH dollarini tashkil etadi. Biroq ushbu mablag‘ning katta qismi kundalik xarajatlarga sarflanadi.

Ularning hisob-kitobiga ko‘ra, taxminan 200 dollar ovqatlanish uchun ketadi. Yana 100 dollar shaxsiy ehtiyojlar, gigiyena vositalari va boshqa mayda xarajatlarga sarflanadi. Shuningdek, yotoqxona uchun ham ishchilarning o‘zlari to‘lov qilishi talab etilmoqda. Natijada qo‘lda o‘rtacha 200 dollar atrofida mablag‘ qolishi aytilgan.

Murojaatchilarning ta’kidlashicha, bunday daromad uchun xorijda ishlab, oilasidan uzoqda yashash va turli qiyinchiliklarga duch kelish o‘zini oqlamaydi. Ular O‘zbekistonning o‘zida ham shundan ko‘proq daromad topish mumkinligini bildirgan.

Shu munosabat bilan Belarusda mehnat qilayotgan fuqarolar Andijon viloyati hokimidan vaziyatni o‘rganish, ish beruvchi bilan muzokara o‘tkazish yoki ularni O‘zbekistonga qaytarish masalasida amaliy yordam ko‘rsatishni so‘ragan.

Hozircha mazkur murojaat yuzasidan rasmiy idoralar tomonidan bayonot berilmagan.

O'zbekistonBelarusAndijon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25Samarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiSamarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiBugun, 13:04Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiBugun, 11:2135 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildiBugun, 05:30Qarzdorlik oldindan to‘lab berildiQarzdorlik oldindan to‘lab berildiKecha, 20:09BMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaBMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaKecha, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi