Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»
Belarus Respublikasiga ishlash uchun borgan bir guruh o‘zbekistonliklar mehnat sharoitlari va oylik maoshdan norozi ekanini bildirib, Andijon viloyati hokimiga videomurojaat yo‘lladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaat jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi.
Fuqarolarning aytishicha, ish beruvchi tomonidan va’da qilingan oylik ish haqi 500 AQSH dollarini tashkil etadi. Biroq ushbu mablag‘ning katta qismi kundalik xarajatlarga sarflanadi.
Ularning hisob-kitobiga ko‘ra, taxminan 200 dollar ovqatlanish uchun ketadi. Yana 100 dollar shaxsiy ehtiyojlar, gigiyena vositalari va boshqa mayda xarajatlarga sarflanadi. Shuningdek, yotoqxona uchun ham ishchilarning o‘zlari to‘lov qilishi talab etilmoqda. Natijada qo‘lda o‘rtacha 200 dollar atrofida mablag‘ qolishi aytilgan.
Murojaatchilarning ta’kidlashicha, bunday daromad uchun xorijda ishlab, oilasidan uzoqda yashash va turli qiyinchiliklarga duch kelish o‘zini oqlamaydi. Ular O‘zbekistonning o‘zida ham shundan ko‘proq daromad topish mumkinligini bildirgan.
Shu munosabat bilan Belarusda mehnat qilayotgan fuqarolar Andijon viloyati hokimidan vaziyatni o‘rganish, ish beruvchi bilan muzokara o‘tkazish yoki ularni O‘zbekistonga qaytarish masalasida amaliy yordam ko‘rsatishni so‘ragan.
Hozircha mazkur murojaat yuzasidan rasmiy idoralar tomonidan bayonot berilmagan.
…