Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldi
Global texnologiya bozorida Samsung 870 EVO SSD drayverlarining yuqori sifatli qalbaki nusxalari tarqala boshladi. Ushbu qurilmalar tashqi koʻrinishi, qadogʻi va hatto tizimda koʻrinishi jihatidan original mahsulotdan deyarli farq qilmaydi. Eng xavfli jihati shundaki, Windows operatsion tizimi va mashhur test dasturlari ham ushbu firibgarlikni darhol aniqlay olmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, firibgarlar 2 TB hajmli Samsung 870 EVO koʻrinishidagi qurilmani sotuvga chiqarishgan, biroq uning ichki xotirasi aslida atigi 120 GBni tashkil etadi. Qurilma kompyuterga ulanganda, tizim uni haqiqatan ham 2 terabaytli SATA SSD sifatida qabul qiladi. Hatto CrystalDiskMark dasturi orqali oʻtkazilgan tezlik testlari ham SATA interfeysi uchun odatiy boʻlgan oʻqishda 492 MB/s va yozishda 467 MB/s natijalarini koʻrsatib, foydalanuvchini chalgʻitadi.
Firibgarlik qanday fosh boʻldi?Mazkur SSD drayverning haqiqiy yuzi H2testw dasturi yordamida oʻtkazilgan chuqur tekshiruvda maʼlum boʻldi. Qurilmaga maʼlumot yozish jarayoni taxminan 117 227 MB (120 GB atrofida) koʻrsatkichiga yetganda, yozish tezligi keskin nolga tushib qolgan va test toʻxtagan. Kompyuter qayta yuklangandan soʻng, disk tizim tomonidan aniqlanmay qolgan va unga yozilgan barcha maʼlumotlar yoʻqolgan.
Bu kabi qalbaki qurilmalar foydalanuvchi uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Inson oʻzi yozayotgan fayllar hajmi 120 GBdan oshmaguncha, u qoʻlida soxta mahsulot borligini bilmasligi mumkin. Ammo belgilangan limitdan oʻtilishi bilan barcha muhim hujjatlar, foto va videolar qayta tiklanmas darajada oʻchib ketishi yoki shikastlanishi kafolatlangan.
Ichki tuzilishdagi farqlarQurilma qismlarga ajratib koʻrilganda, uning ichida Samsung kompaniyasiga tegishli birorta ham butlovchi qism yoʻqligi aniqlandi. Original Samsung 870 EVO modelida kompaniyaning oʻz nazoratchisi (controller), brend ostidagi NAND xotira chiplari va alohida DRAM kesh mavjud boʻladi. Soxta nusxada esa quyidagilar oʻrnatilgan:
- Realtek RM1135T nazoratchisi;
- Hech qanday markirovkaga ega boʻlmagan ikkita nomaʼlum flesh-xotira chipi;
- DRAM kesh xotirasining umuman yoʻqligi.
Ushbu holat texnologiya olamida birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq, biroq qalbaki nusxalarning sifat darajasi oshib borayotgani xavotirlidir. Endilikda nafaqat tashqi koʻrinish, balki dasturiy koʻrsatkichlar ham soxtalashtirilmoqda, bu esa oddiy xaridor uchun haqiqiy SSDni ajratib olishni yanada qiyinlashtiradi.
…