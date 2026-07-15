Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldi

·22·Texno
Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldi

Global texnologiya bozorida Samsung 870 EVO SSD drayverlarining yuqori sifatli qalbaki nusxalari tarqala boshladi. Ushbu qurilmalar tashqi koʻrinishi, qadogʻi va hatto tizimda koʻrinishi jihatidan original mahsulotdan deyarli farq qilmaydi. Eng xavfli jihati shundaki, Windows operatsion tizimi va mashhur test dasturlari ham ushbu firibgarlikni darhol aniqlay olmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, firibgarlar 2 TB hajmli Samsung 870 EVO koʻrinishidagi qurilmani sotuvga chiqarishgan, biroq uning ichki xotirasi aslida atigi 120 GBni tashkil etadi. Qurilma kompyuterga ulanganda, tizim uni haqiqatan ham 2 terabaytli SATA SSD sifatida qabul qiladi. Hatto CrystalDiskMark dasturi orqali oʻtkazilgan tezlik testlari ham SATA interfeysi uchun odatiy boʻlgan oʻqishda 492 MB/s va yozishda 467 MB/s natijalarini koʻrsatib, foydalanuvchini chalgʻitadi.

Firibgarlik qanday fosh boʻldi?

Mazkur SSD drayverning haqiqiy yuzi H2testw dasturi yordamida oʻtkazilgan chuqur tekshiruvda maʼlum boʻldi. Qurilmaga maʼlumot yozish jarayoni taxminan 117 227 MB (120 GB atrofida) koʻrsatkichiga yetganda, yozish tezligi keskin nolga tushib qolgan va test toʻxtagan. Kompyuter qayta yuklangandan soʻng, disk tizim tomonidan aniqlanmay qolgan va unga yozilgan barcha maʼlumotlar yoʻqolgan.

Bu kabi qalbaki qurilmalar foydalanuvchi uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Inson oʻzi yozayotgan fayllar hajmi 120 GBdan oshmaguncha, u qoʻlida soxta mahsulot borligini bilmasligi mumkin. Ammo belgilangan limitdan oʻtilishi bilan barcha muhim hujjatlar, foto va videolar qayta tiklanmas darajada oʻchib ketishi yoki shikastlanishi kafolatlangan.

Ichki tuzilishdagi farqlar

Qurilma qismlarga ajratib koʻrilganda, uning ichida Samsung kompaniyasiga tegishli birorta ham butlovchi qism yoʻqligi aniqlandi. Original Samsung 870 EVO modelida kompaniyaning oʻz nazoratchisi (controller), brend ostidagi NAND xotira chiplari va alohida DRAM kesh mavjud boʻladi. Soxta nusxada esa quyidagilar oʻrnatilgan:

  • Realtek RM1135T nazoratchisi;
  • Hech qanday markirovkaga ega boʻlmagan ikkita nomaʼlum flesh-xotira chipi;
  • DRAM kesh xotirasining umuman yoʻqligi.
Aslida firibgarlar arzon 120 GBli SSD xotirani maxsus dasturiy taʼminot (proshivka) orqali tizimga 2 TB qilib koʻrsatishga erishgan. Oʻzbekiston bozorida ham Samsung brendi ostidagi xotira qurilmalari juda ommabop ekanligini hisobga olsak, isteʼmolchilardan mahsulotni faqat ishonchli doʻkonlardan xarid qilish va shubhali darajadagi arzon narxlarga uchmaslik soʻraladi.

Ushbu holat texnologiya olamida birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq, biroq qalbaki nusxalarning sifat darajasi oshib borayotgani xavotirlidir. Endilikda nafaqat tashqi koʻrinish, balki dasturiy koʻrsatkichlar ham soxtalashtirilmoqda, bu esa oddiy xaridor uchun haqiqiy SSDni ajratib olishni yanada qiyinlashtiradi.

SamsungSSDTexnologiyaFiribgarlikWindows
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiXiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiBugun, 13:26Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi