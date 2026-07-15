Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi

·32·O‘zbekiston
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi

15 iyul kuni Qirg‘iz Respublikasi hududida sodir bo‘lgan zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezildi. Yer silkinishi Farg‘ona viloyatida 2–3 ball atrofida qayd etildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila mahalliy vaqt bilan soat 11:16 da Qirg‘izistonning Botken viloyatida ro‘y bergan. Yer silkinishining magnitudasi 3,0 ballni, o‘choq chuqurligi esa 5 kilometrni tashkil etgan.

Mutaxassislar qayd etishicha, zilzila epitsentri Toshkent shahridan taxminan 265 kilometr janubi-sharqda joylashgan.

Yer silkinishi O‘zbekiston hududiga ham ta’sir ko‘rsatib, Farg‘ona tumanida 2–3 ball kuch bilan his qilingan.

Qirg'izistonO'zbekistonFarg'onaBatkenToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiBugun, 12:13Mirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiBugun, 12:11Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiBugun, 10:37Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiJazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiKecha, 19:09Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiSergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiKecha, 16:53Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiDekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiKecha, 16:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi