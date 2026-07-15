Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
15 iyul kuni Qirg‘iz Respublikasi hududida sodir bo‘lgan zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezildi. Yer silkinishi Farg‘ona viloyatida 2–3 ball atrofida qayd etildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila mahalliy vaqt bilan soat 11:16 da Qirg‘izistonning Botken viloyatida ro‘y bergan. Yer silkinishining magnitudasi 3,0 ballni, o‘choq chuqurligi esa 5 kilometrni tashkil etgan.
Mutaxassislar qayd etishicha, zilzila epitsentri Toshkent shahridan taxminan 265 kilometr janubi-sharqda joylashgan.
Yer silkinishi O‘zbekiston hududiga ham ta’sir ko‘rsatib, Farg‘ona tumanida 2–3 ball kuch bilan his qilingan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…