De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydi
Ispaniya terma jamoasi JCH-2026 finaliga chiqqanidan keyin Fransiya lagerida hakamlik bo‘yicha bahslar boshlandi. Ammo Luis de la Fuente Dide Deshamning e’tirozlariga qo‘shilmasligini bildirib, asosiy e’tiborni boshqa narsaga — Ispaniyaning o‘sishida davom etishiga qaratishini aytdi.
Desham hakamlikdan norozi bo‘lgandi
Fransiya yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Dide Desham hakamlik darajasiga savol qo‘ydi va yarimfinal kabi katta o‘yinda qarorlar yanada aniq bo‘lishi kerakligini ishora qildi.
Ayniqsa, o‘yindagi bahsli epizodlar va birinchi golga olib kelgan penalti atrofida muhokamalar kuchaydi. Fransiya lagerida bu qarorlar o‘yin ssenariyiga ta’sir qilgani haqida fikrlar paydo bo‘ldi.
De la Fuente: “Bu fikrga qo‘shilmayman”
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente esa fransiyalik hamkasbining hakamlik borasidagi fikrlariga qo‘shilmasligini aytdi.
“Bu fikrga qo‘shilmayman. Bahsli ofsaydlar va bir nechta shubhali epizodlar bo‘ldi, ammo hakamlikni muhokama qilish niyatida emasman. Men uchun Ispaniya milliy jamoasi kuchayishda davom etishi muhimroq”, — dedi de la Fuente.
Bu javob Ispaniya lagerining kayfiyatini yaxshi ko‘rsatadi: ular bahslarga kirishishni emas, finalga tayyorgarlikni birinchi o‘ringa qo‘ymoqda.
Ispaniya o‘z yo‘lini tanladi
De la Fuente uchun asosiy masala — hakamlik emas, jamoa o‘yini. Ispaniya Fransiyaga qarshi yarimfinalda to‘p nazorati, markazdagi ustunlik va himoyadagi intizom orqali finalga chiqdi.
Mikel Oyarsabal hisobni penaltidan ochdi, Pedro Porro esa ikkinchi golni kiritib, Ispaniyaning g‘alabasini mustahkamladi.
O‘yin
Natija
Ispaniya — Fransiya
2:0
Birinchi gol
Mikel Oyarsabal
Ikkinchi gol
Pedro Porro
Natija
Ispaniya finalga chiqdi
Nega de la Fuente bahsga kirishmadi?
Bunday vaziyatda g‘olib jamoa murabbiyi uchun hakamlik mavzusida uzoq gapirish xavfli. Chunki har qanday javob yangi mojaroga sabab bo‘lishi mumkin.
De la Fuente shuni tushungan holda, diqqatni Ispaniyaning o‘yin sifatiga burdi. Uning fikricha, jamoa hali ham o‘sishda davom etishi kerak.
Bu final oldidan muhim signal. Ispaniya o‘zini allaqachon maqsadga yetgan jamoa sifatida emas, hali bajaradigan ishi bor jamoa sifatida ko‘rmoqda.
Fransiyaning alami tushunarli
Fransiya uchun bu mag‘lubiyat og‘ir bo‘ldi. Desham jamoasi turnir davomida favoritlardan biri sifatida ko‘rilgan, ko‘pchilik ularni yana finalda tasavvur qilgandi.
Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Fransiya o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsata olmadi. Mbappe, Dembele va Olise kabi hujumchilar kutilgan darajada ta’sir o‘tkaza olmadi.
Shuning uchun hakamlik bahsi bo‘lsa-da, Fransiya mag‘lubiyatini faqat shu omil bilan izohlash qiyin.
Finalda kim raqib bo‘ladi?
Ispaniya JCH-2026 finalida Argentina — Angliya yarimfinali g‘olibi bilan to‘qnashadi.
Agar Argentina finalga chiqsa, “La Roxa” Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi chempionga qarshi maydonga tushadi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab yuzma-yuz keladi.
Fransiya esa 3-o‘rin uchun o‘yinda ikkinchi yarimfinalda mag‘lub bo‘lgan jamoa bilan kuch sinashadi.
Ispaniya uchun eng katta sinov oldinda
De la Fuentening javobi qisqa, ammo ma’noli bo‘ldi: hakamlik bahsini chetga surish va finalga tayyorgarlik ko‘rish.
Ispaniya Fransiyani mag‘lub etdi, ammo hali chempion bo‘lgani yo‘q. Endi jamoa uchun asosiy vazifa — yarimfinaldagi sovuqqonlik, to‘p nazorati va himoyadagi tartibni hal qiluvchi o‘yinga ham olib chiqish.
Sizningcha, Ispaniya finalda ham Fransiyaga qarshi ko‘rsatgan darajasini saqlab qola oladimi?
…