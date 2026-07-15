De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydi

·43·Sport
De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydi

Ispaniya terma jamoasi JCH-2026 finaliga chiqqanidan keyin Fransiya lagerida hakamlik bo‘yicha bahslar boshlandi. Ammo Luis de la Fuente Dide Deshamning e’tirozlariga qo‘shilmasligini bildirib, asosiy e’tiborni boshqa narsaga — Ispaniyaning o‘sishida davom etishiga qaratishini aytdi.

Desham hakamlikdan norozi bo‘lgandi

Fransiya yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Dide Desham hakamlik darajasiga savol qo‘ydi va yarimfinal kabi katta o‘yinda qarorlar yanada aniq bo‘lishi kerakligini ishora qildi.

Ayniqsa, o‘yindagi bahsli epizodlar va birinchi golga olib kelgan penalti atrofida muhokamalar kuchaydi. Fransiya lagerida bu qarorlar o‘yin ssenariyiga ta’sir qilgani haqida fikrlar paydo bo‘ldi.

De la Fuente: “Bu fikrga qo‘shilmayman”

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente esa fransiyalik hamkasbining hakamlik borasidagi fikrlariga qo‘shilmasligini aytdi.

“Bu fikrga qo‘shilmayman. Bahsli ofsaydlar va bir nechta shubhali epizodlar bo‘ldi, ammo hakamlikni muhokama qilish niyatida emasman. Men uchun Ispaniya milliy jamoasi kuchayishda davom etishi muhimroq”, — dedi de la Fuente.

Bu javob Ispaniya lagerining kayfiyatini yaxshi ko‘rsatadi: ular bahslarga kirishishni emas, finalga tayyorgarlikni birinchi o‘ringa qo‘ymoqda.

Ispaniya o‘z yo‘lini tanladi

De la Fuente uchun asosiy masala — hakamlik emas, jamoa o‘yini. Ispaniya Fransiyaga qarshi yarimfinalda to‘p nazorati, markazdagi ustunlik va himoyadagi intizom orqali finalga chiqdi.

Mikel Oyarsabal hisobni penaltidan ochdi, Pedro Porro esa ikkinchi golni kiritib, Ispaniyaning g‘alabasini mustahkamladi.

O‘yin

Natija

Ispaniya — Fransiya

2:0

Birinchi gol

Mikel Oyarsabal

Ikkinchi gol

Pedro Porro

Natija

Ispaniya finalga chiqdi

Nega de la Fuente bahsga kirishmadi?

Bunday vaziyatda g‘olib jamoa murabbiyi uchun hakamlik mavzusida uzoq gapirish xavfli. Chunki har qanday javob yangi mojaroga sabab bo‘lishi mumkin.

De la Fuente shuni tushungan holda, diqqatni Ispaniyaning o‘yin sifatiga burdi. Uning fikricha, jamoa hali ham o‘sishda davom etishi kerak.

Bu final oldidan muhim signal. Ispaniya o‘zini allaqachon maqsadga yetgan jamoa sifatida emas, hali bajaradigan ishi bor jamoa sifatida ko‘rmoqda.

Fransiyaning alami tushunarli

Fransiya uchun bu mag‘lubiyat og‘ir bo‘ldi. Desham jamoasi turnir davomida favoritlardan biri sifatida ko‘rilgan, ko‘pchilik ularni yana finalda tasavvur qilgandi.

Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Fransiya o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsata olmadi. Mbappe, Dembele va Olise kabi hujumchilar kutilgan darajada ta’sir o‘tkaza olmadi.

Shuning uchun hakamlik bahsi bo‘lsa-da, Fransiya mag‘lubiyatini faqat shu omil bilan izohlash qiyin.

Finalda kim raqib bo‘ladi?

Ispaniya JCH-2026 finalida Argentina — Angliya yarimfinali g‘olibi bilan to‘qnashadi.

Agar Argentina finalga chiqsa, “La Roxa” Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi chempionga qarshi maydonga tushadi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab yuzma-yuz keladi.

Fransiya esa 3-o‘rin uchun o‘yinda ikkinchi yarimfinalda mag‘lub bo‘lgan jamoa bilan kuch sinashadi.

Ispaniya uchun eng katta sinov oldinda

De la Fuentening javobi qisqa, ammo ma’noli bo‘ldi: hakamlik bahsini chetga surish va finalga tayyorgarlik ko‘rish.

Ispaniya Fransiyani mag‘lub etdi, ammo hali chempion bo‘lgani yo‘q. Endi jamoa uchun asosiy vazifa — yarimfinaldagi sovuqqonlik, to‘p nazorati va himoyadagi tartibni hal qiluvchi o‘yinga ham olib chiqish.

Sizningcha, Ispaniya finalda ham Fransiyaga qarshi ko‘rsatgan darajasini saqlab qola oladimi?

Luis de la FuenteDidier DeschampsIspaniyaFransiyaMikel Oyarzabal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiRodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiBugun, 13:51Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi