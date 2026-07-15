Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdi

·40·Sport
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdi

Angliya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Argentina bilan to‘qnashadi. Uchrashuv oldidan Tomas Tuxel eng katta savolga javob berdi: Lionel Messini qanday to‘xtatish mumkin?

“Uni 100 foiz yopib bo‘lmaydi”

Tuxel Messini to‘liq zararsizlantirish oson emasligini ochiq tan oldi.

“Juda yaxshi tushunib turibmiz, uni 100% va muntazam ravishda 'yopib' qo‘ya olmaymiz”, — dedi Angliya bosh murabbiyi.

Bu gap yarimfinal oldidan real baholashga o‘xshaydi. Chunki Messi 39 yoshida ham o‘yinni bir epizodda o‘zgartirib yubora oladigan futbolchi bo‘lib qolmoqda.

Holand tajribasi Messiga qarshi ishlaydimi?

Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yinni esga oldi. Angliya chorak finalda Erling Holandni to‘xtatish uchun vaziyatga qarab yaxshi harakat qilganini ta’kidladi.

Ammo u Messi va Holandni bir xil futbolchi sifatida ko‘rmayapti.

Holand ko‘proq jarima maydoni ichidagi kuch, tezlik va gol hissi bilan xavf tug‘diradi. Messi esa butunlay boshqa muammo: u bo‘sh hudud topadi, o‘yin ritmini o‘zgartiradi, so‘nggi pasni beradi va kerak paytda zarba beradi.

Futbolchi

Asosiy xavf

Erling Holand

jarima maydonidagi gol xavfi

Lionel Messi

bo‘sh hudud, pas, zarba va o‘yinni boshqarish

Angliya vazifasi

Messini emas, unga yetadigan yo‘llarni yopish

Argentina Messini qanday qo‘llab-quvvatlaydi?

Tuxelning fikricha, Messining xavfi faqat uning shaxsiy mahoratida emas. Butun Argentina jamoasi uning o‘yinda hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatishiga sharoit yaratadi.

“Ular Leoni qo‘llab-quvvatlaydilar, unga yordam beradilar va kerakli pallada uning aralashishi hamda o‘yin taqdirini o‘zgartirishiga tayyor turadilar”, — dedi Tuxel.

Bu Angliya uchun eng muhim taktik signal: Messini yakka holda kuzatish yetarli emas. Unga to‘p yetkazadigan futbolchilar, atrofida ochiladigan hududlar va uni qo‘llab-quvvatlaydigan harakatlar ham nazorat qilinishi kerak.

Tuxel nimani talab qilmoqda?

Angliya bosh murabbiyi jamoasidan dadillik, ishonch va yuqori konsentratsiya kutmoqda. Uning rejasi Messini faqat “qo‘riqlash” emas, Argentina o‘yinining manbasini buzishga qaratilgan.

Angliya quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:

• Messiga to‘p yetib kelishini qiyinlashtirish;
• uning atrofidagi yordamchilarni uzib qo‘yish;
• bo‘sh hududlarni qisqartirish;
• Messi to‘p qabul qilganda jamoaviy bosim o‘tkazish;
• to‘p bilan har bir harakatini nazorat qilish;
• Argentinaga o‘yin sur’atini bemalol belgilash imkonini bermaslik.

Oddiy qilib aytganda, Messini bir kishi emas, butun jamoa to‘xtatishi kerak.

Messi — yarimfinalning eng katta savoli

JCH-2026da Messi yana katta turnir futbolchisi ekanini ko‘rsatmoqda. Uning tajribasi, maydonni ko‘rishi va hal qiluvchi lahzalarda sovuqqonligi Argentina uchun asosiy qurol bo‘lib turibdi.

Angliya esa bu safar faqat Messini kuzatib turish bilan cheklansa, jazolanishi mumkin. Chunki Argentinada Xulian Alvares, Enso Fernandes va boshqa futbolchilar ham o‘yinni ochib berishga qodir.

Shuning uchun Tuxel uchun asosiy muammo bitta futbolchi emas, Messi atrofida qurilgan butun mexanizm.

Angliya uchun tarixiy imkoniyat

Angliya Jahon chempionati finaliga chiqish uchun katta imkoniyatga ega. Ammo yo‘lda amaldagi jahon chempioni Argentina va Messi turibdi.

Bu uchrashuvda Jud Bellingem, Harri Keyn, Deklan Rays va boshqa yetakchilardan maksimal daraja talab qilinadi. Ayniqsa, markazda Argentina hujumining boshlanish nuqtalarini yopish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Tuxel jamoasi ehtiyotkorlik va dadillik o‘rtasida muvozanat topishi kerak. Faqat himoyaga yotib olish — xavfli. Ortiqcha ochilish ham Messi uchun sovg‘a bo‘lishi mumkin.

“Retsept” bormi?

Messini to‘xtatish uchun tayyor retsept yo‘q. Tuxel ham buni yaxshi tushunadi.

Lekin Angliyaning imkoniyati bor: jamoaviy intizom, tezkor pressing, markazdagi jismoniy ustunlik va hujumda Keyn — Bellingem dueti orqali Argentinaga bosim o‘tkazish.

Bu yarimfinal faqat Messiga qarshi reja emas. Bu Angliyaning o‘zini qanchalik katta jamoa sifatida ko‘rsata olishi haqidagi imtihon.

Hammasi maydonda hal bo‘ladi

Tuxel Messini to‘liq yopib bo‘lmasligini tan oldi. Ammo Angliya uning ta’sirini kamaytirish, Argentinadagi aloqalarni uzish va o‘z o‘yiniga ishonish orqali finalga chiqishga harakat qiladi.

Endi asosiy savol shu: Angliya Messining sehrini cheklay oladimi yoki argentinalik afsona yana bir marta katta o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuboradimi?

EnglandArgentinaLionel MessiThomas TuchelErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Bugun, 12:34Rodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldiRodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi