Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdi
Angliya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Argentina bilan to‘qnashadi. Uchrashuv oldidan Tomas Tuxel eng katta savolga javob berdi: Lionel Messini qanday to‘xtatish mumkin?
“Uni 100 foiz yopib bo‘lmaydi”
Tuxel Messini to‘liq zararsizlantirish oson emasligini ochiq tan oldi.
“Juda yaxshi tushunib turibmiz, uni 100% va muntazam ravishda 'yopib' qo‘ya olmaymiz”, — dedi Angliya bosh murabbiyi.
Bu gap yarimfinal oldidan real baholashga o‘xshaydi. Chunki Messi 39 yoshida ham o‘yinni bir epizodda o‘zgartirib yubora oladigan futbolchi bo‘lib qolmoqda.
Holand tajribasi Messiga qarshi ishlaydimi?
Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yinni esga oldi. Angliya chorak finalda Erling Holandni to‘xtatish uchun vaziyatga qarab yaxshi harakat qilganini ta’kidladi.
Ammo u Messi va Holandni bir xil futbolchi sifatida ko‘rmayapti.
Holand ko‘proq jarima maydoni ichidagi kuch, tezlik va gol hissi bilan xavf tug‘diradi. Messi esa butunlay boshqa muammo: u bo‘sh hudud topadi, o‘yin ritmini o‘zgartiradi, so‘nggi pasni beradi va kerak paytda zarba beradi.
Futbolchi
Asosiy xavf
Erling Holand
jarima maydonidagi gol xavfi
bo‘sh hudud, pas, zarba va o‘yinni boshqarish
Angliya vazifasi
Messini emas, unga yetadigan yo‘llarni yopish
Argentina Messini qanday qo‘llab-quvvatlaydi?
Tuxelning fikricha, Messining xavfi faqat uning shaxsiy mahoratida emas. Butun Argentina jamoasi uning o‘yinda hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatishiga sharoit yaratadi.
“Ular Leoni qo‘llab-quvvatlaydilar, unga yordam beradilar va kerakli pallada uning aralashishi hamda o‘yin taqdirini o‘zgartirishiga tayyor turadilar”, — dedi Tuxel.
Bu Angliya uchun eng muhim taktik signal: Messini yakka holda kuzatish yetarli emas. Unga to‘p yetkazadigan futbolchilar, atrofida ochiladigan hududlar va uni qo‘llab-quvvatlaydigan harakatlar ham nazorat qilinishi kerak.
Tuxel nimani talab qilmoqda?
Angliya bosh murabbiyi jamoasidan dadillik, ishonch va yuqori konsentratsiya kutmoqda. Uning rejasi Messini faqat “qo‘riqlash” emas, Argentina o‘yinining manbasini buzishga qaratilgan.
Angliya quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:
• Messiga to‘p yetib kelishini qiyinlashtirish;
• uning atrofidagi yordamchilarni uzib qo‘yish;
• bo‘sh hududlarni qisqartirish;
• Messi to‘p qabul qilganda jamoaviy bosim o‘tkazish;
• to‘p bilan har bir harakatini nazorat qilish;
• Argentinaga o‘yin sur’atini bemalol belgilash imkonini bermaslik.
Oddiy qilib aytganda, Messini bir kishi emas, butun jamoa to‘xtatishi kerak.
Messi — yarimfinalning eng katta savoli
JCH-2026da Messi yana katta turnir futbolchisi ekanini ko‘rsatmoqda. Uning tajribasi, maydonni ko‘rishi va hal qiluvchi lahzalarda sovuqqonligi Argentina uchun asosiy qurol bo‘lib turibdi.
Angliya esa bu safar faqat Messini kuzatib turish bilan cheklansa, jazolanishi mumkin. Chunki Argentinada Xulian Alvares, Enso Fernandes va boshqa futbolchilar ham o‘yinni ochib berishga qodir.
Shuning uchun Tuxel uchun asosiy muammo bitta futbolchi emas, Messi atrofida qurilgan butun mexanizm.
Angliya uchun tarixiy imkoniyat
Angliya Jahon chempionati finaliga chiqish uchun katta imkoniyatga ega. Ammo yo‘lda amaldagi jahon chempioni Argentina va Messi turibdi.
Bu uchrashuvda Jud Bellingem, Harri Keyn, Deklan Rays va boshqa yetakchilardan maksimal daraja talab qilinadi. Ayniqsa, markazda Argentina hujumining boshlanish nuqtalarini yopish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Tuxel jamoasi ehtiyotkorlik va dadillik o‘rtasida muvozanat topishi kerak. Faqat himoyaga yotib olish — xavfli. Ortiqcha ochilish ham Messi uchun sovg‘a bo‘lishi mumkin.
“Retsept” bormi?
Messini to‘xtatish uchun tayyor retsept yo‘q. Tuxel ham buni yaxshi tushunadi.
Lekin Angliyaning imkoniyati bor: jamoaviy intizom, tezkor pressing, markazdagi jismoniy ustunlik va hujumda Keyn — Bellingem dueti orqali Argentinaga bosim o‘tkazish.
Bu yarimfinal faqat Messiga qarshi reja emas. Bu Angliyaning o‘zini qanchalik katta jamoa sifatida ko‘rsata olishi haqidagi imtihon.
Hammasi maydonda hal bo‘ladi
Tuxel Messini to‘liq yopib bo‘lmasligini tan oldi. Ammo Angliya uning ta’sirini kamaytirish, Argentinadagi aloqalarni uzish va o‘z o‘yiniga ishonish orqali finalga chiqishga harakat qiladi.
Endi asosiy savol shu: Angliya Messining sehrini cheklay oladimi yoki argentinalik afsona yana bir marta katta o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuboradimi?
…