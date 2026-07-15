Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...

·41·Sport
Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...

Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Dide Desham hakamlik bo‘yicha savollar borligini yashirmadi, ammo mag‘lubiyatni faqat hakam qarorlari bilan bog‘lashdan tiyildi.

“Hakam yarimfinal darajasida ishladimi?”

Desham L'Équipe'ga bergan izohida mag‘lubiyatdan keyin hakamlikni tanqid qilish noqulay ko‘rinishini tan oldi. Ammo u baribir o‘yinni boshqargan hakamning saviyasi bo‘yicha savol qo‘ydi.

“Agarda biror nima desam, noliyotgan odamdek ko‘rinaman, chunki biz yutqazdik. Ammo men so‘rayman: hakam jahon chempionati yarimfinali darajasida ishini uddalay oldimi?” — dedi Desham.

Fransiya bosh murabbiyi penalti epizodini alohida tilga oldi, biroq muammo faqat shu qarorda emasligini ta’kidladi.

Penalti o‘yinni burgan lahza bo‘ldi

Ispaniya birinchi golni 11 metrlik jarima zarbasidan kiritdi. Bu gol Fransiya uchun og‘ir psixologik zarba bo‘ldi, chunki Dide Desham jamoasi hisobda ortda qolganidan keyin ko‘proq ochilishga majbur bo‘ldi.

Ispaniya esa aynan shu ssenariyni yaxshi ko‘radi: hisobda oldinga chiqadi, to‘pni nazorat qiladi va raqibni sabrsizlikka majbur qiladi.

O‘yin

Natija

Fransiya — Ispaniya

0:2

Birinchi gol

penaltidan

Ikkinchi gol

Pedro Porro

Natija

Ispaniya finalga chiqdi

Desham nimaga urg‘u berdi?

Fransiya murabbiyi hakamga nisbatan shaxsiy xusumati yo‘qligini aytdi. Uning fikricha, savol hakamning shaxsida emas, balki bunday darajadagi o‘yinni boshqarishdagi umumiy sifatda.

“Bugungi o‘yinda ishlagan hakamga nisbatan hech qanday xusumatim yo‘q, ammo o‘zingizga savol berib ko‘ring”, — dedi u.

Bu gaplar Fransiya lagerida alam kuchli ekanini ko‘rsatadi. Yarimfinal kabi o‘yinda har bir qaror, har bir fol va har bir kontakt katta bahsga aylanadi.

Ammo Fransiya ham o‘zini oqlay olmadi

Desham avvalgi izohlarida Fransiya texnik jihatdan Ispaniyadan qolishib ketganini ham tan olgandi. Shu bois hakamlik mavzusi qanchalik muhokama qilinmasin, maydondagi o‘yin sifati haqidagi savollar ham qolaveradi.

Fransiya hujumda Mbappe, Dembele va Olise kabi futbolchilarga ega bo‘lsa-da, Ispaniya himoyasini doimiy bosim ostida ushlay olmadi. Markazda esa Rodri va Fabian Ruis ispanlar o‘yinini xotirjam boshqardi.

Oddiy qilib aytganda, Fransiya hakamdan norozi bo‘lishi mumkin. Ammo 90 daqiqa davomida Ispaniya ko‘proq nazorat va aniqlik ko‘rsatdi.

Ispaniya nimani to‘g‘ri qildi?

Luis de la Fuente jamoasi yarimfinalda o‘z uslubiga sodiq qoldi. Ispaniya to‘pni nazorat qildi, Fransiyaning tezkor hujumlarini chekladi va hisobda oldinga chiqqach, o‘yinni sovuqqonlik bilan boshqardi.

Ispaniyaning asosiy ustunliklari:

• to‘p nazorati;
• markazda aniq paslar;
• himoyada tartib;
• Fransiya yulduzlariga bo‘sh hudud bermaslik;
• gollardan keyin o‘yin tempini tushirmaslik.

Bu yarimfinalda Ispaniya faqat g‘alaba qozonmadi — u Fransiyani o‘z o‘yinidan chiqarib qo‘ydi.

Fransiya uchun og‘riqli savollar boshlandi

Mag‘lubiyatdan keyin Fransiyada bir nechta savollar paydo bo‘ldi: hakamlik darajasi qanday edi? Penalti qaroridan keyin o‘yin ssenariyi qay darajada o‘zgardi? Desham taktikasi nega ishlamadi? Mbappe va Dembele nega o‘yinni qutqara olmadi?

Bu savollarga tez javob topish qiyin. Ammo bir narsa aniq: Fransiya uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi.

Endi bronza uchun kurash

Fransiya uchun turnir hali to‘liq tugamadi. Jamoa endi uchinchi o‘rin uchun bahsda maydonga tushadi.

Ammo yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin jamoani ruhan qayta tiklash oson bo‘lmaydi. Chunki bu o‘yinda alam ham bor, bahslar ham bor, o‘z xatolarini tan olish zarurati ham bor.

Hakamlik bahsi hali davom etadi

Deshamning so‘zlaridan keyin Fransiya — Ispaniya yarimfinali atrofidagi hakamlik bahsi hali bir muddat davom etishi aniq. Lekin natija o‘zgarmaydi: Ispaniya finalda, Fransiya esa bronza uchun o‘ynaydi.

Endi asosiy savol shu: Fransiya bu mag‘lubiyatni faqat hakamlik bilan izohlaydimi yoki Ispaniyaga qarshi o‘yindagi taktik va texnik muammolardan jiddiy xulosa chiqaradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi