Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...
Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Dide Desham hakamlik bo‘yicha savollar borligini yashirmadi, ammo mag‘lubiyatni faqat hakam qarorlari bilan bog‘lashdan tiyildi.
“Hakam yarimfinal darajasida ishladimi?”
Desham L'Équipe'ga bergan izohida mag‘lubiyatdan keyin hakamlikni tanqid qilish noqulay ko‘rinishini tan oldi. Ammo u baribir o‘yinni boshqargan hakamning saviyasi bo‘yicha savol qo‘ydi.
“Agarda biror nima desam, noliyotgan odamdek ko‘rinaman, chunki biz yutqazdik. Ammo men so‘rayman: hakam jahon chempionati yarimfinali darajasida ishini uddalay oldimi?” — dedi Desham.
Fransiya bosh murabbiyi penalti epizodini alohida tilga oldi, biroq muammo faqat shu qarorda emasligini ta’kidladi.
Penalti o‘yinni burgan lahza bo‘ldi
Ispaniya birinchi golni 11 metrlik jarima zarbasidan kiritdi. Bu gol Fransiya uchun og‘ir psixologik zarba bo‘ldi, chunki Dide Desham jamoasi hisobda ortda qolganidan keyin ko‘proq ochilishga majbur bo‘ldi.
Ispaniya esa aynan shu ssenariyni yaxshi ko‘radi: hisobda oldinga chiqadi, to‘pni nazorat qiladi va raqibni sabrsizlikka majbur qiladi.
O‘yin
Natija
Fransiya — Ispaniya
0:2
Birinchi gol
penaltidan
Ikkinchi gol
Pedro Porro
Natija
Ispaniya finalga chiqdi
Desham nimaga urg‘u berdi?
Fransiya murabbiyi hakamga nisbatan shaxsiy xusumati yo‘qligini aytdi. Uning fikricha, savol hakamning shaxsida emas, balki bunday darajadagi o‘yinni boshqarishdagi umumiy sifatda.
“Bugungi o‘yinda ishlagan hakamga nisbatan hech qanday xusumatim yo‘q, ammo o‘zingizga savol berib ko‘ring”, — dedi u.
Bu gaplar Fransiya lagerida alam kuchli ekanini ko‘rsatadi. Yarimfinal kabi o‘yinda har bir qaror, har bir fol va har bir kontakt katta bahsga aylanadi.
Ammo Fransiya ham o‘zini oqlay olmadi
Desham avvalgi izohlarida Fransiya texnik jihatdan Ispaniyadan qolishib ketganini ham tan olgandi. Shu bois hakamlik mavzusi qanchalik muhokama qilinmasin, maydondagi o‘yin sifati haqidagi savollar ham qolaveradi.
Fransiya hujumda Mbappe, Dembele va Olise kabi futbolchilarga ega bo‘lsa-da, Ispaniya himoyasini doimiy bosim ostida ushlay olmadi. Markazda esa Rodri va Fabian Ruis ispanlar o‘yinini xotirjam boshqardi.
Oddiy qilib aytganda, Fransiya hakamdan norozi bo‘lishi mumkin. Ammo 90 daqiqa davomida Ispaniya ko‘proq nazorat va aniqlik ko‘rsatdi.
Ispaniya nimani to‘g‘ri qildi?
Luis de la Fuente jamoasi yarimfinalda o‘z uslubiga sodiq qoldi. Ispaniya to‘pni nazorat qildi, Fransiyaning tezkor hujumlarini chekladi va hisobda oldinga chiqqach, o‘yinni sovuqqonlik bilan boshqardi.
Ispaniyaning asosiy ustunliklari:
• to‘p nazorati;
• markazda aniq paslar;
• himoyada tartib;
• Fransiya yulduzlariga bo‘sh hudud bermaslik;
• gollardan keyin o‘yin tempini tushirmaslik.
Bu yarimfinalda Ispaniya faqat g‘alaba qozonmadi — u Fransiyani o‘z o‘yinidan chiqarib qo‘ydi.
Fransiya uchun og‘riqli savollar boshlandi
Mag‘lubiyatdan keyin Fransiyada bir nechta savollar paydo bo‘ldi: hakamlik darajasi qanday edi? Penalti qaroridan keyin o‘yin ssenariyi qay darajada o‘zgardi? Desham taktikasi nega ishlamadi? Mbappe va Dembele nega o‘yinni qutqara olmadi?
Bu savollarga tez javob topish qiyin. Ammo bir narsa aniq: Fransiya uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi.
Endi bronza uchun kurash
Fransiya uchun turnir hali to‘liq tugamadi. Jamoa endi uchinchi o‘rin uchun bahsda maydonga tushadi.
Ammo yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin jamoani ruhan qayta tiklash oson bo‘lmaydi. Chunki bu o‘yinda alam ham bor, bahslar ham bor, o‘z xatolarini tan olish zarurati ham bor.
Hakamlik bahsi hali davom etadi
Deshamning so‘zlaridan keyin Fransiya — Ispaniya yarimfinali atrofidagi hakamlik bahsi hali bir muddat davom etishi aniq. Lekin natija o‘zgarmaydi: Ispaniya finalda, Fransiya esa bronza uchun o‘ynaydi.
Endi asosiy savol shu: Fransiya bu mag‘lubiyatni faqat hakamlik bilan izohlaydimi yoki Ispaniyaga qarshi o‘yindagi taktik va texnik muammolardan jiddiy xulosa chiqaradimi?
…