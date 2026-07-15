Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!

·14·Jamiyat
Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!

Oliy ta’lim tizimida yilning eng intizorlik bilan kutilgan jarayoni boshlandi. 2026-2027 o‘quv yili uchun davlat oliy ta’lim muassasalariga o‘qishni ko‘chirish («perevod») va qayta tiklash bo‘yicha onlayn arizalar qabuliga start berildi.

Arizalar 15 iyuldan 5 avgust kunini ham qo‘shgan holda elektron platformalar orqali qabul qilinadi.

Zamin.uz ushbu muhim jarayonda abituriyentlar va talabalar bilishi kerak bo‘lgan eng asosiy qoidalar, ariza topshirish platformalari va yangi imtiyozlarni bir joyga jamladi.

Arizalar qaysi platformalar orqali qabul qilinadi?

Bu yil o‘qishni ko‘chirish yo‘nalishiga qarab hujjatlar ikki xil tizim orqali qabul qilinadi:

  1. Davlat OTMlararo va ichki ko‘chirishlar uchun: Respublikadagi bir davlat oliy ta’lim tashkilotidan boshqasiga yoki bir OTM doirasida o‘qishni ko‘chirish, shuningdek, o‘qishni qayta tiklash bo‘yicha arizalar transfer.edu.uz platformasi orqali amalga oshiriladi.

    Muhim eslatma: Ichki ko‘chirish faqat qonunchilikda belgilangan ikki turdagi uzrli sabab mavjud bo‘lgan holatlardagina tizim orqali ko‘rib chiqiladi.

  2. Xorijiy va xususiy OTMlardan davlat OTMlariga: Xorijiy va nodavlat (xususiy) oliy ta’lim tashkilotlaridan davlat OTMlarining mos va turdosh bakalavriat yo‘nalishlariga o‘qishni ko‘chirish bo‘yicha arizalar my.uzbmb.uz (Bilim va malakalarni baholash agentligi) platformasi orqali topshiriladi.

Sertifikati borlarga imtiyoz: Yangi tartib qanday ishlaydi?

Hukumatning 2026 yil 11 iyundagi 299-sonli qaroriga muvofiq, bu yil hujjat topshiruvchilar uchun bir qancha yengillik va imtiyozlar joriy etilgan:

  • Avtomatik aniqlash: Milliy umumta’lim fanlari va chet tili bo‘yicha milliy sertifikatlar tizimga qo‘lda kiritilmaydi, ular axborot tizimi orqali avtomatik tarzda aniqlanadi.

  • Xalqaro sertifikatlar: Xalqaro tan olingan til va fan sertifikatlari esa talabgor tomonidan boshqa hujjatlar qatorida tizimga elektron (PDF) shaklda yuklanadi.

  • Maksimal ball imtiyozi: Xorijiy yoki nodavlat OTMlardan davlat muassasalariga o‘tishda milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo‘lgan talabgorlarga tegishli fanlardan tabaqalashtirilgan yoki maksimal ball beriladi. Bu esa «perevod» imtihonlarida katta ustunlik taqdim etadi.

«Perevod-2026» eslatma jadvali

Ko‘chirish turi

Platforma

Oxirgi muddat

Muhim sharti va imtiyozi

Davlat OTMlari o‘rtasida (Ichki ko‘chirish va tiklash)

transfer.edu.uz

5 avgust (shu kuni ham)

Faqat qonunda belgilangan 2 ta uzrli sabab bo‘lishi shart.

Xorijiy va nodavlat OTMlardan davlatga

my.uzbmb.uz

5 avgust (shu kuni ham)

Milliy/xalqaro sertifikati borlarga imtiyozli va maksimal ball beriladi.

O‘qishini ko‘chirish va tiklash istagida bo‘lgan barcha talabalarga hujjat topshirish jarayonida muvaffaqiyat tilaymiz. Muddatni o‘tkazib yubormaslik uchun hoziroq harakatni boshlang!

Zamin.uzAgency for Assessment of Knowledge and Skills
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Samarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiSamarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiBugun, 13:04Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiBugun, 11:2135 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildiBugun, 05:30Qarzdorlik oldindan to‘lab berildiQarzdorlik oldindan to‘lab berildiKecha, 20:09BMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaBMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaKecha, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi