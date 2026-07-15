Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!
Oliy ta’lim tizimida yilning eng intizorlik bilan kutilgan jarayoni boshlandi. 2026-2027 o‘quv yili uchun davlat oliy ta’lim muassasalariga o‘qishni ko‘chirish («perevod») va qayta tiklash bo‘yicha onlayn arizalar qabuliga start berildi.
Arizalar 15 iyuldan 5 avgust kunini ham qo‘shgan holda elektron platformalar orqali qabul qilinadi.
Zamin.uz ushbu muhim jarayonda abituriyentlar va talabalar bilishi kerak bo‘lgan eng asosiy qoidalar, ariza topshirish platformalari va yangi imtiyozlarni bir joyga jamladi.
Arizalar qaysi platformalar orqali qabul qilinadi?
Bu yil o‘qishni ko‘chirish yo‘nalishiga qarab hujjatlar ikki xil tizim orqali qabul qilinadi:
Davlat OTMlararo va ichki ko‘chirishlar uchun: Respublikadagi bir davlat oliy ta’lim tashkilotidan boshqasiga yoki bir OTM doirasida o‘qishni ko‘chirish, shuningdek, o‘qishni qayta tiklash bo‘yicha arizalar transfer.edu.uz platformasi orqali amalga oshiriladi.
Muhim eslatma: Ichki ko‘chirish faqat qonunchilikda belgilangan ikki turdagi uzrli sabab mavjud bo‘lgan holatlardagina tizim orqali ko‘rib chiqiladi.
Xorijiy va xususiy OTMlardan davlat OTMlariga: Xorijiy va nodavlat (xususiy) oliy ta’lim tashkilotlaridan davlat OTMlarining mos va turdosh bakalavriat yo‘nalishlariga o‘qishni ko‘chirish bo‘yicha arizalar my.uzbmb.uz (Bilim va malakalarni baholash agentligi) platformasi orqali topshiriladi.
Sertifikati borlarga imtiyoz: Yangi tartib qanday ishlaydi?
Hukumatning 2026 yil 11 iyundagi 299-sonli qaroriga muvofiq, bu yil hujjat topshiruvchilar uchun bir qancha yengillik va imtiyozlar joriy etilgan:
Avtomatik aniqlash: Milliy umumta’lim fanlari va chet tili bo‘yicha milliy sertifikatlar tizimga qo‘lda kiritilmaydi, ular axborot tizimi orqali avtomatik tarzda aniqlanadi.
Xalqaro sertifikatlar: Xalqaro tan olingan til va fan sertifikatlari esa talabgor tomonidan boshqa hujjatlar qatorida tizimga elektron (PDF) shaklda yuklanadi.
Maksimal ball imtiyozi: Xorijiy yoki nodavlat OTMlardan davlat muassasalariga o‘tishda milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo‘lgan talabgorlarga tegishli fanlardan tabaqalashtirilgan yoki maksimal ball beriladi. Bu esa «perevod» imtihonlarida katta ustunlik taqdim etadi.
«Perevod-2026» eslatma jadvali
Ko‘chirish turi
Platforma
Oxirgi muddat
Muhim sharti va imtiyozi
Davlat OTMlari o‘rtasida (Ichki ko‘chirish va tiklash)
transfer.edu.uz
5 avgust (shu kuni ham)
Faqat qonunda belgilangan 2 ta uzrli sabab bo‘lishi shart.
Xorijiy va nodavlat OTMlardan davlatga
my.uzbmb.uz
5 avgust (shu kuni ham)
Milliy/xalqaro sertifikati borlarga imtiyozli va maksimal ball beriladi.
O‘qishini ko‘chirish va tiklash istagida bo‘lgan barcha talabalarga hujjat topshirish jarayonida muvaffaqiyat tilaymiz. Muddatni o‘tkazib yubormaslik uchun hoziroq harakatni boshlang!
…